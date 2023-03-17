Тарасов о паспортах РФ Малкома и Клаудиньо: «Главное, чтобы они рвали свою точку за Россию»

Теги Локомотив Зенит Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Гильерме Ари Марио Фернандес Малком Клаудиньо Winline Медиалига Родина Медиа Футбол

Дмитрий Тарасов высказался о том, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

– У тебя есть цитата про Малкома и Клаудиньо: «Главное, чтобы они прониклись нашим духом, потому что мы духом сильны». Что им нужно сделать, чтобы проникнуться духом?

– Для меня это сложно. Это то же самое, если я сделаю себе бразильский паспорт и пойму за год или за пять лет всю их сущность. Это невозможно.  

Вот Гильерме у нас лет 10 или больше – и то как бы есть вопросы. Он точно все не знает. Для меня это странно, но это их выбор. Если это одобряют – окей.

– Если они через пару лет будут играть в сборной России – твоя реакция?

– Да такая же, как когда играли Марио, Гильерме, Ари.

– А какая у тебя была? 

– Обычная. Я играл с ними в команде. Никакой реакции. Главное, чтобы они выходили и рвали свою точку за то, что у них здесь [в сердце] – за Россию, за страну. Если они готовы, и это будет видно...

– Тебя не смущает, что в такой огромной, многомиллионной, стране мы доходим до того, что натурализуем игроков для национальной сборной?

– Ну как не смущает? Это вопрос – куда у нас идет развитие детского футбола? Наверное, у всех тренеров должен быть определенный план действий развития футболистов, – сказал бывший опорник «Локомотива», играющий за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге, в беседе с «Коммент.Шоу».

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33 комментария

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Игорь Колупанов
Кстати не помню чтобы сам Тарасов что то сильно рвал когда сам играл
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Роман Ижевский
Тарасов, привет тебе из Бангладеша! Ну или не знаю откуда тебе ещё можно привет передать. Мотивы Малкольма и Клаудиньо мне непонятны и сами они не скажут и если кто знает то молчит. Но то что они ни точку ни кружок за Россию рвать не будут это я тебе гарантирую.
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Tigran Shuts
Ответ Тёма Тёма
За налоговое законодательство, если только...
оно никак не поменяется
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Romeo Yankovich
Ответ Алексей Ненахов
Байдена ? От него уже венками пахнет , поздновато
тут было написано "товарища". ты сразу подумал о Байдене. это твой товарищ??? если да, то ты шпион, а если нет, то не в тему ты его приплёл
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leon74
В случае того, если Россию допустят до международных соревнований, они были бы полезны для сборной.
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KOT_B_yHTAX
Дима, а ты как там? Надорвался в свое время?) До сих пор в памяти как вышел на замену против Зенита и через 2 минуты улетел в ангар )))
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Arty K.
Что эта новость делает на нашем проктологическом сайте?
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Pb-SE
Рвали и точка
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Olga.t
Не знаю что там с точкой и сердцем, но Марио играл честно, профессионально и с полной отдачей.
Мне кажется, это главное.
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леннорыч-абрамович
Тарасов - специалист по разорванным точкам
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EvertoniaMen
Рвется и точка.
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papadok
День Тарасова на спортс. Конечно, монолог Реброва на цитаты рвать смысла нет, там ни про точку, ни про пиво ни слова.
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Алексей Ненахов
Ответ Patriarkh Kirill
Там кстати одного товарища в Гаагский трибунал пригласили.
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red hikkikomori
О какой точке он говорит?)Численная или буквенная принадлежность точки не указана))
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OldRedWhite
Ответ Patriarkh Kirill
Там кстати одного товарища в Гаагский трибунал пригласили.
Промеса ?
Читали , но пишут , что сегодня решения не будет !
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TEScom
Рвали пятую точку?
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OldRedWhite
Ответ Sgt. Elias Grodin
Нет ли здесь пропаганды ЛГБТ?
Здесь нет ничего, кроме этой пропаганды !
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Иван Никитенко
пишут,что на хозяина тарасова выдали ордер на арест.
это печально((
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Patriarkh Kirill
Там кстати одного товарища в Гаагский трибунал пригласили.
+11
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Sinister Kid
Порвали и точка.
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Damien King
Ари вон как рвёт точку. Только не на футбольном поле
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Sgt. Elias Grodin
Нет ли здесь пропаганды ЛГБТ?
Нет, пропаганда колоноскопии.
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Александр Васильев
Ну а почему бы и нет, можно подумать что из-за Марио Фернандеса какие-то Русские не справедливо не играли в сборной. В той же сборной Испании, Португалии, Италии играли Бразильцы. И при чём тут " огромная страна/своих найдём ". Если бы так было, то в финале ЧМ должны играть Китай с Индией
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окечуква
А зачем им это? Выжмут свои контракты и укатят в Бразилию.
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Спартак Уокер
Ну в принципе так и есть
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