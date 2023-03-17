Мостовой о Соболеве в Испании: «Мы раньше уезжали злые и голодные. Когда у тебя такая зарплата, зачем уезжать, если и здесь неплохо кормят?»

оценил перспективы поиграть в Европе.

– Я, например, никогда не сомневался в Соболеве перед его приходом в « ». Когда он забивал в «Крыльях», я сказал, что он будет и дальше забивать.

Сомневались в нем те, кто не разбирается в футболе или плохо разбирается. Таких очень много. Кто-то в Европе мог бы уже заинтересоваться Соболевым. Но понятно, в его возрасте уехать будет уже тяжело.

– Мог бы Соболев заиграть в Испании?

– Смотря, в какую команду попадешь, ситуацию и подбор исполнителей. Мы раньше уезжали злые и голодные. А другое дело, когда у тебя такая зарплата. Как говорится, зачем, если нас и здесь неплохо кормят?

– Игорь Колыванов сказал, что Соболев похож на Лукаку и мог бы усилить «Интер».

– Игорь – недооцененный нападающий в нашем обществе, один из лучших в СССР и России, много лет поиграл в Италии, он имеет право это говорить. Говорит он правильно, но, конечно, это было немного громковато», – сказал бывший игрок сборной России..

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