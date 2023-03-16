Анчелотти о You’ll Never Walk Alone на «Бернабеу»: «Это очень хорошо. «Ливерпуль» – клуб джентльменов, они почтили память Амансио в первом матче»
Карло Анчелотти высказался о гимне «Ливерпуля» на «Сантьяго Бернабеу».
После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» вместо гимна «Реала» включили гимн «Ливерпуля».
Это был ответ на жест мерсисайдцев в первом матче на «Энфилде» – накануне матча 21 февраля умер почетный президент «Реала» Амансио. Бывший игрок «Ливерпуля» Кенни Далглиш возложил цветы к сектору, занятому болельщиками «Реала».
«Я не знал, но это очень хорошо. «Ливерпуль» – клуб джентльменов, они почтили память Амансио в первом матче. Это был очень красивый жест», – сказал главный тренер «Реала» после победы со счетом 1:0.
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