Валерий Каменский: «Fan ID – личная инициатива футбольного руководства. В хоккее он точно не нужен»

считает, что в хоккее не нужен Fan ID.

«Fan ID в хоккее точно не нужен. Для какой цели он служил бы на хоккейных матчах?

Fan ID – личная инициатива футбольного руководства. Никаким образом не надо примерять эту инициативу на хоккей. Лично я был бы против такого», – сказал вице-президент по развитию .

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