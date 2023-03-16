Анчелотти о пенальти «Лейпцигу»: «Мы с Клоппом считаем, что это не игра рукой. Думаю, даже Пеп ее там не заметил. Ставить такое в ЛЧ... Это не футбол»
Карло Анчелотти и Юрген Клопп считают, что пенальти в ворота «РБ Лейпциг» за руку не было.
Главный тренер «Реала» рассказал о разговоре с тренером «Ливерпуля», который состоялся после финального свистка в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1). Они обсудили пенальти, назначенный в ворота «РБ Лейпциг» в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:7).
После попытки удара Родри головой мяч коснулся руки Бенджамина Хенрихса в штрафной «РБ Лейпциг». Рука защитника была поднята, игрок находился к Родри спиной. Арбитр Славко Винчич после ВАР назначил пенальти по итогам этого эпизода.
«Мы с Клоппом считаем, что это не игра рукой. Мы обсудили вчерашний пенальти. Этот пенальти в ворота «Лейпцига» – настоящее безумие... Будьте осторожнее с такими вещами, потому что это не футбол. Назначать такие пенальти в Лиге чемпионов...
Я не думаю, что кто-либо заметил игру рукой в этом моменте. Думаю, даже Гвардиола не заметил. А они поставили пенальти», – сказал тренер «Реала».
в серииА вам могут за такую руку не поставить, а могут поставить вот как в матче с лейпцигом. футбол это уже давно договорняки - когда хотят останавливают матч и смотрят, когда не надо - просто делают вид что ничего не произошло. и никакой ответственности нет. а пока ее нет - ничего не изменится. почему зрители видят, а на варе судья не видит?
Всё равно считаю,что Розе нужно уволить либо сделать это в конце сезона.