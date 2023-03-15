УЕФА не против участия России в чемпионате Центральной Азии, так как это товарищеский турнир

УЕФА не против участия России в чемпионате Центральной Азии, ведь это товарищеский турнир.

В турнире будут участвовать все шесть членов футбольной ассоциации – , , , , и Афганистан. Ранее сообщалось, что сборная России также примет участие в турнире.

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации», – сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

CAFA‑2023 впервые пройдет в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке. Результаты матчей чемпионата пойдут в зачет рейтинга ФИФА.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас