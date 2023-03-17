Ван Дейк о вылете из ЛЧ от «Реала»: «Чуда не случилось. «Ливерпуль» поставил себе почти невыполнимую задачу»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк высказался о вылете «Ливерпуля» из Лиги чемпионов от «Реала».

В домашнем матче «Ливерпуль» проиграл со счетом 2:5, а в ответной игре уступил со счетом 0:1.

«Все мы знаем, что игра в Ливерпуле дорого нам обошлась. Мы очень разочарованы тем, какие голы нам забивали, особенно – во втором тайме. Если ты играешь против одной из лучших команд мира, она незамедлительно тебя накажет. Так и получилось. Мы за это поплатились. Мы так хорошо начали тот матч, а потом все упустили.

Это значило, что мы поставили перед собой почти невыполнимую задачу. В футболе может случиться все. «Ливерпуль» много раз доказывал это. У нас был крошечный шанс, но мы не смогли сотворить чудо», – сказал защитник «Ливерпуля».

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10 комментариев

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Rashid Egintkhoev
Ответ Нурбол Жумаскалиев
помните как ливер радовался победе над барбилоной? над теми, кто в ЛЕ в первом раунде плей-офф отлетает)))
Не, ну их они знатно опрокинули, за что заслуживают почтение. И вообще они способны на такие перфомансы, но не против таких ментальных киборгов как РМ
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Нурбол Жумаскалиев
помните как ливер радовался победе над барбилоной? над теми, кто в ЛЕ в первом раунде плей-офф отлетает)))
0
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Lord Baium
Ответ dr. cage
Ван Дейку стоит поставить хорошую бутылку виски Конате.. Если бы не он Реал и на Бернабеу не меньше трех положил..
Если Конате бутылку, то сколько бочек Алиссону?)
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j30
Ответ Растиньяк
сити с хааландом
если не дать дышать холанду то сити безобидная команда выше среднего
+1
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Homelender_666
Реал очень порадовал. Были явно лучше Ливерпуля 3 тайма из 4.
+1
-2
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инок
Все было решено Реалом в первом матче, во втором просто был товарняк.
0
-2
-2
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Растиньяк
Ответ j30
думаю очередная победа реала в лч неизбежна , не вижу соперников
сити с хааландом
+4
-2
+2
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David Aprasidze
Полузащита решает. Вместо Джеррарда, Маскерано и Алонсо играют не пойми кто и какого возраста.
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-1
-1
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dr. cage
Ван Дейку стоит поставить хорошую бутылку виски Конате..

Если бы не он Реал и на Бернабеу не меньше трех положил..
+7
-1
+6
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j30
думаю очередная победа реала в лч неизбежна , не вижу соперников
+2
-4
-2
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