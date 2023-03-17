Свищев о причинах низкой посещаемости РПЛ: «СВО, не лучшая погода, экономическая ситуация. Fan ID винить во всем нельзя»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Дмитрий Свищев Министерство спорта России стадионы Политика Р-Спорт Fan ID Футбол

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев не считает Fan ID виновником низкой посещаемости Мир РПЛ.

«Знаю, что и РФС, и Минспорт, и Минцифры сейчас разрабатывают меры мотивации, чтобы вернуть на стадионы болельщиков. Это всевозможные подарки и программы лояльности.

В ближайшее время министерства выйдут с инициативой, и вместе с РФС и клубами будет представлена мера, которая поможет вернуть болельщиков на стадионы, как нам кажется.

Думаю, винить во всем Fan ID нельзя. Тут совокупность событий, которые есть в нашей жизни: не самая лучшая погода, не самое лучшее настроение людей, не самая лучшая экономическая ситуация в мире. СВО, которая проходит – думаю, что людям не до футбола. Ну, и кому-то не нравится Fan ID», – сказал глава думского комитета по спорту.

Свищев отметил, что закон уже принят, и надо его исполнять.

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39 комментариев

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Кино Музыка
А на хоккей ходят.
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Фанат Сан-Марино
Ответ Spartakus1984
Ну вот был матч зенит-Динамо в плохую погоду,в СВО,экономику,с полными трибунами без фан айди,посмотри сколько соберёт людей следующий там матч
10к школоты по льготным билетам
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инок
Думаю, если-бы представители РФС и всех команд выступили в своё время против этого ошейника Fan ID, а не молчали, то власти бы отказались от введения его.
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Atsuktuvas
Нельзя винить депутатов в идиотизме. Это просто неблагоприятная совокупность событий в их голове.
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Василий Питерский
Богата земля русская на идиотов……
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Spartakus1984
Ну вот был матч зенит-Динамо в плохую погоду,в СВО,экономику,с полными трибунами без фан айди,посмотри сколько соберёт людей следующий там матч
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yalyon
Теперь вы понимаете, почему надо бойкотировать не все матчи, а создавать контраст? Чтобы вот таким чепушилам рот закрывать, которые сейчас старательно прикрывают свой зад
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Topper_Harley_SPB
Сказочный *******
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Russ Ivan
Забыл ещё добавить про дачный сезон, этот глава пердумского комитета по спорту...
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Hardy
🤣🤣🤣
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Валентин и ыч
Если бы не fan id, на матчах рпл уже сидели бы солдаты нато!
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shishovv
Депутат головного мозга🤥
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Молодой ствол
Pee Do Ras
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Chernoy
И только на кубковые матчи люди забывают об сво, экономической ситуации и погоде, и приходит их в «надцать» раз больше.
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GtSwan
Кроме СВО другие факторы каждый год есть, но такого значительного снижения посещаемости до FanID не было.
Что в предыдущие годы плохой погоды не было? Или в экономике проблем не существовало?
Очередная чушь в рамках "генеральной линии"!
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Петроград
Я просто напоминаю: этот человек - парламентарий, выбранный гражданами представлять их интересы. Официально)
+9
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Silent2006
Есть совокупность событий, из-за которых людям не нравятся депутаты Госдумы. Fan ID во всем винить нельзя.
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Igorpon
Забыл еще ретроградный меркурий упомянуть
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ДудьСдулся
Согласен со Свищёвым!
Вклад ФанУйди в низкую посещаемость не более 90%.
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a2wai
Ответ Olga.t
Думать своей головой вряд ли начнёт, а вот флюгером станет легко.
Станет, говорите?) Он уже)
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Olga.t
Ответ a2wai
Когда-нибудь он начнет думать головой и выскажет собственное мнение, но пока что он лишь один из флюгеров текущей повестки.
Думать своей головой вряд ли начнёт, а вот флюгером станет легко.
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Gustav Forsberg
Ответ LifeSpartak
Я уже устал повторять...
опять е пять? :)
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a2wai
Когда-нибудь он начнет думать головой и выскажет собственное мнение, но пока что он лишь один из флюгеров текущей повестки.
+1
-1
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LifeSpartak
Я уже устал повторять...
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Алексей Сигаев
Конечно же Fan ID винить во всем нельзя. Вторая значимая причина - интеллект отказников, которые имеют паспорт, прописку и мобильный телефон, живут в городах, где работает система распознавания лиц, но при этом считают, что Большой Брат следит за ними именно через Fan ID.
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