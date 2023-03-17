Сборная России объявила о матче с Ираном в Тегеране 23 марта. Игра пройдет со зрителями

сыграет с в Тегеране 23 марта.

Информацию об этом официально подтвердил РФС. Встреча состоится в Тегеране на стадионе «Азади» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Игра пройдет со зрителями. Билеты на гостевой сектор для болельщиков сборной России будут доступны с 20 марта.

В последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью 1:1.

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