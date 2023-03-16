«Ливерпуль» пропустил от Бензема больше всего голов в ЛЧ – 7
Карим Бензема забил «Ливерпулю» больше всех голов в Лиге чемпионов.
Вчера 35-летний форвард «Реала» поразил ворота мерсисайдцев в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, первый матч – 5:2).
Таким образом, «Ливерпуль» пропустил от француза 7 голов в Лиге чемпионов за 8 матчей. Ни один другой игрок в истории турнира не забил английскому клубу больше.
Бензема забил 19 голов английским командам в ЛЧ. Больше только у Месси – 27
Бензема провел 129 матчей в ЛЧ за «Реал», больше только у Рауля и Касильяса
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