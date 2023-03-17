Валерий Каменский: «Fan ID – личная инициатива футбольного руководства. В хоккее он точно не нужен»

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Валерий Каменский считает, что в хоккее не нужен Fan ID.

«Fan ID в хоккее точно не нужен. Для какой цели он служил бы на хоккейных матчах?

Fan ID – личная инициатива футбольного руководства. Никаким образом не надо примерять эту инициативу на хоккей. Лично я был бы против такого», – сказал вице-президент по развитию КХЛ.

Fan ID делает наш футбол заложником

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27 комментариев

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CaSpeR-13
Говорит как будто против безопасности
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Koulmann
Ответ Екн Лор
Из Википедии: "Идея возникла после успешной пробы на Чемпионате мира по футболу 2018 года, где Fan ID служил визой и пропуском на стадионы — и президент РФ Владимир Путин прямо заявил, что можно этот опыт масштабировать. В ходе обсуждения глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин и президент РФС Александр Дюков в 2019-м говорили, что Fan ID в РПЛ — это дорого, бессмысленно и неудобно. В октябре 2022-го в комитете Госдумы по спорту собирались организовать круглый стол со всеми заинтересованными сторонами из-за проблем Fan ID, но в итоге Минспорта провел встречу с депутатами и руководством РФС и РПЛ без клубов. 28 ноября 2021 года после матча ЦСКА — «Зенит» на «ВЭБ Арене» задержали 408 человек из-за масштабного пиротехнического шоу, что в дальнейшем объяснялось неработающими камерами видеонаблюдения. Вслед за этим закон был принят Госдумой в ускоренном порядке и без обсуждения с футбольными клубами, 30 декабря 2021 года он был подписан Путиным. К марту 2023-го происшествие с отключёнными камерами расследовано не было."
Лол. Как обычно бардак, камеры небось установили за 100500 рублей, но они не работали и это узнали только после большого скандала. .
Что надо сделать в этом случае? Конечно ввести Fan ID! Все в логике путинского режима.
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Verhovn
Ответ МТБ
Ну да, на хоккей и так никто не ходит
В Питере Ледовый всегда под завязку. А на подходе арена на 21к зрителей и она тоже будет заполняться, я уверен. На хоккей ходят.
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Михаил Александрович
Если введут и на хоккее, то спорт умрет окончательно у нас. Хоккей и так прлумертв.
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Дмитрий Джи
Ответ Гур
AХАХАХАХ И добавил: "Но если примут такой закон, придётся выполнять" 🤡
😄
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Дмитрий Джи
Ответ RSM-1930
Вот это точно бред
ты где был? на другой планете?
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Мужик из рекламы
Ответ YOKODZUMA
Да ну на хоен ему это. Ручкоброс от футбола далёк. Скорее кто то из ближних лизоблюдов подал "умную" мысль. Ну а Путин одобрил.
да типо того кто-то хрень сморозил про майдан и киевских футбольных фанатов на нем
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Verhovn
Ответ Nightyork97
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Действительно. Эти домохозяйки совсем распоясались 😄
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Олег Кузнецов
Ответ sashka.loker
А сам Дюков в курсе, что это его инициатива оказывается?))
Короче, фан айди-путинский наказ, а остальные, как обычно, стараются ему угодить.
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МТБ
Ну да, на хоккей и так никто не ходит
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Verhovn
И до хоккея доберутся.. Дело времени.
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YOKODZUMA
Ответ Atsuktuvas
Товарищ, вы что - против безопасности?
Товарищ, знай, пройдёт она
Животворительная гласность.
И вот тогда госбезопасность
Припомнит наши имена
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YOKODZUMA
Ответ Dmitry Aqf
Это чуть ли не прямая инициатива Путина.
Да ну на хоен ему это. Ручкоброс от футбола далёк. Скорее кто то из ближних лизоблюдов подал "умную" мысль. Ну а Путин одобрил.
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Nightyork97
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Atsuktuvas
Товарищ, вы что - против безопасности?
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Гур
AХАХАХАХ
И добавил:
"Но если примут такой закон, придётся выполнять"
🤡
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Ali
Сначала коммунистов арестовали, Я не коммунист. Потом евреев арестовали , Я не евр.........
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Александр Евдокимов
Ответ Тёма Тёма
А вот нужен он или нет, решать, увы, не нам( Не исключаю Фан Уйди и на хоккее(((
Тогда и на хоккей будут ходить по 200 зрителей. Зато безопасно!
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добрый грек
Ага. Сначала Тарасова, теперь Каменский, следующий кто скажет что фан-уйди это полная и не нужная хрень видимо будет Кириленко.
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Dmitry Aqf
Ответ RSM-1930
Вот это точно бред
Это чуть ли не прямая инициатива Путина.
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RSM-1930
Ответ карабашка
Это личная инициатива солнцеликого.И больше ничья.
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Spartakus1984
Так это Дюков и Алаев всем нагадили?А говорили что это идея Депутатов-правительства.И вообще это делалось только для ЧМ.А потом решили внедрить и в РПЛ,но были посланы.А если на хоккее кинут банан?
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Екн Лор
Из Википедии:
"Идея возникла после успешной пробы на Чемпионате мира по футболу 2018 года, где Fan ID служил визой и пропуском на стадионы — и президент РФ Владимир Путин прямо заявил, что можно этот опыт масштабировать. В ходе обсуждения глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин и президент РФС Александр Дюков в 2019-м говорили, что Fan ID в РПЛ — это дорого, бессмысленно и неудобно.

В октябре 2022-го в комитете Госдумы по спорту собирались организовать круглый стол со всеми заинтересованными сторонами из-за проблем Fan ID, но в итоге Минспорта провел встречу с депутатами и руководством РФС и РПЛ без клубов.

28 ноября 2021 года после матча ЦСКА — «Зенит» на «ВЭБ Арене» задержали 408 человек из-за масштабного пиротехнического шоу, что в дальнейшем объяснялось неработающими камерами видеонаблюдения. Вслед за этим закон был принят Госдумой в ускоренном порядке и без обсуждения с футбольными клубами, 30 декабря 2021 года он был подписан Путиным. К марту 2023-го происшествие с отключёнными камерами расследовано не было."
+41
-1
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карабашка
Это личная инициатива солнцеликого.И больше ничья.
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Dexter Dallas
Ой как неудобно получилось. А ведь руководство рфс наперебой говорит. Что это кхе-кхе и его друзья придумали и по этому все должны исполнять
+19
-1
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