Слуцкий не поддерживает отстранение арбитра матча «Зенит» – «Динамо» Кукуляка: «Каждый может ошибиться, но мы понимаем, у кого есть карт-бланш на ошибки»
Леонид Слуцкий против отстранения арбитра Евгения Кукуляка от судейства.
Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче Фонбет Кубка России с «Динамо» (1:1; 4:5 пен.).
«На мой взгляд, все решения по арбитрам принимаются исходя из конкретного эпизода. А то, что Кукуляк – блестящий арбитр, который очень хорошо судит и разбирается в моментах, к которому ни у кого нет внутреннего антагонизма у футболистов и тренеров, мы это почему-то не учитываем.
Сейчас будет судить юный арбитр, 100% напортачит, и его уберут, а судья, который много раз себя прекрасно проявил, а здесь допустил ошибку, пусть грубую... Это неправильно.
Каждый может ошибиться, но мы понимаем, у кого есть карт-бланш на эти ошибки, понятно, что, если он пять раз подряд ошибется, вопросов нет, все его прошлое сгорает.
Считаю, что это абсолютно неправильная и нелогичная история», — сказал бывший тренер «Рубина» в прямом эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
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Нет нарушения ВАР Сухой.
Спартаковец собрался было нанести удар, но защитник успел сыграть в мяч и выбить его. И тут же Эменике угодил Губочану в ногу, по инерции нанеся удар.
Вилков решил, что зенитовец нарушил правила. Случилось это при счете 2:0. К счастью для зенитовцев, Билялетдинов пенальти не реализовал.Инспектор Геннадий Куличенков оценил судейство Вилкова неудом.
В последнем своем сезоне Вилков в 4-х матчам с участием Зенита допустил 5 результативных ошибок.
Иванов смотрит ВАР и принимает не верное решение,
Фролов смотрит ВАР и принимает не верное решение,
Кукуляк смотрит ВАР и принимает не верное решение,
Карасёв смотрит ВАР и принимает не верныЕ решениЯ.
Все решения повлияли или могли повлиять на исход матчей.
Почему Фролова отстаняют,Кукуляка отправляют в первый дивизион,а остальные после пары матчей судят дальше?
Каманцев явно не справляется со своей работой.
Казарцев и Сухой тоже на ВАР и в поле косячат постоянно,а им зарплату подняли.