Анчелотти о You’ll Never Walk Alone на «Бернабеу»: «Это очень хорошо. «Ливерпуль» – клуб джентльменов, они почтили память Амансио в первом матче»

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Карло Анчелотти высказался о гимне «Ливерпуля» на «Сантьяго Бернабеу».

После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» вместо гимна «Реала» включили гимн «Ливерпуля». 

Это был ответ на жест мерсисайдцев в первом матче на «Энфилде» – накануне матча 21 февраля умер почетный президент «Реала» Амансио. Бывший игрок «Ливерпуля» Кенни Далглиш возложил цветы к сектору, занятому болельщиками «Реала».

«Я не знал, но это очень хорошо. «Ливерпуль» – клуб джентльменов, они почтили память Амансио в первом матче. Это был очень красивый жест», – сказал главный тренер «Реала» после победы со счетом 1:0.

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6 комментариев

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Андрей Хенто
Уважение превыше всего, респект клубам.
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Aleus Marcus
Прекрасный жест от клуба, в отличие от быд#о фанатов, которые до сих пор припоминают февральскую авиакатастрофу МЮ
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Sevuska
Красивые жесты это всегда приятно .
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Данияр Жумабекович
Футбол - это прежде всего уважение к сопернику. Респект обоим клубам💪
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Тиджани Бабангида
Такое высказывание Анчелотти - тоже джентельменство. Две достойные команды,два достойных тренера,две достойные истории
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Mike_Podolyan
Оба клуба молодцы, так и нужно!
+20
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