Василий Уткин: «Есть такое выражение – усидеть на двух стульях. По итогам матча «Зенит» – «Динамо» надо признать, что у судьи на «Конфорка-Арене» стул один. И он жидкий»

Теги Зенит Василий Уткин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Газпром Арена (Крестовский) Евгений Кукуляк Футбол

Василий Уткин с юмором описал качество работы Евгения Кукуляка на игре «Зенит» – «Динамо».

«Есть такое выражение – усидеть на двух стульях. Часто употребляется в отношении судей. Как-то надо не то чтоб прям угодить двум сторонам, но…

По итогам матча «Зенит» – «Динамо» в Фонбет Кубке России надо признать, что у судьи на «Конфорка-Арене» стул один. И он жидкий», – написал блогер.

ЭСК: Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» и не удалил Бакаева

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8 комментариев

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Konstantin Zorin
У них перед газовым начальником у все такой стул.
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Waio
У него, кажется, потуги на юмор. Но никак не выходит. Короче, стульев нет, запор.
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zyba50@mail.ru
Уткин , для тебя и три стула жидковатыми будут , избавляйся от желчи в своей утробе , сжигает она тебя , стань мужиком и люди к тебе потянутся
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Дмитрий9779
https://m.vk.com/video-110429327_456239329
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Redmurza
Уж кто-кто, а Вася в говне шарит
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Ростов-на-Дону
Васе респект!
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Александр Жердин
Комфорка-арена? Ну ну, Василий. У вас в Нужниках зато очень комфортно.
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RomanAS
Газообразный
+3
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