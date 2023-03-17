Тарасов за отмену Fan ID: «Все усложняется, для чего – непонятно. 30-40% болельщиков точно ушло»

выступил за отмену Fan ID.

«Я бы, безусловно, вернул болельщиков. Я за [отмену Fan ID], я понимаю болельщиков.

Меня спросили: «Почему ты против?» Сразу видно по картинке – 30-40% точно ушло. Болельщики футбола – это все.

Все усложняется, для чего – непонятно. На стадионах везде камеры, какого-то хулигана можно вычислить, нет?» – сказал бывший опорник «Локомотива», играющий за « » в , в беседе с «Коммент.Шоу».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас