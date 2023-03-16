Клопп после вылета из ЛЧ: «Ливерпуль» должен выжать все из этого странного сезона. Хотим быть в ЛЧ каждый год»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Юрген Клопп рассказал о целях «Ливерпуля» на сезон после вылета из Лиги чемпионов.

Вчера «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу» по сумме двух матчей с общим счетом 2:6.

«Если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, то должен играть выдающимся образом. Мы с «Реалом» так не сыграли, так что результат справедлив. Но, конечно, это тот самый турнир, частью которого мы хотим быть каждый год. Это важнейшая задача сейчас.

После паузы на матчи сборных нас ждет настоящая футбольная неделя. Три матча – «Ман Сити», «Челси», «Арсенал». Вероятно, эти игры определят, что нам удастся извлечь из этого сезона. Кто-то говорит, что мы уже все упустили в матче с «Борнмутом», но решающей станет вот та самая неделя. Так что будем надеяться, что парни вернутся достаточно здоровыми, в хорошей форме. И мы попытаемся.

Наша задача – выжать абсолютно все возможное из этого сезона. Пока это очень странный сезон. Взять даже последние матчи – оглушительный успех в матче с «Ман Юнайтед», очень хорошей командой, а затем очень плохой матч против «Борнмута». Это хорошая команда, но мы не должны проигрывать ей. Из-за этого возникло еще более сильное давление. Если хотите, перед тем матчем три очка буквально чувствовали наше дыхание. Уверен, вы тоже это чувствовали», – сказал тренер «Ливерпуля».

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16 комментариев

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Диер Ташкент
Ответ AndrewBegoun
Клопп уверен, что «странный» это максимально подходящее в этом случае определение? У меня этих слов множество - в диапазоне от неудачный до катастрофический
очевидно буква Т лишний в слове странный
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v.belorussky
Юрген, а зачем нам в следующем сезоне играть в ЛЧ? Чтобы снова опозориться в матче с реалом? С 2018 не смогли против ничего придумать!

Может, лучше в ЛЕ или ЛК и там попытаться взять своё?
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Ophiomorph
Ответ U. M. A. Muhammad
Надеюсь руководство Ливерпуля дадут поработать Юргену, специалист хороший но что-то команде не хватает вроде команда хорошая и игра неплохая.
Вопрос в том, хочет ли этого сам Клопп. Складывается впечатление, что он перегорел в Ливерпуле и ему нужна смена обстановки
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Tima Tima
Юра этот странный сезон сложился из за того что ты летом доверился, Оксу Кейте Милнеру и Элиотту, они тебя подставили)
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Silent Mode
Ответ Sevuska
Да уж . Тот случай, когда лучше семь раз по 1:0 ☺️
Лувше уж 1 раз 7:0, но с Реалом
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Вадим Слуцкий
Ну, если "Ливер" закончит сезон выше "Брайтона" и "Брентфорда" - на данный момент более сильных команд - то есть в районе 5-6 места - это будет блестяще.
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za_vsu_xypmy
Забавно будет если следующие семь матчей после мю клопп проиграет по 1-0
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Уэмбли Стедиум
Хотим быть в ЛЧ каждый год ,что бы обсераться Реалу
+3
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Sergey Kuznetsov
Ответ AndrewBegoun
Клопп уверен, что «странный» это максимально подходящее в этом случае определение? У меня этих слов множество - в диапазоне от неудачный до катастрофический
... his season what is possible. It’s a strange one. Our recent two games, obviously ...
лично я бы не перевел это как: "Пока это очень странный сезон"
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sintenced
Арсен Клопп
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Tun
и правда им не до возни с Реалами в этом сезоне, там надо с Брентфордами да Брайтонами за топ4 бодаться
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j30
клоппу пора на выход он исчерпал себя выжал все соки , нужна перезагрузка команде , я это еще писал после финала с реалом прошлогоднего где ливрпуль очень тухло выглядел
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-2
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AndrewBegoun
Клопп уверен, что «странный» это максимально подходящее в этом случае определение? У меня этих слов множество - в диапазоне от неудачный до катастрофический
+2
-2
0
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Sevuska
Да уж . Тот случай, когда лучше семь раз по 1:0 ☺️
+14
0
+14
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CriminalJoint62
В следующем году выиграют ЛЧ на Уэмбли, можно бронировать отель уже
+1
-3
-2
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U. M. A. Muhammad
Надеюсь руководство Ливерпуля дадут поработать Юргену, специалист хороший но что-то команде не хватает вроде команда хорошая и игра неплохая.
+6
-1
+5
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