УЕФА не против участия России в чемпионате Центральной Азии, так как это товарищеский турнир

Теги УЕФА Сборная России по футболу Сборная Узбекистана по футболу Сборная Ирана по футболу сборная Таджикистана Сборная Кыргызстана по футболу сборная Афганистана Сборная Туркменистана по футболу товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

УЕФА не против участия России в чемпионате Центральной Азии, ведь это товарищеский турнир.

В турнире будут участвовать все шесть членов футбольной ассоциации – ТаджикистанИран, УзбекистанКыргызстанТуркменистан и Афганистан. Ранее сообщалось, что сборная России также примет участие в турнире.

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации», – сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

CAFA‑2023 впервые пройдет в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке. Результаты матчей чемпионата пойдут в зачет рейтинга ФИФА.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?

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29 комментариев

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Владимир Молявин
Раз не ФИФА не против, то надо ехать и зарабатывать очки.
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Strateg 7
Ответ PvrpleBlvck
Маленький победоносный турнир
Заявления РФС после вылета сборной с этого турнира будут в духе "Всё идёт по плану", "Мы всерьез ещё ничего не начинали"))
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OldRedWhite
Ответ Гусеконь
их мнения не спрашивали, но они не против
Как это практически у всех у Вас получается ?
Надувать себя гордости ради ?
Куда шланг вставляете ?
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OldRedWhite
Ответ Homelender_666
Для них - товарищеский, а для нас - это дело государственной важности)
Футболист - футболисту друг , ТОВАРИЩ и брат !
Поэтому все турниры в чем-то товарищеские !
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Sarumian
Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.

Межгалактический турнир лучших из лучших.
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Зайцев Руслан
Ответ Гусеконь
их мнения не спрашивали, но они не против
твоего мнения точно никто не спрашивал
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Валерий Анташов
Как-то не понятно, а причём тут УЕФА, если игры в Азии, да ещё и товарищеские.
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Гусеконь
их мнения не спрашивали, но они не против
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Зайцев Руслан
Днище донное. Запутинцы, вам это нравится?
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LifeSpartak
Да вообще по хрену на них.Бан наложили,ещё и смотрят где же сборная играть будет,можно или нет!Совсем уху ели!
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arspurs9
Сейчас УАФ расплачется со словами, что "в настолько важный для мирового сообщества турнир запускается Россия, значит весь мир - проросийский!".
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And-Rover
Ответ Ярик01
Очки за товарищеские игры с такими командами снизят рейтинг по системе Эло, если не выиграть абсолютно все матчи.
лучше так чем никак
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Ярик01
Ответ And-Rover
очки в таблицу фифа будут
Очки за товарищеские игры с такими командами снизят рейтинг по системе Эло, если не выиграть абсолютно все матчи.
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PvrpleBlvck
Маленький победоносный турнир
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Александр Кудрявцев
Что тут можно сказать Большое спасибо, что вы Фифа не против России чтоб сыграли
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Артём Околович
Ответ Александр Богданов
а где то было подтверждение, что результаты матчей пойдут в зачет ФИФА?
так и за товарищеские матчи начисляются баллы
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Барсик Юрана
Ответ Bananes
https://youtu.be/KWHk9FVi2Bw
https://youtu.be/OhSqR2FcsxY
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Барсик Юрана
Ответ therealgreenman
Бабки, бабки, бабки, бабки, бабки
А я вспомнил:

бабки делать надо ,бабки
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And-Rover
Ответ Ярик01
Товарищеский, официальный, какая разница? Трофей то будет, чтобы сборную награждали на Красной площади, и в музей поставить?
очки в таблицу фифа будут
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Slavnov
Ой вообще пофиг,против там уефа или нет
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Любезный Коссутий
10 баллов в копилку, как за Финалиссиму 💪
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Пользователь Имени
Сколько денег Газпром выделит на это "пиршество футбола"?)
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Homelender_666
Для них - товарищеский, а для нас - это дело государственной важности)
+23
-19
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Олег Мохов
товарищеский,не товарищеский,а количество змсников прибавится.
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Александр Богданов
а где то было подтверждение, что результаты матчей пойдут в зачет ФИФА?
0
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