Божович поддержал Fan ID: «Это мешает только хулиганам. В банке требуют данные, полиция может запросить документы. Если у тебя честные намерения, какие проблемы могут быть?»

Теги премьер-лига Россия болельщики Миодраг Божович стадионы Fan ID Футбол

Миодраг Божович не видит проблемы в оформлении Fan ID.

«Честно, не понимаю, почему Fan ID вызвал такую реакцию. Вы приходите на футбол ради футбола, и что вас смущает в этой карте болельщика? Это не такая проблема, чтобы так переживать. Если у тебя честные намерения и ты хочешь посмотреть футбол, то какие проблемы могут быть?

Если вы переживаете за свои личные данные, то у вас везде их спрашивают, и вы их и так даете. Например, в банке требуют данные, полиция может запросить документы, поэтому какая вообще разница? Думаю, это мешает только хулиганам», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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31 комментарий

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Power Lifting
Миодраг ,ответь,пожалуйста : Почему Супер Лига накрылась?
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Overkiller
Ответ maks44
Миодраг ну очень хочет еще какую-нибудь работу в России получить.
И даже не в футбольной сфере )
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nikitatim
Сам себе противоречит
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Олег Кузнецов
Ответ CriminalJoint62
От этого персонажа другого мнения и не ожидалось
Божович, иди в Сербии сначала сделай фан айди, а потом советы будешь давать в чужой стране.
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Elvagor
О, наконец-то хоть кто-то сказал правду. Очень правильные вопросы задаёт.
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Александр Зубков
Ответ ChipsRobber
С чего ты решил, что честный человек заплатит за выход, а хулиган - нет? Как раз наоборот, на улице будет больше хулиганов и меньше честных людей, ведь у честных обычно мало денег, и многие останутся дома.
Мало денег у честных хулиганов.
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Дмитрий
Ответ Мельников Михаил
Мио... проблема, на самом деле, только ОДНА. Какой-то человек, имени которого ты никогда не узнаешь, на совершенно любом основании может решить, что тебе нельзя быть на стадионе. Нет даже формального разбирательства в формате басманного правосудия. Вообще ничего.
Ты можешь купить абонемент на голд, например, а тебя после первой игры в бан))
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Veles3101
Да в чем вообще проблема с этим FanID? Это реально так сложно зарегистрироваться?
Их по беспределу на войнушку забирают подыхать, а они вспомнили про свои права когда нужно на футбольный матч попасть. Что за бред вообше
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Gnoyniy Jacques Derrida
О, худший тренер в истории "Крыльев Советов" закукарекал.
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Kirkoroff
В банке могут потребовать паспорт... Так и здесь я давал свои паспортные данные клубу, которому доверяю, когда покупал абонемент.
Фануйди это совсем другое.
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Vasiliy S
Если мешает только хулиганам, значит пришедшие 200-4000 человек не хулиганы
Тогда вопрос, а кто 10000, 20000, 30000 человек которые не пришли? Получается хулиганы? Значит ли это, что против них начнется административная проверка???
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Booligan
У нас вся страна хулиганов, но хорошие парни Ари, Божович и другие приехали, чтобы искоренить зло, браво!
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d.xoxlov
Если её дадут всем желающим, а потом уже, за чётко прописанные и ограниченные нарушения конкретно на стадионе будут банить, вопросов будет куда меньше.
Сейчас это максимально непрозрачная и, посему, избыточная хрень.
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Recreated
Во втором абзаце он частично ответил сам на свой идиотский вопрос!
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ChipsRobber
Ответ Александр Зубков
из дома за деньги? нормальный вариант. Меньше хулиганов на улице будет))
С чего ты решил, что честный человек заплатит за выход, а хулиган - нет?
Как раз наоборот, на улице будет больше хулиганов и меньше честных людей, ведь у честных обычно мало денег, и многие останутся дома.
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korobokchekhova
В двух словах.
Не надо перекладывать проблемы безопасности на людей, которые туда хотят пойти, часто спонтанно. Это проблемы государства и стадионов, о которых обычные вообще знать не должны. Даже не так, обязанность государства обеспечить безопасность в любых местах пребывания своих сограждан.
Оторвалась льдина с нерадивыми рыбаками, заблудилась бабушка в лесу, начался пожар. Государственные службы обязаны их спасти, не спрашивая никакой! документ. Всё.
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Scrumhalf
Сходить на футбол развлечься - это равнозначно посещению банка или полиции?
Почему люди должны быть довольны, если место, куда они раньше свободно проходили, теперь закрыто шлагбаумом, и требуют оформлять пропуска?
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Ян Константинопольский
Реакция вызвана инициацией свободоузурпации
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Ole Gunor
Ответ WhatZ
В банке требуют данные? Это он про паспорт? Так а почему и в футболе нельзя продавать билеты просто по паспорту? Или это другое?
на выдаче паспортов пилят другие.
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Ярик01
Вот у себя в Черногории и сделайте, ***** сюда лезешь.
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interested
Цивилизованный человек, что вы хотите! у нас таких на пальцах пересчитаь: в основном всё -- дикое племя.
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Lavinka
Мда ...
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maks44
Миодраг ну очень хочет еще какую-нибудь работу в России получить.
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Дмитрий
Одна из немногих возможностей хоть как-то выразить протест в этой стране. При чем тут хулиганы? Приличным людям это больше мешает.
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WhatZ
В банке требуют данные? Это он про паспорт? Так а почему и в футболе нельзя продавать билеты просто по паспорту? Или это другое?
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