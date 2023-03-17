Слуцкий не поддерживает отстранение арбитра матча «Зенит» – «Динамо» Кукуляка: «Каждый может ошибиться, но мы понимаем, у кого есть карт-бланш на ошибки»

против отстранения арбитра Евгения Кукуляка от судейства.

Кукуляк не назначил пенальти в ворота « » в матче Фонбет Кубка России с «Динамо» (1:1; 4:5 пен.).

«На мой взгляд, все решения по арбитрам принимаются исходя из конкретного эпизода. А то, что Кукуляк – блестящий арбитр, который очень хорошо судит и разбирается в моментах, к которому ни у кого нет внутреннего антагонизма у футболистов и тренеров, мы это почему-то не учитываем.

Сейчас будет судить юный арбитр, 100% напортачит, и его уберут, а судья, который много раз себя прекрасно проявил, а здесь допустил ошибку, пусть грубую... Это неправильно.

Каждый может ошибиться, но мы понимаем, у кого есть карт-бланш на эти ошибки, понятно, что, если он пять раз подряд ошибется, вопросов нет, все его прошлое сгорает.

Считаю, что это абсолютно неправильная и нелогичная история», — сказал бывший тренер «Рубина» в прямом эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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