Свищев о причинах низкой посещаемости РПЛ: «СВО, не лучшая погода, экономическая ситуация. Fan ID винить во всем нельзя»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев не считает Fan ID виновником низкой посещаемости Мир .

«Знаю, что и , и Минспорт, и Минцифры сейчас разрабатывают меры мотивации, чтобы вернуть на стадионы болельщиков. Это всевозможные подарки и программы лояльности.

В ближайшее время министерства выйдут с инициативой, и вместе с РФС и клубами будет представлена мера, которая поможет вернуть болельщиков на стадионы, как нам кажется.

Думаю, винить во всем Fan ID нельзя. Тут совокупность событий, которые есть в нашей жизни: не самая лучшая погода, не самое лучшее настроение людей, не самая лучшая экономическая ситуация в мире. СВО, которая проходит – думаю, что людям не до футбола. Ну, и кому-то не нравится Fan ID», – сказал глава думского комитета по спорту.

Свищев отметил, что закон уже принят, и надо его исполнять.

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