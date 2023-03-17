Тарасов за отмену Fan ID: «Все усложняется, для чего – непонятно. 30-40% болельщиков точно ушло»

Теги Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия болельщики стадионы Fan ID Winline Медиалига Родина Медиа Футбол

Дмитрий Тарасов выступил за отмену Fan ID.

«Я бы, безусловно, вернул болельщиков. Я за [отмену Fan ID], я понимаю болельщиков.

Меня спросили: «Почему ты против?» Сразу видно по картинке – 30-40% точно ушло. Болельщики футбола – это все.

Все усложняется, для чего – непонятно. На стадионах везде камеры, какого-то хулигана можно вычислить, нет?» – сказал бывший опорник «Локомотива», играющий за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге, в беседе с «Коммент.Шоу».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zer
даже Тарасов понимает, что фан айди зло. все футбольные люди понимают это.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Big_Ball
Не верю! Тарасов не мог такого сказать, звучит как журналистская липа, ведь все мы понимаем, что Димка не знает слова "процент". Тем более никогда бы не смог их посчитать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Бондарчук
Тарасов: фан ид надо отменять
Корреспондет: но его ввёл президент
Тарасов: фан ид надо добавлять везде, отличная идея, я люблю Россию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartak Forever
Бузов только очнулся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
эхххх видно потерял надежду стать депутатом....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жесткий Костас
Непонятно? Воффка, друг твой, так захотел!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Питерский
Странно, ничего про любовь к президенту не сказал…..разлюбил…))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мосгорсуд
Какие 30-40%?!!! Ушла основная масса болельщиков, и бюджетной массовкой это не прикрыть.....а главное ушла та масса, которая давала импульс игрокам, и громко поддерживала
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А я ясные дни оставляю себе
Ответ Sinister Kid
Против царя пошёл. А дальше в футболке с Навальным выйдет.
Уже кажется даже до самых отстающих в развитии начинает наконец доходить что из себя представляет Навальный и его группа коллег. Так что похоже тут с Тарасовым мимо.
+4
-12
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
Очевидное доказательство того что Бузов приспособленец...
Будет плыть по течению чужих мнений
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xersoldat
Получается ушло 89-138 болельщика Торпедо.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Красный чай
Как только тарасенок догадается чья это идея ввести фан id и кто этот закон подписал так мнение и изменит.
Он не догадается.. ему часа два надо объяснять)))
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Логинов
Ему не сказали, кто указ подписал?
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
чтобы внимание фанатов переключить на другую повседневность
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
slow focus
не туда воюешь, димасик, твое место в госдуме растворяется на глазах
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Осоавиахим
Неожиданное поумнение рассудка? Какой нежданчик, однако.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Тарасов Тарасову рознь...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Один раз соглашусь с Тарасовым. Здесь он прав
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Харламов Никита
этот Тарасов сломался - несите другого 🤪🤪🤪
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
Против царя пошёл. А дальше в футболке с Навальным выйдет.
+41
-1
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Смолов
По картинке я бы сказал что ушло 93-94% 😂
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Надо потерпеть. Скоро мамаши с детьми заполонят стадионы, что яблоку негде будет упасть! Как вот посевная закончится, картошку посадят и на стадион
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красный чай
Как только тарасенок догадается чья это идея ввести фан id и кто этот закон подписал так мнение и изменит.
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий