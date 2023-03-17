Тарасов за отмену Fan ID: «Все усложняется, для чего – непонятно. 30-40% болельщиков точно ушло»
Дмитрий Тарасов выступил за отмену Fan ID.
«Я бы, безусловно, вернул болельщиков. Я за [отмену Fan ID], я понимаю болельщиков.
Меня спросили: «Почему ты против?» Сразу видно по картинке – 30-40% точно ушло. Болельщики футбола – это все.
Все усложняется, для чего – непонятно. На стадионах везде камеры, какого-то хулигана можно вычислить, нет?» – сказал бывший опорник «Локомотива», играющий за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге, в беседе с «Коммент.Шоу».
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