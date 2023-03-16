Клопп после вылета из ЛЧ: «Ливерпуль» должен выжать все из этого странного сезона. Хотим быть в ЛЧ каждый год»

рассказал о целях «Ливерпуля» на сезон после вылета из .

Вчера «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив « » по сумме двух матчей с общим счетом 2:6.

«Если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, то должен играть выдающимся образом. Мы с «Реалом» так не сыграли, так что результат справедлив. Но, конечно, это тот самый турнир, частью которого мы хотим быть каждый год. Это важнейшая задача сейчас.

После паузы на матчи сборных нас ждет настоящая футбольная неделя. Три матча – «Ман Сити», «Челси», «Арсенал». Вероятно, эти игры определят, что нам удастся извлечь из этого сезона. Кто-то говорит, что мы уже все упустили в матче с «Борнмутом», но решающей станет вот та самая неделя. Так что будем надеяться, что парни вернутся достаточно здоровыми, в хорошей форме. И мы попытаемся.

Наша задача – выжать абсолютно все возможное из этого сезона. Пока это очень странный сезон. Взять даже последние матчи – оглушительный успех в матче с «Ман Юнайтед», очень хорошей командой, а затем очень плохой матч против «Борнмута». Это хорошая команда, но мы не должны проигрывать ей. Из-за этого возникло еще более сильное давление. Если хотите, перед тем матчем три очка буквально чувствовали наше дыхание. Уверен, вы тоже это чувствовали», – сказал тренер « ».

Тотальный контроль «Реала». Неужели «Ливерпуль» был настолько однообразен?

«Реал» слишком спокойно вышел в четвертьфинал! «Ливерпуль» так ничего и не придумал