Татьяна Тарасова: «Fan ID для фигурного катания? Что за бред? Пусть это останется только в футболе»

Теги Татьяна Тарасова Fan ID Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала бредом идею ввести Fan ID в фигурном катании.

Система Fan ID была введена в российском футболе после возобновления сезона РПЛ. 

«Fan ID для фигурного катания? Зачем, что за бред? Нет, для фигурного катания нужно только купить билет, и все.

Зачем усложнять? Пусть это останется только в футболе», – сказала Тарасова.

Fan ID и трибуны: «Спартак» падает почти в 3 раза, ЦСКА – в 4, у «Зенита» новый антирекорд (но клуб не согласен)

Fan ID делает наш футбол заложником

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31 комментарий

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kovfun-barrios
Футбольные фанаты после этих заявлений Тарасовой, должны раскупать теперь билеты на этот "спорт", скандировать матерные кричалки, зажигать файеры и свистеть во время выступлений. Тогда там быстро введут. Было бы здорово, если бы они решили так сделать. Пенсионерки и школьницы всё равно быстро побегут оформлять этот FAN ID.
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Tiestorzn17
Так в нем же нет никаких проблем?! Вот на все что на катке обязательно надо вводить!
Посмотрим на реальную популярность фигурки.
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Харламов Никита
а чО на Фигурку и Хоккей только кулЮторные ходят - на одном футболе АЛКАШНЯ ?! 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
ДИСКРИМИНАЦИЯ
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Василий Питерский
Это только начало…… Потом на все будет ID….на прогулки, за продуктами, в гости….. Пока обкатывать систему на футболе.Концлагерь 2.0
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Фанат Сан-Марино
Футбольные фанаты куда адекватнее, чем ультрас Загитовой, Медеведевой и многих других. Скоро на соревнованиях будут такие заряды как:
"Бросать игрушки мы не бросим
1 4....... Ну вы поняли"
Или же такое:
"Родились сегодня сестрёнка и брат
Их первое слово "Загитова - враг"
Ну и классика
"Боже, Плюща, храни
Дай ему сил,
Чтоб победил он все школы страны"
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Харламов Никита
Ответ Kareglazaya
Нет такого пункта в кодексе этики))
пока нет ;)
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Isshin88
Ещё вопрос где фанаты спокойнее…
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Kirkoroff
Вообще больная бабка
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skazi
Ждём Цирк-ID
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justbored
Ответ Kareglazaya
Они с ума сходят в режиме онлайн. А в реальности всё ограничивается выкриками и плакатами.
А за кем там с игрушками и цветами толпой бегали? Ещё какие-то стенды/барьеры сносили.
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Ростов-на-Дону
Везде вводить, в школах особенно и гайцам тормозить всех и проверять! На штрафстоянку без ID.
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Oleg Pepel
Его бы и тут в разделе фигурки надо ввести))
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Olga.t
Ответ Vova0105
Да ладно? Давайте уж везде введём! Система же прекрасно работает😅
И не только в спорте.
На очереди театры, консерватории, музеи...
Непаханое поле)
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Kareglazaya
Ответ justbored
Ну так-то поклонники ФК представляют куда большую угрозу безопасности. Любая ветка здесь тому свидетельством.
Они с ума сходят в режиме онлайн. А в реальности всё ограничивается выкриками и плакатами.
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ДудьСдулся
Ха-ха-ха.
"А нас-то за что?"
Классика.
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Нурбол Жумаскалиев
ахахахах да вы че, зрители этих дерганий на льду за оценки еще кнопочные телефоны не освоили, а тут такая процедура.. сделайте уже им вход просто по пенсионным удостоверениям
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Kareglazaya
Ответ Joker17
Звучит как дискредитация FAN ID. Сколько там за это положено?
Нет такого пункта в кодексе этики))
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Быстров_Иуда
Нет, я требую фан айди для этого бесполезного спорта!
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justbored
Ну так-то поклонники ФК представляют куда большую угрозу безопасности. Любая ветка здесь тому свидетельством.
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Сергей Жарковский
Зато Татьяна Анатольевна сможете посетить и фигурное катание и футбол по одному паспорту
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Полуэктов Пётр
Ну справедливости ради, Тарасова никогда ничего в пользу Fan ID и не говорила. Странно ее вообще об этом спрашивать.
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Viks
Пусть это останется только в футболе» --- Это дискриминация, о которой все сейчас любят кричать.
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Gustav Forsberg
а вдруг песок пронесут и на лед будут сыпать..
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maximboltnev
Вы там совсем очумели?
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Olga.t
По мнению Тарасовой нельзя обижать ФК (я согласна!), но вот футболу самое то, так им и надо! Какая ревность и неуважение к другому виду спорта, просто поразительно.

Но в то же время, это признание того факта, что фан-айди это наказание))
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