Андрей Канчельскис: «Сына не берут на работу в Англии, так как отец играл за сборную России. Все ополчились против русских. Тупые»

рассказал, что его сына дискриминируют в Англии.

«Сейчас в Дубае вот виделись. Также езжу в Англию, меня приглашают то из «Манчестера», то из «Эвертона». До коронавируса последний раз был. В принципе, ездил туда раз в полгода, а сейчас сложно.

Все ополчились против русских. Произошла даже такая ситуация – сын Андрей ушел из компании одной, ищет работу, и там ему сказали, что ваш папа играл за сборную России, поэтому шансов нет.

Да, и то, что он родился в Англии и у него английский паспорт, никого не волнует. Потом у него фамилия Канчельскис – не русская, а литовская. В моем паспорте написано, что я родился на Украине. Они географию не знают, кроме Англии, ничего не видят. Порой на них смотришь и думаешь, какие они тупые. Там сейчас очень плохое отношение к русским», – сказал бывший игрок « ».

Канчельскис играл за сборную СССР с 1989 по 1990 год, а затем – за сборную России (с 1992 по 1998 год).

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас