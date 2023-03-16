Канчельскис советует Соболеву уезжать в Европу: «Если интерес к нему будет, то, как говорится: «Беги, Форрест, беги!»

посоветовал уезжать в Европу.

– Нужно понимать, есть ли к Соболеву вообще интерес в Европе. Если такой интерес будет, то Соболеву нужно собрать вещи и бежать.

Как говорится: «Беги, Форрест, беги!» Еще раз говорю нашим футболистам: бегите и там уже развивайтесь!

– Какой чемпионат подойдет Соболеву?

– Сейчас нет смысла об этом говорить. Если будет конкретное предложение по нему, тогда и будем разговаривать.

Простота – это самая великая вещь, которая есть в этой жизни! Поэтому проще относитесь ко всему. Главное, чтобы у него было предложение, а рассуждать будем потом, – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 24 матчах за « » во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас