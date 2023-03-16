«Ливерпуль» пропустил от Бензема больше всего голов в ЛЧ – 7

Теги Карим Бензема Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

Карим Бензема забил «Ливерпулю» больше всех голов в Лиге чемпионов.

Вчера 35-летний форвард «Реала» поразил ворота мерсисайдцев в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, первый матч – 5:2).

Таким образом, «Ливерпуль» пропустил от француза 7 голов в Лиге чемпионов за 8 матчей. Ни один другой игрок в истории турнира не забил английскому клубу больше.

Бензема забил 19 голов английским командам в ЛЧ. Больше только у Месси – 27

Бензема провел 129 матчей в ЛЧ за «Реал», больше только у Рауля и Касильяса

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Там Винисиус не сильно отстаёт. За 5 матчей забил Ливерпулю 5 голов и отдал 2 голевые.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
хозяин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Вчера не шла игра у Карима, много хороших моментов упустил, но все же смог благодаря Винисиусу, который не выключился из игры и поборолся до конца забить свой дежурный гол. У Винисиуса, кстати, тоже очень неплохая статистика против Ливерпуля: 5 матчей- 5 голов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Krutik_prutik
Ливерпуль на стадии перестройки. Но если между руководством клуба, тренером и игроками не будет согласия тогда така перестройка обреченна на провал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
ох лучше бы не побеждали 7 0, теперь эта 7 их преследует
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yumurta
хозяин Ливерпуля
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий