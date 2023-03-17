Божович поддержал Fan ID: «Это мешает только хулиганам. В банке требуют данные, полиция может запросить документы. Если у тебя честные намерения, какие проблемы могут быть?»

не видит проблемы в оформлении Fan ID.

«Честно, не понимаю, почему Fan ID вызвал такую реакцию. Вы приходите на футбол ради футбола, и что вас смущает в этой карте болельщика? Это не такая проблема, чтобы так переживать. Если у тебя честные намерения и ты хочешь посмотреть футбол, то какие проблемы могут быть?

Если вы переживаете за свои личные данные, то у вас везде их спрашивают, и вы их и так даете. Например, в банке требуют данные, полиция может запросить документы, поэтому какая вообще разница? Думаю, это мешает только хулиганам», – сказал экс-тренер клубов Мир .

Fan ID делает наш футбол заложником

Fan ID и трибуны: «Спартак» падает почти в 3 раза, ЦСКА – в 4, у «Зенита» новый антирекорд (но клуб не согласен)

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас