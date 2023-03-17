Ван Дейк о вылете из ЛЧ от «Реала»: «Чуда не случилось. «Ливерпуль» поставил себе почти невыполнимую задачу»

высказался о вылете «Ливерпуля» из от «Реала».

В домашнем матче «Ливерпуль» проиграл со счетом 2:5, а в ответной игре уступил со счетом 0:1.

«Все мы знаем, что игра в Ливерпуле дорого нам обошлась. Мы очень разочарованы тем, какие голы нам забивали, особенно – во втором тайме. Если ты играешь против одной из лучших команд мира, она незамедлительно тебя накажет. Так и получилось. Мы за это поплатились. Мы так хорошо начали тот матч, а потом все упустили.

Это значило, что мы поставили перед собой почти невыполнимую задачу. В футболе может случиться все. «Ливерпуль» много раз доказывал это. У нас был крошечный шанс, но мы не смогли сотворить чудо», – сказал защитник «Ливерпуля».

Тотальный контроль «Реала». Неужели «Ливерпуль» был настолько однообразен?