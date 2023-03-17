Татьяна Тарасова: «Fan ID для фигурного катания? Что за бред? Пусть это останется только в футболе»
Татьяна Тарасова назвала бредом идею ввести Fan ID в фигурном катании.
Система Fan ID была введена в российском футболе после возобновления сезона РПЛ.
«Fan ID для фигурного катания? Зачем, что за бред? Нет, для фигурного катания нужно только купить билет, и все.
Зачем усложнять? Пусть это останется только в футболе», – сказала Тарасова.
Fan ID и трибуны: «Спартак» падает почти в 3 раза, ЦСКА – в 4, у «Зенита» новый антирекорд (но клуб не согласен)
Посмотрим на реальную популярность фигурки.
ДИСКРИМИНАЦИЯ
"Бросать игрушки мы не бросим
1 4....... Ну вы поняли"
Или же такое:
"Родились сегодня сестрёнка и брат
Их первое слово "Загитова - враг"
Ну и классика
"Боже, Плюща, храни
Дай ему сил,
Чтоб победил он все школы страны"
На очереди театры, консерватории, музеи...
Непаханое поле)
"А нас-то за что?"
Классика.
Но в то же время, это признание того факта, что фан-айди это наказание))