Андрей Канчельскис: «Сына не берут на работу в Англии, так как отец играл за сборную России. Все ополчились против русских. Тупые»
Андрей Канчельскис рассказал, что его сына дискриминируют в Англии.
«Сейчас в Дубае вот виделись. Также езжу в Англию, меня приглашают то из «Манчестера», то из «Эвертона». До коронавируса последний раз был. В принципе, ездил туда раз в полгода, а сейчас сложно.
Все ополчились против русских. Произошла даже такая ситуация – сын Андрей ушел из компании одной, ищет работу, и там ему сказали, что ваш папа играл за сборную России, поэтому шансов нет.
Да, и то, что он родился в Англии и у него английский паспорт, никого не волнует. Потом у него фамилия Канчельскис – не русская, а литовская. В моем паспорте написано, что я родился на Украине. Они географию не знают, кроме Англии, ничего не видят. Порой на них смотришь и думаешь, какие они тупые. Там сейчас очень плохое отношение к русским», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
Канчельскис играл за сборную СССР с 1989 по 1990 год, а затем – за сборную России (с 1992 по 1998 год).
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
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Эм-м, ну ты бы хоть текст прочитал, торопыжка.
Данный пример показывает, что очень даже умные.
Может сынок просто выдумал такую историю для отца? Такое же тоже может быть
Публикуют очевидное, лишь бы комментарии ещё пару дней собирались под этой новостью
Ну пожалуйста.
Забирай в прекрасную Россию, может аж в мэрию Химок под эту легенду жертву русофобии можно устроить.