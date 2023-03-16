Василий Уткин: «Есть такое выражение – усидеть на двух стульях. По итогам матча «Зенит» – «Динамо» надо признать, что у судьи на «Конфорка-Арене» стул один. И он жидкий»

с юмором описал качество работы Евгения Кукуляка на игре «Зенит» – « ».

«Есть такое выражение – усидеть на двух стульях. Часто употребляется в отношении судей. Как-то надо не то чтоб прям угодить двум сторонам, но…

По итогам матча «Зенит» – «Динамо» в Фонбет Кубке России надо признать, что у судьи на «Конфорка-Арене» стул один. И он жидкий», – написал блогер.

ЭСК: Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» и не удалил Бакаева

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