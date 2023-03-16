Канчельскис советует Соболеву уезжать в Европу: «Если интерес к нему будет, то, как говорится: «Беги, Форрест, беги!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Александр Соболев Футбол

Андрей Канчельскис посоветовал Александру Соболеву уезжать в Европу.

– Нужно понимать, есть ли к Соболеву вообще интерес в Европе. Если такой интерес будет, то Соболеву нужно собрать вещи и бежать.

Как говорится: «Беги, Форрест, беги!» Еще раз говорю нашим футболистам: бегите и там уже развивайтесь! 

– Какой чемпионат подойдет Соболеву?

– Сейчас нет смысла об этом говорить. Если будет конкретное предложение по нему, тогда и будем разговаривать.

Простота – это самая великая вещь, которая есть в этой жизни! Поэтому проще относитесь ко всему. Главное, чтобы у него было предложение, а рассуждать будем потом, – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 24 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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19 комментариев

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GregWS
Ответ Evgeny Valyaev
Не в топ-5?) То есть он не подойдет для клубов даже середняков или аутсайдеров из топ-5? Смешно, да. Даже Шомуродов в Италии что-то забивает в итоге. Да и деревяшек в нападении у многих клубов топ-5 навалом. Столбы всегда пригодятся многим клубом. В Италии он оч подойдет многим. Сейчас на европейском рынке проблемы с габаритными нападающими. Многие не из-за хорошей жизни играют с мелкими форвардами, а потому что рынок пустой. ЗП уже давно в Европе высокие, АПЛ постаралась, разогнала зарплаты. Миранчук и Головин не бедствуют.
Франция - то что я много смотрел в этом сезоне.
Анже, Аяччо, Брест кого из их нападающих сильнее Соболев? (можете привести Ваш пример из любой топ лиги)
Думаю что в АПЛ ему точно Вы места не найдете.
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Фан Рубина
В европейском бей-беги можно только деградировать как игроку. В европку разве что на последний контракт кокориным есть смысл ехать, чтобы подоить тамошние клубы и не играть.
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GregWS
Ответ evgshk
При всем при этом, даже с зарплатой в 3 раза ниже, он сможет себе и семье обеспечить достойную жизнь. На десятки лет вперед. Вопрос скорее в спортивной составляющей.
Да я только про спортивную и пишу.
Но о чем Вы - понял.
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Evgeny Valyaev
Ответ GregWS
При всем уважении к Соболеву, бежать он может не в топ-5, да и зп ему не дадут как в России
Не в топ-5?) То есть он не подойдет для клубов даже середняков или аутсайдеров из топ-5? Смешно, да. Даже Шомуродов в Италии что-то забивает в итоге. Да и деревяшек в нападении у многих клубов топ-5 навалом. Столбы всегда пригодятся многим клубом. В Италии он оч подойдет многим. Сейчас на европейском рынке проблемы с габаритными нападающими. Многие не из-за хорошей жизни играют с мелкими форвардами, а потому что рынок пустой.
ЗП уже давно в Европе высокие, АПЛ постаралась, разогнала зарплаты. Миранчук и Головин не бедствуют.
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evgshk
Ответ GregWS
При всем уважении к Соболеву, бежать он может не в топ-5, да и зп ему не дадут как в России
При всем при этом, даже с зарплатой в 3 раза ниже, он сможет себе и семье обеспечить достойную жизнь. На десятки лет вперед. Вопрос скорее в спортивной составляющей.
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ktibr
Ответ Ilia Tver
Комментарий удален модератором
не путай с Зарембой! Хотя, может ты и прав)
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GregWS
При всем уважении к Соболеву, бежать он может не в топ-5, да и зп ему не дадут как в России
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ktibr
Где там в Турции место освободилось?
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Максим Пантелеев
Было бы куда - уже убежал. Но Пынявый даже спортсменам карьеры изуродовал.
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Максим Пантелеев
Ответ ТимТалер
Верните Бубнова !)
Бубнова отравили когда скандал с допингом начинался. Понятно такой человек не смог бы молчать. В нашу реальность он не вписывается, потому и заткнули.Из телевизора выкинуть уже мало было. Прикинь сколько бы он сейчас в ютюб просмотров получал.
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Ilia Tver
Комментарий удален модератором
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Олег Акимов
Куда бежать? К дуракам и русофобам?
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Александр Павлов
Куда же от сегодняшней действительности сбежать?
как говорится клин клином вышибают
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Stewee
Ну в середняке чемпионата Португалии, Бельгии или Эредивизи точно бы играл в основе. Либо в аутсайдерах Англии или Германии.
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nobrainnopain
Ныряй, Соболев, ныряй. Какой нибудь европейский дельфинарий его и приметит
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Денис Давыдов
в Англию к тупым?
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nikolakovalenko@mail.ru
Может тебе тоже куда-нибудь съездить.
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Ильдар Фарукшин
Без сопливых скользко 😊
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Спартак Уокер
Он там никому не нужен но если он все таки кому то понадобится то да пусть бежит
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ТимТалер
Верните Бубнова !)
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