Новым тренером сборной Ирана стал Амир Галенои. Команда сыграет с Россией 23 марта

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Карлуш Кейруш Кубок Азии Амир Галенои товарищеские матчи (сборные) Футбол

Амир Галенои назначен главным тренером сборной Ирана.

Иранский специалист сменил на посту Карлуша Кейруша, объявившего об отставке после чемпионата мира в Катаре, на котором сборная Ирана не смогла выйти из группы. Галенои стал первым иранцем с 2011 года, возглавившим национальную сборную.

Контракт Галенои рассчитан как минимум до конца Кубка Азии, который пройдет в Катаре с 16 июня по 16 июля 2023 года. Первый матч под руководством нового тренера сборная Ирана проведет 23 марта против сборной России.

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2 комментария

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Спартак Уокер
Матч обещает быть равным и интересным
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evil
отсепаханят Валеру, к бабке не ходи
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