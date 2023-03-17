Дмитрий Тарасов: «Я за чистое время в футболе – это топ. Не будет задержек, больше игры»

Теги Дмитрий Тарасов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия ЧМ-2022 Родина Москва правила Winline Медиалига Футбол

Дмитрий Тарасов выступает за чистое игровое время в футболе.

– От медиафутбола чуть-чуть – я за чистое время. Я считаю, что чистое время – это топ. 

Смотрел последний ЧМ, сколько там добавляли – ну это несерьезно. Не, для меня как для болельщика 140 минут – это кайф...

– А футболисты как? Говорят, там с ума сходили.

– И даже со Слуцким разговаривал, он говорит, что тоже поддерживает эту историю. 

Не будет задержек, больше футбола будет. Вот у тебя чистое время – показывай, – сказал бывший опорник «Локомотива», играющий за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге, в беседе с «Коммент.Шоу».

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18 комментариев

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Алексей Воркунов
Это кто пернул
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ Nestor Swanson
Блин, я думал норм идея, но раз это одобряет Тарасов, значит где-то я ошибся
Ты серьезно?
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Сергей Аубекеров
Ответ Eduard Rastryopin
Есть тут специалисты,способные перевести с тарасовского? О каких 140 минутах этот "болельщик" говорит?
45 первый тайм + 5 добавленное
15 минут перерыв
45 минут второго тайма
20 добавленного

Что-то такое
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Nestor Swanson
Блин, я думал норм идея, но раз это одобряет Тарасов, значит где-то я ошибся
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Евгений Лифшиц
это будет очень больно для зрителей... с задержками нужно бороться правильным (хотя бы как на чм), а лучше автоматическим контролем добавленного времени и желтыми карточками за задержки
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-1
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Александр Жердин
Ответ Филипп Петров
Не понял. Что плохого в рекламе?
Вообще-то ничего. Только люди хотят смотреть футбол, а не про какие то памперсы .
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#nikon
Задержки всё равно будут. В конце игры все устают.
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Вячеслав Свитюк
Ответ Strike1403
90 + 30 минут дополнительного + 10 минут компенсированного к матчу, 5 добавленного к первому тайму + 5 добавленных к обоим экстра таймам. М.... Математика.
Абсолютно нет уверенности что Д.Тарасов на это способен так же как вы.
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blaugrano
Мечта рекламодателей. Всяких умалатов, ниппелей и букеров.
+6
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Strike1403
Ответ Eduard Rastryopin
Есть тут специалисты,способные перевести с тарасовского? О каких 140 минутах этот "болельщик" говорит?
90 + 30 минут дополнительного + 10 минут компенсированного к матчу, 5 добавленного к первому тайму + 5 добавленных к обоим экстра таймам.
М.... Математика.
+2
-2
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Strike1403
Ответ Kyancey
И бесконечная реклама во время остановок, которой будет больше самого футбола, нет, спасибо
А вот скорее всего, только для рекламной паузы и примут рано или поздно чистое время. Это реально адекватное решение.
+2
-2
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maxi_wind
Остановите Тарасова, сегодня достаточно поржали
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Филипп Петров
Ответ Kyancey
И бесконечная реклама во время остановок, которой будет больше самого футбола, нет, спасибо
Не понял. Что плохого в рекламе?
+1
-4
-3
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Ростов-на-Дону
... ,и судить должен компьютер одной программой для всех, задержек будет ещё меньше!
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-1
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Kyancey
И бесконечная реклама во время остановок, которой будет больше самого футбола, нет, спасибо
+3
-3
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Доктор Верховцев
И три периода. И неограниченные замены, по 10 человек сразу. И чтобы драться можно было. Клюшками. И чтобы коньки.
+2
-3
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Eduard Rastryopin
Есть тут специалисты,способные перевести с тарасовского?
О каких 140 минутах этот "болельщик" говорит?
+6
-2
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леннорыч-абрамович
Интервью Тарасова можно найти по тегам:
Чистое 💩 - топ, рваная точка, общий язык, #####
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-2
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