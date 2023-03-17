Тарасова о Fan ID: «Пустые трибуны – унылое зрелище»
Татьяна Тарасова считает, что Fan ID снижает посещаемость матчей в российском футболе.
С 2023 года карта болельщика обязательна для посещения всех матчей Мир РПЛ.
«Fan ID? А что вы хотите услышать? Уже все сказала по этому поводу.
Пустые трибуны в любом виде спорта – унылое зрелище. Fan ID мешает заполняемости. Связь прямая», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Татьяна Тарасова: «Fan ID для фигурного катания? Что за бред? Пусть это останется только в футболе»
Fan ID делает наш футбол заложником
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Но вот только власть имущим это не надо.
Вопрос должен стоять, для чего строились эти стадионы, с таким большим количеством трибун, хотя ответ очевиден...