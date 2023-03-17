Слуцкий не поддерживает отстранение арбитра матча «Зенит» – «Динамо» Кукуляка: «Каждый может ошибиться, но мы понимаем, у кого есть карт-бланш на ошибки»

Теги Зенит Леонид Слуцкий премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Евгений Кукуляк Футбол

Леонид Слуцкий  против отстранения арбитра Евгения Кукуляка от судейства.

Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче Фонбет Кубка России с «Динамо» (1:1; 4:5 пен.).

«На мой взгляд, все решения по арбитрам принимаются исходя из конкретного эпизода. А то, что Кукуляк – блестящий арбитр, который очень хорошо судит и разбирается в моментах, к которому ни у кого нет внутреннего антагонизма у футболистов и тренеров, мы это почему-то не учитываем.

Сейчас будет судить юный арбитр, 100% напортачит, и его уберут, а судья, который много раз себя прекрасно проявил, а здесь допустил ошибку, пусть грубую... Это неправильно.

Каждый может ошибиться, но мы понимаем, у кого есть карт-бланш на эти ошибки, понятно, что, если он пять раз подряд ошибется, вопросов нет, все его прошлое сгорает.

Считаю, что это абсолютно неправильная и нелогичная история», — сказал бывший тренер «Рубина» в прямом эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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22 комментария

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Дмитрий9779
Ответ Ростов-на-Дону
И, Вилкова ещё срочно вернуть на болота!
Про Вилкова пук в лужу:
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=b3f05524f0b79c76c0447650b5133baf_l-6951086-images-thumbs&n=33&w=1920&h=1080&q=60
Нет нарушения ВАР Сухой.
Спартаковец собрался было нанести удар, но защитник успел сыграть в мяч и выбить его. И тут же Эменике угодил Губочану в ногу, по инерции нанеся удар.

Вилков решил, что зенитовец нарушил правила. Случилось это при счете 2:0. К счастью для зенитовцев, Билялетдинов пенальти не реализовал.Инспектор Геннадий Куличенков оценил судейство Вилкова неудом.

В последнем своем сезоне Вилков в 4-х матчам с участием Зенита допустил 5 результативных ошибок.
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Leonid73
Так себе, позиция у Слуцкого. Есть- таки у него «камешки за пазухой» против парочки личных «обидчиков». Но это не по-взрослому.
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Recreated
Ответ ЗЕНИТ65
Твоя деревушка далеко не вся страна.
Я живу в городе, который больше твоего раза в полтора!
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Dj3000
Посмотрел бы я на Слуцкого после матча его команды, в котором был такой же эпизод)
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Recreated
Ответ ЗЕНИТ65
Твоя деревушка далеко не вся страна.
Плохо быть зомбированным Лёхой Миллером!
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Владимир Маньков
Ответ ЗЕНИТ65
Твоя деревушка далеко не вся страна.
Так трудно признать очевидное нарушение? Результат все равно не изменится, зато совесть чище будет.
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андрэ
мда ... Леонид немного ########
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ЗЕНИТ65
Ответ Recreated
Вся страна видела нарушение, он нет. Это ошибка????
Твоя деревушка далеко не вся страна.
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SergeyFedorov93
Эти слова были бы справедливы, если бы не было ВАР. Чувак пять минут смотрел телевизор, какое тут право на ошибку?
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Дмитрий9779
Мешков смотрит ВАР и принимает не верное решение,
Иванов смотрит ВАР и принимает не верное решение,
Фролов смотрит ВАР и принимает не верное решение,
Кукуляк смотрит ВАР и принимает не верное решение,
Карасёв смотрит ВАР и принимает не верныЕ решениЯ.
Все решения повлияли или могли повлиять на исход матчей.
Почему Фролова отстаняют,Кукуляка отправляют в первый дивизион,а остальные после пары матчей судят дальше?
Каманцев явно не справляется со своей работой.
Казарцев и Сухой тоже на ВАР и в поле косячат постоянно,а им зарплату подняли.
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Bill Gates
Пончик совсем ох.... Л
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uralets46
Красава, сразу видно человек разбирается в футболе
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SPB Patriot
Сказал Слуцкий, переругавшийся со всеми арбитрами.
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Алекс Я
Удивил,бывает и адекватным
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Quincy Anton-Promes
Он про мешкова говорит.
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Лёха Миллер
Викторович сегодня целый день какую-то чушь несет.То Пиняев-Винисиус, а может стать Гризманом.То здесь..
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Владимир Маньков
А разве Кукуляк допустил ошибку? Он вполне осозновал, что делает.
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Recreated
Вся страна видела нарушение, он нет. Это ошибка????
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Ростов-на-Дону
И, Вилкова ещё срочно вернуть на болота!
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гога11
Кукуляк блестящий арбитр!? да ты бредишь, Леня. Такой же блестящий как ты тренер.
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Артём Кадуков
Если бы так против Рубина ошиблись... Ну мы все помним, что Лёня про судей говорит в таких случаях.
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Александр Зубков
Стэнд ап что-ли?
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