высказался о гимне «Ливерпуля» на « ».

После ответного матча 1/8 финала на «Сантьяго Бернабеу» вместо гимна «Реала» включили гимн «Ливерпуля».

Это был ответ на жест мерсисайдцев в первом матче на « » – накануне матча 21 февраля умер почетный президент «Реала» Амансио. Бывший игрок « » Кенни Далглиш возложил цветы к сектору, занятому болельщиками «Реала».

«Я не знал, но это очень хорошо. «Ливерпуль» – клуб джентльменов, они почтили память Амансио в первом матче. Это был очень красивый жест», – сказал главный тренер «Реала» после победы со счетом 1:0.