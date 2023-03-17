Тарасова о Fan ID: «Пустые трибуны – унылое зрелище»

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова болельщики стадионы Fan ID Футбол

Татьяна Тарасова считает, что Fan ID снижает посещаемость матчей в российском футболе.

С 2023 года карта болельщика обязательна для посещения всех матчей Мир РПЛ.

«Fan ID? А что вы хотите услышать? Уже все сказала по этому поводу.

Пустые трибуны в любом виде спорта – унылое зрелище. Fan ID мешает заполняемости. Связь прямая», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Татьяна Тарасова: «Fan ID для фигурного катания? Что за бред? Пусть это останется только в футболе»

Fan ID делает наш футбол заложником

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31 комментарий

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Мистер Блин
тупое лицо Тарасова- унылое зрелище
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Rumov
А в Березняках плевать хотели на это Fan ID и пустые три буны. Они открывают пустые холодильники. Может лысая крыса накормит их детей. Нет КРЫСА может только убивать и воровать детей.
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Илья Савчук
Ее уже сегодня внесли в Иноагенты?
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a2wai
Ответ Владимир Данилов
"Убирать надо" - это всё ещё про FAN-ID?
Конечно. А что, что-то еще по-вашему надо требовать убирать на спортивном сайте?
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Ruslan Bakanov
Ответ Александр Сачков
Посещаемость снижает не фан ид, а бойкот.
с логикой не в ладах что ли? бойкот по твоему из-за чего?)
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Владимир Данилов
Ответ a2wai
Мысли-то правильные. Убирать надо. Но вот только власть имущим это не надо.
"Убирать надо" - это всё ещё про FAN-ID?
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Maturmalai
Ответ Максим Черкашин
Ему бы в Гаагу слетать, для уточнения данных.😎
А не жирновато ли в Гаагу? Салехард или Сарапул чем хуже?
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Валерий Петров
Ответ Этот Райола хочет денег
Ну если уже Тарасова критикует фанайди, значит точно отменят. Это ж сколько согласований, резолюций, одобрений должна она была получить, чтобы озвучить как свое независимое мнение
Нисколько согласований не получала. Журналисты ей тупо звонят почти каждый день по каждому чиху в спорте, а она и несёт иногда взаимосключающие параграфы. Бабушка старая, ей всё равно.
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Максим Черкашин
Ответ Егор Добрый
Владимир Владимирович вы бы не палили себя с таким ником 😅😅😅
Ему бы в Гаагу слетать, для уточнения данных.😎
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Overkiller
Ответ Sat397
Стадионы пустые потому что играть не умеют, это во первых, а во вторых, потому что в наше время есть миллион вещей поинтереснее, чем смотреть как 20 человек бегают за одним мячом. Вопрос должен стоять, для чего строились эти стадионы, с таким большим количеством трибун, хотя ответ очевиден...
Вы ерунду говорите. Сотни тысяч людей десятилетиями ходили на футбол и тут единомоментно "а, чего на эти 20 человек смотреть, вокруг же столько всего!". Массовое озарение снизошло прям. Фануйди ВООБЩЕ не причём, это у народа чакры открылись внезапно.
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a2wai
Мысли-то правильные. Убирать надо.

Но вот только власть имущим это не надо.
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Александр Сачков
Посещаемость снижает не фан ид, а бойкот.
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Алексей Ларёв
Ответ Sat397
Стадионы пустые потому что играть не умеют, это во первых, а во вторых, потому что в наше время есть миллион вещей поинтереснее, чем смотреть как 20 человек бегают за одним мячом. Вопрос должен стоять, для чего строились эти стадионы, с таким большим количеством трибун, хотя ответ очевиден...
А до фанайди видно блестящий футбол был,что посещаемость больше была,да?Или на кубке страны,куда фанайди не нужен играть умеют в футбол,а в чемпионате нет,поэтому на кубок народ и ходит,да?
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Evengar
Да перестаньте, это просто холод.)
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pyatachyok
Ответ Егор Добрый
Владимир Владимирович вы бы не палили себя с таким ником 😅😅😅
Это да, если вспомнить, что Путин говорил, что счастье для российской матери, когда сын ее погибает на войне, ведь иначе бы он спился, кто сидит под этим ником, очевидно.
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Алексей Ларёв
Ответ За Путина, за родину
Пьяных неадекватов слишком много в этой стране. Тюрьмы переполнены. Фан ай ди замечательное решение нашего правительства. Скоро все смириться, оформят фан ай ди и будут семьями ходить. А агрессивных алкашей должны принудительно лечить в психушке. Идёт вы рождение нации, хорошо, что Владимир Владимирович пытается изменить ситуацию. И у него получается. Пока что фан ай ди лучшее что случалось с нашим футболом. Гопникам нет места на трибунах. На завод или лес валить бездельникам
Ты на футболе хоть раз был,когда ты там гопоту то видел.Хотя о чем вести речь с человеком под таким ником...Тут клиника...
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pyatachyok
Ответ Sat397
Стадионы пустые потому что играть не умеют, это во первых, а во вторых, потому что в наше время есть миллион вещей поинтереснее, чем смотреть как 20 человек бегают за одним мячом. Вопрос должен стоять, для чего строились эти стадионы, с таким большим количеством трибун, хотя ответ очевиден...
Однако без фанайди посещаемость даже российского футбола намного выше.
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Maturmalai
Если ты не оформишь Фан ИД, то завтра за тебя это сделают солдаты НАТО.
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Этот Райола хочет денег
Ну если уже Тарасова критикует фанайди, значит точно отменят. Это ж сколько согласований, резолюций, одобрений должна она была получить, чтобы озвучить как свое независимое мнение
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Твиттер коня Мюллера
Ответ За Путина, за родину
Пьяных неадекватов слишком много в этой стране. Тюрьмы переполнены. Фан ай ди замечательное решение нашего правительства. Скоро все смириться, оформят фан ай ди и будут семьями ходить. А агрессивных алкашей должны принудительно лечить в психушке. Идёт вы рождение нации, хорошо, что Владимир Владимирович пытается изменить ситуацию. И у него получается. Пока что фан ай ди лучшее что случалось с нашим футболом. Гопникам нет места на трибунах. На завод или лес валить бездельникам
Гопники так и останутся гопниками, не зависимо от футбола. Не с этого начинается "лечение" нации
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Yakub25
Сегодня вечер Тарасовых?
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Sat397
Стадионы пустые потому что играть не умеют, это во первых, а во вторых, потому что в наше время есть миллион вещей поинтереснее, чем смотреть как 20 человек бегают за одним мячом.
Вопрос должен стоять, для чего строились эти стадионы, с таким большим количеством трибун, хотя ответ очевиден...
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Melnikov1968
Не поспоришь. И...
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Егор Добрый
Ответ За Путина, за родину
Пьяных неадекватов слишком много в этой стране. Тюрьмы переполнены. Фан ай ди замечательное решение нашего правительства. Скоро все смириться, оформят фан ай ди и будут семьями ходить. А агрессивных алкашей должны принудительно лечить в психушке. Идёт вы рождение нации, хорошо, что Владимир Владимирович пытается изменить ситуацию. И у него получается. Пока что фан ай ди лучшее что случалось с нашим футболом. Гопникам нет места на трибунах. На завод или лес валить бездельникам
Владимир Владимирович вы бы не палили себя с таким ником 😅😅😅
+26
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Mihei4
Оставьте бабушку в покое, звоните лучше Мостовому.
+1
-1
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