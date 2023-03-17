Тарасова о Fan ID: «Пустые трибуны – унылое зрелище»

Татьяна Тарасова считает, что Fan ID снижает посещаемость матчей в российском футболе.

С 2023 года карта болельщика обязательна для посещения всех матчей Мир .

« ? А что вы хотите услышать? Уже все сказала по этому поводу.

Пустые трибуны в любом виде спорта – унылое зрелище. Fan ID мешает заполняемости. Связь прямая», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Татьяна Тарасова: «Fan ID для фигурного катания? Что за бред? Пусть это останется только в футболе»

Fan ID делает наш футбол заложником

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас