Канчельскис советует Соболеву уезжать в Европу: «Если интерес к нему будет, то, как говорится: «Беги, Форрест, беги!»
Андрей Канчельскис посоветовал Александру Соболеву уезжать в Европу.
– Нужно понимать, есть ли к Соболеву вообще интерес в Европе. Если такой интерес будет, то Соболеву нужно собрать вещи и бежать.
Как говорится: «Беги, Форрест, беги!» Еще раз говорю нашим футболистам: бегите и там уже развивайтесь!
– Какой чемпионат подойдет Соболеву?
– Сейчас нет смысла об этом говорить. Если будет конкретное предложение по нему, тогда и будем разговаривать.
Простота – это самая великая вещь, которая есть в этой жизни! Поэтому проще относитесь ко всему. Главное, чтобы у него было предложение, а рассуждать будем потом, – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 24 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Анже, Аяччо, Брест кого из их нападающих сильнее Соболев? (можете привести Ваш пример из любой топ лиги)
Думаю что в АПЛ ему точно Вы места не найдете.
Но о чем Вы - понял.
ЗП уже давно в Европе высокие, АПЛ постаралась, разогнала зарплаты. Миранчук и Головин не бедствуют.
как говорится клин клином вышибают