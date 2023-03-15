Андрей Канчельскис: «Сына не берут на работу в Англии, так как отец играл за сборную России. Все ополчились против русских. Тупые»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная России по футболу Андрей Канчельскис Политика Р-Спорт Футбол

Андрей Канчельскис рассказал, что его сына дискриминируют в Англии.

«Сейчас в Дубае вот виделись. Также езжу в Англию, меня приглашают то из «Манчестера», то из «Эвертона». До коронавируса последний раз был. В принципе, ездил туда раз в полгода, а сейчас сложно.

Все ополчились против русских. Произошла даже такая ситуация – сын Андрей ушел из компании одной, ищет работу, и там ему сказали, что ваш папа играл за сборную России, поэтому шансов нет.

Да, и то, что он родился в Англии и у него английский паспорт, никого не волнует. Потом у него фамилия Канчельскис – не русская, а литовская. В моем паспорте написано, что я родился на Украине. Они географию не знают, кроме Англии, ничего не видят. Порой на них смотришь и думаешь, какие они тупые. Там сейчас очень плохое отношение к русским», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Канчельскис играл за сборную СССР с 1989 по 1990 год, а затем – за сборную России (с 1992 по 1998 год).

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71 комментарий

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Adeen
Ответ Konstantin Frolov
Так пускай в родную Россию едет работать, чего в ненавистной Англии сидеть
"Да, и то, что он родился в Англии и у него английский паспорт, никого не волнует"
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Эм-м, ну ты бы хоть текст прочитал, торопыжка.
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Марат Люсьеныч
Ответ roma.atyakshev
а визы в Чехию и Англию наверное не выдали не потому что русский, а чисто так, по приколу, да?))
так вы же войну всему Западу обьявили. Вот и хлебайте
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roma.atyakshev
Ответ Игорь Новиков
Как я, русский, могу гадить на русских? На самого себя, что ли? Или критиковать преступную власть = гадить на русских?
да какой ты русский? не смеши)) тут таких "русских" на спортсе пачки, которые куда-то пропадают, когда на украине свет гасят)
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fudoshika
Ответ roma.atyakshev
а почему он не может там работать? Потому что тип со спортса так захотел? У нас открытые рынки, Россия, как ни крути – часть этого рынка. В России за то что ты в бриташке работаешь никого привязывать к столбу не будут, как у соседей.
В России за другое привязывают)
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nmnackjbxkasbk
Ответ Vasiliy S
Получил офер в Англию, Венгрию и Чехию(тут удалёнка из-за не выдачи виз) Так что не в паспорте дело и не в том, что он русский
так он и не русский
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Pigmalion
Ответ Michael_Monza
Моль не моль, а сравни Россию 2000 и 2020х и тебе многое станет ясно, если ты в состоянии анализировать. И куда эти упыри свои страны загнали.
Есть множество стран, которые за это время сделали куда более потрясающий рывок вперед. Развитие, конечно, было. Но упущенных возможностей еще больше.
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СкромныйБосс
Так велкоме сюда, а то у большинства таких селебрити-патриотов по какой-то невероятной причине обычно все дети за границей живут с рождения....
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MaxBridge
Не знаю. Год в эмиграции не разу не столкнулся с русофобией. Бывало разве что бытовое недопонимание в Тбилиси но больше из за быдло поведения знакомых, с которыми случайно оказывался в компании. Но я им и сам бы лицо набил
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Glukinho
это потому что он черный?
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nmnackjbxkasbk
Ответ roma.atyakshev
а почему он не может жить там, где он хочет?
хочет, но не может
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Марат Люсьеныч
Ответ Гамарджоба Генацвале
А ты уверен, что его сын бездарный? Англия же идеальная страна, где в принципе такого быть не может, да?
а в России не бывает случаев, что на работу берут только славян или квартиры сдают славянам?)
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nmnackjbxkasbk
Ответ Дентайр
Так он англичанин, украинец, литовец или русский? Я так и не понял. Помогите разобраться!
украинец литовского происхождения
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Sgt. Elias Grodin
"Потом у него фамилия Канчельскис – не русская, а литовская. В моем паспорте написано, что я родился на Украине. Они географию не знают, кроме Англии, ничего не видят. Порой на них смотришь и думаешь, какие они тупые."

Данный пример показывает, что очень даже умные.
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ыеем
Ответ a.sh.s.
Почему ты своего сына отпустил к тупым (в Европу)?
Ты два плюс два сложить не можешь? Отпустил он когда? Ополчились все когда? 🤣
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nmnackjbxkasbk
надо было за Нэньку играть.
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roma.atyakshev
Ответ fudoshika
А почему это сын в Англии то работать хочет? Неужто загнивающий Запад поддерживает?
а почему он не может там работать? Потому что тип со спортса так захотел? У нас открытые рынки, Россия, как ни крути – часть этого рынка. В России за то что ты в бриташке работаешь никого привязывать к столбу не будут, как у соседей.
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Лимит Лимитович
Гражданина Англии с литовской фамилией не берут на работу, потому что папа играл за сборную СССР, ахахахах. Пусть в "Есть тема" идет с такими тезисами))
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Сибирский литовец
Ответ Рафик Маркес
А что он среди тупых живет? Пускай приезжает и живет среди нормальных в России. Но нет...
Гражданин Великобритании
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Michael_Monza
Ответ 1 dreik 1
Толи дело: Путин - чекист моль, Лавров - говорящая лошадь, Шойгу - тувинский оленевод. Не страна, а сказка)
Моль не моль, а сравни Россию 2000 и 2020х и тебе многое станет ясно, если ты в состоянии анализировать. И куда эти упыри свои страны загнали.
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Кирилл Шарапов
Ответ Гамарджоба Генацвале
А ты уверен, что его сын бездарный? Англия же идеальная страна, где в принципе такого быть не может, да?
Могут быть единичные случаи, как и везде. Но у меня много знакомых в Европе, в том числе и Англии, ни слова о дискриминации не говорили. Спокойно живут и работают.
Может сынок просто выдумал такую историю для отца? Такое же тоже может быть
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brace
Разве это новость, мы и так знаем, что у них плохие отношения к русским.
Публикуют очевидное, лишь бы комментарии ещё пару дней собирались под этой новостью
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roma.atyakshev
Ответ Pol Belov
сын конечно молодец, ловко из папы бабло потягивает: - па, ты же знаешь, я могу хоть в майкрософт, хоть в сони работать, но здесь, в Англии, не берут из-за того, что ты в сборной России играл!.. - вот же тупые!.. ладно сынок, помогу чем могу... - спасибо па... на Мальдивах встретимся... я думаю меня на работу из-за тебя еще года четыре-пять не будут брать... - ничо сынок, выкрутимся... что с этих тупиц взять?
чел, тебе самому не мерзко от твоего комментария? Как бабка базарная сам придумал какую-то чепуху и побежал по интернетам ее демонстрировать
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Silent2006
Какие же они там все тупые, но сын будет жить, конечно, там.
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Марат Люсьеныч
Великие русские люди должны жить в России. Что там в этой Европе делать? Там одни геи и русофобы. Живите в Томске, Омске, Москве.
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Ярик01
Ей, тупые, возьмите моего сына на работу.
Ну пожалуйста.

Забирай в прекрасную Россию, может аж в мэрию Химок под эту легенду жертву русофобии можно устроить.
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