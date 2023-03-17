Дмитрий Тарасов: «Я за чистое время в футболе – это топ. Не будет задержек, больше игры»

выступает за чистое игровое время в футболе.

– От медиафутбола чуть-чуть – я за чистое время. Я считаю, что чистое время – это топ.

Смотрел последний ЧМ, сколько там добавляли – ну это несерьезно. Не, для меня как для болельщика 140 минут – это кайф...

– А футболисты как? Говорят, там с ума сходили.

– И даже со Слуцким разговаривал, он говорит, что тоже поддерживает эту историю.

Не будет задержек, больше футбола будет. Вот у тебя чистое время – показывай, – сказал бывший опорник «Локомотива», играющий за «Родину Медиа» в , в беседе с «Коммент.Шоу».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас