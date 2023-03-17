Тарасов о паспортах РФ Малкома и Клаудиньо: «Главное, чтобы они рвали свою точку за Россию»
Дмитрий Тарасов высказался о том, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.
– У тебя есть цитата про Малкома и Клаудиньо: «Главное, чтобы они прониклись нашим духом, потому что мы духом сильны». Что им нужно сделать, чтобы проникнуться духом?
– Для меня это сложно. Это то же самое, если я сделаю себе бразильский паспорт и пойму за год или за пять лет всю их сущность. Это невозможно.
Вот Гильерме у нас лет 10 или больше – и то как бы есть вопросы. Он точно все не знает. Для меня это странно, но это их выбор. Если это одобряют – окей.
– Если они через пару лет будут играть в сборной России – твоя реакция?
– Да такая же, как когда играли Марио, Гильерме, Ари.
– А какая у тебя была?
– Обычная. Я играл с ними в команде. Никакой реакции. Главное, чтобы они выходили и рвали свою точку за то, что у них здесь [в сердце] – за Россию, за страну. Если они готовы, и это будет видно...
– Тебя не смущает, что в такой огромной, многомиллионной, стране мы доходим до того, что натурализуем игроков для национальной сборной?
– Ну как не смущает? Это вопрос – куда у нас идет развитие детского футбола? Наверное, у всех тренеров должен быть определенный план действий развития футболистов, – сказал бывший опорник «Локомотива», играющий за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге, в беседе с «Коммент.Шоу».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Мне кажется, это главное.
Читали , но пишут , что сегодня решения не будет !
это печально((