«Ливерпуль» не обыгрывает «Реал» 8 матчей подряд с 2009-го – это повторение антирекорда ЛЧ

«Ливерпуль» не обыгрывает «Реал» в 8 матчей подряд.

В 1/8 финала Лиги чемпионов « » уступил « » в обоих матчах (2:5, 0:1).

В последних 8 играх между этими командами в Лиге чемпионов «Реал» побеждал 7 раз, в том числе дважды в финале (в 2018 и в 2022 году).

Еще один раз команды сыграли вничью. Это самая длинная серия турнира без побед над одним и тем же соперником.

Последний раз «Ливерпуль» обыгрывал «Реал» 10 марта 2009 года в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0).