«Ливерпуль» не обыгрывает «Реал» 8 матчей подряд с 2009-го – это повторение антирекорда ЛЧ
«Ливерпуль» не обыгрывает «Реал» в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил «Реалу» в обоих матчах (2:5, 0:1).
В последних 8 играх между этими командами в Лиге чемпионов «Реал» побеждал 7 раз, в том числе дважды в финале (в 2018 и в 2022 году).
Еще один раз команды сыграли вничью. Это самая длинная серия турнира без побед над одним и тем же соперником.
Последний раз «Ливерпуль» обыгрывал «Реал» 10 марта 2009 года в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0).
Алиссон > вайденфелер
Ван Дейк конате > Субботич хумельс
Трент Робертсон > пищек шмельцер
Фабиньо Милнер => бендер гюндоган
Ройс, Левандовский, гетце вот это троица образца 2013 могла бы претендовать на место в основе нынешнего Ливерпуля, да и то не железобетонно