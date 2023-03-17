Мостовой о Соболеве в Испании: «Мы раньше уезжали злые и голодные. Когда у тебя такая зарплата, зачем уезжать, если и здесь неплохо кормят?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Игорь Колыванов Александр Мостовой Александр Соболев Футбол

Александр Мостовой оценил перспективы Александра Соболева поиграть в Европе. 

– Я, например, никогда не сомневался в Соболеве перед его приходом в «Спартак». Когда он забивал в «Крыльях», я сказал, что он будет и дальше забивать.

Сомневались в нем те, кто не разбирается в футболе или плохо разбирается. Таких очень много. Кто-то в Европе мог бы уже заинтересоваться Соболевым. Но понятно, в его возрасте уехать будет уже тяжело.  

– Мог бы Соболев заиграть в Испании?

– Смотря, в какую команду попадешь, ситуацию и подбор исполнителей. Мы раньше уезжали злые и голодные. А другое дело, когда у тебя такая зарплата. Как говорится, зачем, если нас и здесь неплохо кормят? 

– Игорь Колыванов сказал, что Соболев похож на Лукаку и мог бы усилить «Интер».

– Игорь – недооцененный нападающий в нашем обществе, один из лучших в СССР и России, много лет поиграл в Италии, он имеет право это говорить. Говорит он правильно, но, конечно, это было немного громковато», – сказал бывший игрок сборной России..

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10 комментариев

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zer
понятное дело, что раньше уезжали не потому что такие уж амбиции у них были, а потому что тупо меньше бабла в российском футболе получали. потому и злые, потому и голодные. собственно, Мостовой здесь об этом честно и сказал.
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bevooch
>Мы раньше уезжали злые и голодные. А другое дело, когда у тебя такая зарплата. Как говорится, зачем, если нас и здесь неплохо кормят?

Все так. Но основная проблема Царя в том, что лично он сейчас только злой. Был бы голодным, уже бы отучился и пошел тренировать хоть кого угодно. Но зачем, если быть говорящей головой на тв и на спортсе - тоже приносит нормальный доход.
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Spartak Forever
Завидуй молча
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S.Mane10
Господи, какой же он тупой
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dimonivanov
У Соболева есть шанс заиграть. Другое дело, что он даже из КС отказался в Лечче уезжать.
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Ильдар Фарукшин
Мост отстань. Как дед маразматик стал.
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Спартак Уокер
Царю опять скучно стало
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Владимир Молявин
Я бы не стал так категорично говорить, что у Соболева в Европе ничего бы не получилось. Позовут - уедет.
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Анри Карлайл
Патлатый узколобик
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Дмитрий
Головин сытый и добрый уехал. Играет основного. А правда в том, что Соболевы для Европы дно. И он сам, и ему подобные догадываются об их уровне. А играть в мальорках и салернитанах не позволит чсв
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-3
-3
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