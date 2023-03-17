Валерий Каменский: «Fan ID – личная инициатива футбольного руководства. В хоккее он точно не нужен»
Валерий Каменский считает, что в хоккее не нужен Fan ID.
«Fan ID в хоккее точно не нужен. Для какой цели он служил бы на хоккейных матчах?
Fan ID – личная инициатива футбольного руководства. Никаким образом не надо примерять эту инициативу на хоккей. Лично я был бы против такого», – сказал вице-президент по развитию КХЛ.
Fan ID делает наш футбол заложником
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Что надо сделать в этом случае? Конечно ввести Fan ID! Все в логике путинского режима.
Животворительная гласность.
И вот тогда госбезопасность
Припомнит наши имена
И добавил:
"Но если примут такой закон, придётся выполнять"
🤡
"Идея возникла после успешной пробы на Чемпионате мира по футболу 2018 года, где Fan ID служил визой и пропуском на стадионы — и президент РФ Владимир Путин прямо заявил, что можно этот опыт масштабировать. В ходе обсуждения глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин и президент РФС Александр Дюков в 2019-м говорили, что Fan ID в РПЛ — это дорого, бессмысленно и неудобно.
В октябре 2022-го в комитете Госдумы по спорту собирались организовать круглый стол со всеми заинтересованными сторонами из-за проблем Fan ID, но в итоге Минспорта провел встречу с депутатами и руководством РФС и РПЛ без клубов.
28 ноября 2021 года после матча ЦСКА — «Зенит» на «ВЭБ Арене» задержали 408 человек из-за масштабного пиротехнического шоу, что в дальнейшем объяснялось неработающими камерами видеонаблюдения. Вслед за этим закон был принят Госдумой в ускоренном порядке и без обсуждения с футбольными клубами, 30 декабря 2021 года он был подписан Путиным. К марту 2023-го происшествие с отключёнными камерами расследовано не было."