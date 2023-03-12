Пиняев о победе «Локо» вдевятером: «К 20 годам у меня будут седые волосы с такими играми»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Матч ТВ Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев после победы «Локомотива» вдевятером пошутил, что поседеет к 20 годам.

Московский клуб играл вдевятером с 59-й минуты, но победил «Ахмат» со счетом 1:0 благодаря голу, который забил Пиняев на 11-й минуте.

– Про этот матч можно снимать фильм, рады, что получилось победить в такой ошеломляющей игре, где было абсолютно все. Мы боролись, показали характер, симпатично играли до второго удаления. Хорошо, что порадовали фанатов, которые переживают за нас не только на стадионе, но и по телевизору.

– Где было волнительнее, на поле или после замены на скамейке?

– Когда находишься на поле внутри игры, нет времени переживать и думать о чем‑то. После замены, конечно, более нервно, мне кажется, к 20 годам у меня будут седые волосы, если будут такие игры.

– Какой был ключевой момент игры?

– Мы успели забить до удалений, это принесло нам победу. То, как мы выстояли после второго удаления, заслуживает почтения, никогда такого не видел. Рад, что удалось оказаться внутри команды, когда это все произошло.

– Какая атмосфера была на бровке после того, как тебя заменили?

– Нервная обстановка, всегда, когда играешь в меньшинстве и ведешь в счете, начинается психологический натиск. Рады, что у нас так много неравнодушных ребят, те, кто, вышли на замену, очень усилили, помогли нам, без них мы бы не одержали эту победу, – сказал 18-летний полузащитник «Локомотива».

«Локо» полчаса играл вдевятером – и удержал победу в Грозном (1:0). Забил Пиняев!

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14 комментариев

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вовочка6762
Пора тебе в Самару лечиться от седины а не в футбол играть .
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VV Vvvv
Ответ Tydeus
Он умеет играть в футбол. У него выдающаяся техника и видение поля, остальное набирается со временем. Это действительно очень талантливый игрок
Реально ,глядя на его действия на поле,получаешь удовольствие от просмотра.
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Фут.Боль
Ответ El Postado Polaco
Бездарный и бесполезный. Ненавижу его.
Вот, что бывает, когда поставил квартиру на победу Ахмата.
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Tydeus
Ответ Xm.md
В другой ситуации - это когда он бы умел играть в футбол?
Он умеет играть в футбол. У него выдающаяся техника и видение поля, остальное набирается со временем. Это действительно очень талантливый игрок
+5
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Xm.md
Ответ nolan_90
В другой ситуации ты бы в 20 уже бы в МЮ уехал, Серега( А так придется тут пылить.
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+1
-11
-10
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nolan_90
В другой ситуации ты бы в 20 уже бы в МЮ уехал, Серега(
А так придется тут пылить.
+2
-6
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Зелёный гопник
Ответ El Postado Polaco
Бездарный и бесполезный. Ненавижу его.
Ты про своего отца ?
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Дима Рытвин
Очень смешной комментарий. Парень, похоже, не глупый!
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El Postado Polaco
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Зелёный гопник
Сергей молодец! Дальнейшего прогресса парню💪🏻
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Xm.md
Говорящее дерево
пишущее!
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-5
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Николай Горнаков
хорошее приобретение сделал Локомотив. Главное без травм и уверен Сергей еще прибавит!
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Roman
Кто за Локо болеет, тот в цирке не смеётся
+3
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Xm.md
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