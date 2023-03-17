Ирина Роднина: «Преждевременно рассуждать на тему Fan ID вне футбола. У нас нет системы для других стадионов»

Теги Ирина Роднина стадионы Fan ID Фигурное катание

Ирина Роднина заявила, что сейчас нельзя ввести Fan ID в каком-либо спорте, кроме футбола.

«Fan ID в фигурном катании? На данный момент Fan ID можно реализовать только на футбольных стадионах.

У нас нет системы для других стадионов, которые предназначены для остальных видов спорта.

Преждевременно рассуждать на тему Fan ID вне футбола.

Видимо, на других видах спорта, в том числе фигурном катании, нет такой нужды, чтобы внедрять Fan ID», – сказала Роднина. 

Роднина о Fan ID: «Закон нужно исполнять. Я процесс не контролирую»

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10 комментариев

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kokakoka
Так и фигурку сажайте на этот ошейник. Опасно же.
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мяу
На Казань-арене можно провести чемпионат по плаванию и протестировать фанайди на болельщиках. А потом заморозить воду и провести чемпионат по фигурке. У ФК довольно агрессивные болельщики, без паспорта опасно ходить на такие соревнования.
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Anton Abaturov
Эта та Роднина, которая утверждала, что американцы выкрали родственников многих российских чиновников, включая её дочь, дочь Лаврова, жену Пескова и дочь. . И пытали — заставляли покупать недвижимость в Нью-Йорке и Майами?
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Kuriashy
Так и для футбола не было, но почему-то внезапно заставили "появить".
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Aleksey Yashin
Для фигурного катания нужно Internet Sports Fun ID, все страсти там кипят, иногда похлеще чем на футболе)
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инок
Как-же задолбали ни в чем не разбирающиеся "депутаты"
типа Родниной, покорно нажимающие кнопки для голосования всяких ненужных законов...
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Александра Александрова
Она сама , не понимает о чем говорит !
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PvrpleBlvck
Это сколько распилить можно, если на все виды спорта внедрить фанайди.
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Харламов Никита
таки ПРЕЗИДЕНТ же подписал закон - не так ли вы Ирина Константиновна говорили ;)
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Kyancey
А на футболе какая нужда вводить его, стесняюсь спросить?
+10
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