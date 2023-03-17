Сборная России объявила о матче с Ираном в Тегеране 23 марта. Игра пройдет со зрителями

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Азади Футбол

Сборная России сыграет с Ираном в Тегеране 23 марта.

Информацию об этом официально подтвердил РФС. Встреча состоится в Тегеране на стадионе «Азади» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Игра пройдет со зрителями. Билеты на гостевой сектор для болельщиков сборной России будут доступны с 20 марта.

В последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью 1:1.

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32 комментария

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Игорь Новиков
Ответ Алекс Я
Хотя бы тем ,что это будут турнирные матчи
Это товарищеские матчи.
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WhatZ
Ответ Гамарджоба Генацвале
Иран - стабильный участник последних 3-х чемпионатов мира. Сильная команда, думаю, что на данный момент сильнее нашей сборной.
А ничего, что у Ирана далеко не самые сильные соперники в отборе на ЧМ? Или Ливан, Сирия, ОАЭ это прям мощные сборные?
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WhatZ
Ответ Гоша Петров
Иран крепкая сборная,не знаю что все плюются.Уэльс просто в одну калитку они раскатали на чемпионате мира.
А США их обыграли, Англия и вообще раскатала. Или не нужно стремится играть как Англия, хватит игры как у Ирана?
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d.xoxlov
Ответ Sergey Truhtanov
Все уже билеты взяли?
Да, сегодня же как раз 20-е
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Тюменский медвежонок
Между прочим полный стадион вообще легко соберется, в Иране аншлаг был даже когда Зенит приехал клубный, а тут сборные, топ матч должен получится и вряд ли сборная Ирана при полном стадионе катать на 0-0 унылые будет, поэтому должно получится интересно
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Алекс Я
Ответ Игорь Новиков
Чем лучше?
Хотя бы тем ,что это будут турнирные матчи
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Чюйский мох
Можно смело ставить на ничью
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Yujanin
Ответ Антон Савельев
со зрителями!!! наконец то закончился ковид! ура, заживём теперь. пусть и странный соперник как по мне, но после пандемии пойдет.
чё он странный то?!Одна из сильнейших стран в Азии
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RSM-1930
Ответ Игорь Новиков
Чем лучше?
наверное тем что сб Ирана сегодняшняя сильнее Венгрии и Болгарии
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Sergey Truhtanov
Все уже билеты взяли?
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Игорь Новиков
Ответ Алекс Я
А что не так?лучше чем с Венгрией или Болнарией
Чем лучше?
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Гамарджоба Генацвале
Иран - стабильный участник последних 3-х чемпионатов мира. Сильная команда, думаю, что на данный момент сильнее нашей сборной.
+13
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Алекс Я
Ответ Игорь Новиков
Вот это вывеска!
А что не так?лучше чем с Венгрией или Болнарией
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Алекс Я
Ответ error505
Подготовка к Кубку Азии или чего-то там идёт полным ходом! Думаю, под такой матч нужен Миранчук и Головин
Под любой матч они нужны
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-1
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Егор Лешуков
Ответ igls54
Валера-разлучник! Азмун Дзюбы так и не дождется
Хорош 👍 👌 🤣🤣🤣
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atelos
Ответ Dima Kakdima
жалко этих зрителей
а мне жаль тебя
+3
-3
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Алексей Фирстов
Вперёд Россия!
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Дим Димыч
и баз фануйди???🧐🧐🧐🧐
0
-1
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Фут.Боль
Ответ Антон Савельев
со зрителями!!! наконец то закончился ковид! ура, заживём теперь. пусть и странный соперник как по мне, но после пандемии пойдет.
Странный? Вы чемпионат мира по футболу, наверное, не смотрите.
+18
-3
+15
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Verhovn
Ну и славно. Международная встреча как ни крути. И саркастические усмешки типа - теперь с С.Кореей и Эретреей встретиться пора, оставьте при себе)
+3
-5
-2
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Гоша Петров
Иран крепкая сборная,не знаю что все плюются.Уэльс просто в одну калитку они раскатали на чемпионате мира.
+26
-7
+19
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Владимир Молявин
Вперёд, Россия!!! Ждём победы!!!
+6
-7
-1
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Великий Алонсо
Это круто! И нафиг всех этих пендосов 👍👍👍
+3
-4
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Dinamik1
Достойные соперники и это без иронии.Наш футбол с приходом питерских клерков стремительно деградирует так что этим сборным вполне по силам обыграть наших футболеров
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Александр Беляков
Ещё одна победа!
0
-5
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