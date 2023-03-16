«Ливерпуль» не обыгрывает «Реал» 8 матчей подряд с 2009-го – это повторение антирекорда ЛЧ

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

«Ливерпуль» не обыгрывает «Реал» в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил «Реалу» в обоих матчах (2:5, 0:1).

В последних 8 играх между этими командами в Лиге чемпионов «Реал» побеждал 7 раз, в том числе дважды в финале (в 2018 и в 2022 году).

Еще один раз команды сыграли вничью. Это самая длинная серия турнира без побед над одним и тем же соперником.

Последний раз «Ливерпуль» обыгрывал «Реал» 10 марта 2009 года в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0).

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24 комментария

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ShamilK
Ответ Dima Maznev
Уровень игроков Боруссии был намного выше чем у Ливерпуля???😳😳😳 Алиссон > вайденфелер Ван Дейк конате > Субботич хумельс Трент Робертсон > пищек шмельцер Фабиньо Милнер => бендер гюндоган Ройс, Левандовский, гетце вот это троица образца 2013 могла бы претендовать на место в основе нынешнего Ливерпуля, да и то не железобетонно
В каком это мире деревянные Трент с Робертсоном лучше Пищека и Шмельцера? Да и праймовые Неван и Матс были защитниками на голову сильнее Дейка и Конате. Один Себастьян Кель мог схавать Алонсо и Хедиру, а тут какой-то деревянный Милнер. Уровень праймового Илкая не снился ни одному полузащитнику Ливерпуля. Роберт - это и вовсе одна из лучших девяток в истории футбола, тут и спорить бессмысленно, так как он любого напа Ливерпуля посадит на банку. Ройс возил праймового Карвахаля в 2014 и катал Рамоса с Вараном. Карьера Марко Ройса это одно большое "что если" и я выберу Ройса "2012-2014", чем любого игрока атаки Ливерпуля. Та Боруссия громила Мадрид, а этот Ливерпуль каждый раз отлетает без шансов.
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Ophiomorph
Ответ Иван Иванов
Зато перед этой серией Ливерпуль уничтожил реал с общим счётом 5:0 4:0 дома 1:0 на выезде это когда тренером ещё был Рафа бенитез а в Ливерпуле играли Джеррард,каррагер и Фернандо Торрес .
Спасибо, что написали то, что написано в последнем абзаце новости
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v.belorussky
Реал для Ливерпуля такой же криптонит, как Бавария для Барселоны, либо Боруссия М для Баварии.
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Dima Maznev
Ответ ShamilK
А Клопп с той Боруссией для Мадрида был одним из самых неудобных соперников. Думал, что и с Ливерпулем Юрген проделает нечто подобное, но уровень игроков той Боруссией был все же намного выше
Уровень игроков Боруссии был намного выше чем у Ливерпуля???😳😳😳

Алиссон > вайденфелер
Ван Дейк конате > Субботич хумельс
Трент Робертсон > пищек шмельцер
Фабиньо Милнер => бендер гюндоган

Ройс, Левандовский, гетце вот это троица образца 2013 могла бы претендовать на место в основе нынешнего Ливерпуля, да и то не железобетонно
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Ophiomorph
Если Барселона в следующем году опять попадёт в группу с Баварией, то могут и побить этот рекорд
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Иван Иванов
Зато перед этой серией Ливерпуль уничтожил реал с общим счётом 5:0 4:0 дома 1:0 на выезде это когда тренером ещё был Рафа бенитез а в Ливерпуле играли Джеррард,каррагер и Фернандо Торрес .
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Silent Mode
Ответ Макс Кидалов
Бавария тоже в последних 7 матчах с Реалом ни одного не выграла, 3 вылета подряд от Реала в лч. Просто их стиль игры атакующий, а Реалу это то что нужно, игра на встречных скоростях. Но преимущество Реала в том что у них очень умные игроки в виде крооса, модрича, которые делают невероятные вещи и разницу
7 матчей не было бы, если бы не судьи))
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cektor
Салах все еще ждёт мести ?)))
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Феруз Марупов
У Ливера фобия перед Реалом, у Барсы перед Баварией. Видимо результаты предыдущих матчей и череда неудач сильно давят морально и игроки уже до матча на мандраже выходят
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ARIGAMI ARIGAMI
За те ужасные матчи, не плохо отомстили Ливерпулю
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-1
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Enchanter WIZZARD
Урал не проигрывает Реалу с момента основания ЛЧ, вот это результат. А не какие то 15 лет
+3
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Тигран Амбарцумов
в Реале просто очень грамотно занимаются селекцией и понимают, что ключ ко всему это полузащита. Можно иметь Месси, Мбаппе, Неймара, а в полузащите косячников всяких и проваливаться в ЛЧ. А можно играть с Кроссом, Модричем, вовремя подписывать классных молодых французов, которые становятся все лучше и выигрывать ЛЧ
+2
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ShamilK
А Клопп с той Боруссией для Мадрида был одним из самых неудобных соперников. Думал, что и с Ливерпулем Юрген проделает нечто подобное, но уровень игроков той Боруссией был все же намного выше
+4
-3
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Tun
Ответ werowolf-gears
Так чей антирекорд повторили?
в источнике не написано, чекнул
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Макс Кидалов
Ответ Дядя ТУРА
Я думаю дело в том, что тот футбол в который играет Ливерпуль, очень удобен для реала.
Если в этом году Реал пройдёт Баварию, то этот антирекорд будет у Баварии
+2
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Qarasik
Папа Карло традиционно наказал пуль, он в этом эксперт)
+2
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Макс Кидалов
Ответ Дядя ТУРА
Я думаю дело в том, что тот футбол в который играет Ливерпуль, очень удобен для реала.
Бавария тоже в последних 7 матчах с Реалом ни одного не выграла, 3 вылета подряд от Реала в лч. Просто их стиль игры атакующий, а Реалу это то что нужно, игра на встречных скоростях. Но преимущество Реала в том что у них очень умные игроки в виде крооса, модрича, которые делают невероятные вещи и разницу
+18
0
+18
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Spartak Forever
Ответ Sevuska
Зато с Барселоной всё проще 😊
Лучше уж Баварии , с Ливерпулем не так часто играют они
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Spartak Forever
"Мстители"
+7
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Royal Watcher
You will never win again, Liverpool 🤣
+6
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U. M. A. Muhammad
Барселоне такое доминирование над английским клубом только снится
+2
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werowolf-gears
Так чей антирекорд повторили?
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Sevuska
Зато с Барселоной всё проще 😊
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Дядя ТУРА
Я думаю дело в том, что тот футбол в который играет Ливерпуль, очень удобен для реала.
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