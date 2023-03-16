«Ливерпуль» пропустил от Бензема больше всего голов в ЛЧ – 7

забил «Ливерпулю» больше всех голов в Лиге чемпионов.

Вчера 35-летний форвард « » поразил ворота мерсисайдцев в ответном матче 1/8 финала (1:0, первый матч – 5:2).

Таким образом, « » пропустил от француза 7 голов в Лиге чемпионов за 8 матчей. Ни один другой игрок в истории турнира не забил английскому клубу больше.

Бензема забил 19 голов английским командам в ЛЧ. Больше только у Месси – 27

Бензема провел 129 матчей в ЛЧ за «Реал», больше только у Рауля и Касильяса