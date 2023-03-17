Татьяна Тарасова: «Fan ID для фигурного катания? Что за бред? Пусть это останется только в футболе»

назвала бредом идею ввести Fan ID в фигурном катании.

Система Fan ID была введена в российском футболе после возобновления сезона РПЛ.

«Fan ID для фигурного катания? Зачем, что за бред? Нет, для фигурного катания нужно только купить билет, и все.

Зачем усложнять? Пусть это останется только в футболе», – сказала Тарасова.

Fan ID и трибуны: «Спартак» падает почти в 3 раза, ЦСКА – в 4, у «Зенита» новый антирекорд (но клуб не согласен)

Fan ID делает наш футбол заложником