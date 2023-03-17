Божович поддержал Fan ID: «Это мешает только хулиганам. В банке требуют данные, полиция может запросить документы. Если у тебя честные намерения, какие проблемы могут быть?»
Миодраг Божович не видит проблемы в оформлении Fan ID.
«Честно, не понимаю, почему Fan ID вызвал такую реакцию. Вы приходите на футбол ради футбола, и что вас смущает в этой карте болельщика? Это не такая проблема, чтобы так переживать. Если у тебя честные намерения и ты хочешь посмотреть футбол, то какие проблемы могут быть?
Если вы переживаете за свои личные данные, то у вас везде их спрашивают, и вы их и так даете. Например, в банке требуют данные, полиция может запросить документы, поэтому какая вообще разница? Думаю, это мешает только хулиганам», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Fan ID делает наш футбол заложником
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Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Их по беспределу на войнушку забирают подыхать, а они вспомнили про свои права когда нужно на футбольный матч попасть. Что за бред вообше
Фануйди это совсем другое.
Тогда вопрос, а кто 10000, 20000, 30000 человек которые не пришли? Получается хулиганы? Значит ли это, что против них начнется административная проверка???
Сейчас это максимально непрозрачная и, посему, избыточная хрень.
Как раз наоборот, на улице будет больше хулиганов и меньше честных людей, ведь у честных обычно мало денег, и многие останутся дома.
Не надо перекладывать проблемы безопасности на людей, которые туда хотят пойти, часто спонтанно. Это проблемы государства и стадионов, о которых обычные вообще знать не должны. Даже не так, обязанность государства обеспечить безопасность в любых местах пребывания своих сограждан.
Оторвалась льдина с нерадивыми рыбаками, заблудилась бабушка в лесу, начался пожар. Государственные службы обязаны их спасти, не спрашивая никакой! документ. Всё.
Почему люди должны быть довольны, если место, куда они раньше свободно проходили, теперь закрыто шлагбаумом, и требуют оформлять пропуска?