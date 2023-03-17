Ирина Роднина: «Преждевременно рассуждать на тему Fan ID вне футбола. У нас нет системы для других стадионов»
Ирина Роднина заявила, что сейчас нельзя ввести Fan ID в каком-либо спорте, кроме футбола.
«Fan ID в фигурном катании? На данный момент Fan ID можно реализовать только на футбольных стадионах.
У нас нет системы для других стадионов, которые предназначены для остальных видов спорта.
Преждевременно рассуждать на тему Fan ID вне футбола.
Видимо, на других видах спорта, в том числе фигурном катании, нет такой нужды, чтобы внедрять Fan ID», – сказала Роднина.
Роднина о Fan ID: «Закон нужно исполнять. Я процесс не контролирую»
типа Родниной, покорно нажимающие кнопки для голосования всяких ненужных законов...