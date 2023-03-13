Новым тренером сборной Ирана стал Амир Галенои. Команда сыграет с Россией 23 марта

Амир Галенои назначен главным тренером сборной Ирана.

Иранский специалист сменил на посту , объявившего об отставке после чемпионата мира в Катаре, на котором сборная Ирана не смогла выйти из группы. Галенои стал первым иранцем с 2011 года, возглавившим национальную сборную.

Контракт Галенои рассчитан как минимум до конца Кубка Азии, который пройдет в Катаре с 16 июня по 16 июля 2023 года. Первый матч под руководством нового тренера сборная проведет 23 марта против сборной России.

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