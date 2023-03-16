Анчелотти о пенальти «Лейпцигу»: «Мы с Клоппом считаем, что это не игра рукой. Думаю, даже Пеп ее там не заметил. Ставить такое в ЛЧ... Это не футбол»

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Пеп Гвардиола Славко Винчич РБ Лейпциг видеоповторы Бенджамин Хенрихс Родри Футбол

Карло Анчелотти и Юрген Клопп считают, что пенальти в ворота «РБ Лейпциг» за руку не было.

Главный тренер «Реала» рассказал о разговоре с тренером «Ливерпуля», который состоялся после финального свистка в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1). Они обсудили пенальти, назначенный в ворота «РБ Лейпциг» в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:7).

После попытки удара Родри головой мяч коснулся руки Бенджамина Хенрихса в штрафной «РБ Лейпциг». Рука защитника была поднята, игрок находился к Родри спиной. Арбитр Славко Винчич после ВАР назначил пенальти по итогам этого эпизода.

«Мы с Клоппом считаем, что это не игра рукой. Мы обсудили вчерашний пенальти. Этот пенальти в ворота «Лейпцига» – настоящее безумие... Будьте осторожнее с такими вещами, потому что это не футбол. Назначать такие пенальти в Лиге чемпионов...

Я не думаю, что кто-либо заметил игру рукой в этом моменте. Думаю, даже Гвардиола не заметил. А они поставили пенальти», – сказал тренер «Реала».

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Ответ Церебральный Сортировщик
Загородное шоссе, дом 2) могу записать на приём
Запишись туда лучше сам , секта кубков кашшаи это болезнь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Церебральный Сортировщик
Ответ Александра Александрова
В первом матче с Ливерпулем рука Карвахаля не пенальти , толчок Карвахаля не пенальти , нырок Винисуса с которого был штрафной с голом и последний гол из офсайда и Анчелотти ,.что то вякает про судей , реалу про судейство нужно вообще молчать в тряпочку , без судей это обычная бутафория , даже в последнем матче судья не удалил Винисусиуса с Барселоной , и дохлая Басрелона вторым составом все равно обыграла этот судейский кабинет!
Загородное шоссе, дом 2) могу записать на приём
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Harriss
Ответ Александра Александрова
В первом матче с Ливерпулем рука Карвахаля не пенальти , толчок Карвахаля не пенальти , нырок Винисуса с которого был штрафной с голом и последний гол из офсайда и Анчелотти ,.что то вякает про судей , реалу про судейство нужно вообще молчать в тряпочку , без судей это обычная бутафория , даже в последнем матче судья не удалил Винисусиуса с Барселоной , и дохлая Басрелона вторым составом все равно обыграла этот судейский кабинет!
можешь поплакать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
Ответ Усы Годзиллы
В плей-офф ЛЧ как-то и Барса играла...
вспомнила бабка, как в девках ходила)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
ну хоть кто-то это озвучил. а то все молчат как будто ничего не случилось
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
спортикетт
https://sun9-53.userapi.com/impg/dKYh-lIo08Yi4iF0L28l_4yGpCZxmyll9B3dPg/tbmWqNAQGrs.jpg?size=1080x900&quality=95&sign=cdd397181970d3188030b1614cc57f72&type=album

в серииА вам могут за такую руку не поставить, а могут поставить вот как в матче с лейпцигом. футбол это уже давно договорняки - когда хотят останавливают матч и смотрят, когда не надо - просто делают вид что ничего не произошло. и никакой ответственности нет. а пока ее нет - ничего не изменится. почему зрители видят, а на варе судья не видит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ Falsegoalkeeper
Существенно меньше чем было. Перестали засчитывать голы, которые забиты из оффсайдов. Да и что считать ошибкой. Нет четких правил, поэтому болельщику непонятно.
сейчас в основном ошибки с пенальти/штрафными и карточками, тут и правда многое субъективно, но позавчерашний момент думаю 90% судей не трактуют как 12ярдов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Ответ ⚽️Juve⚽️
Не знаю дамочка о чем вы пишете . Я как нейтральный болельщик никогда за Реалом не видел никакой помощи судей , максимум ситуации спорные . Реал по делу выигрывает .Другое дело Барселона , там действительно позор судейский причём постоянно . Можете себя обманывать сколько угодно , но кому вы хотите что доказать таким лицемерием
Может очки себе купишь ?https://m.youtube.com/watch?v=v6Z2rhnaEwA&t=5s вот ла лигу 16/17 купили https://m.youtube.com/watch?v=QogM5RS0Sc8&t=47s и это только малая часть реал так судят каждый год
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
это только одно из решений в пользу судейского баловня. а еще красную едерсону не показал судья, вместо этого жк вернер получил. в прошлой лч едерсон фолил на белингеме - а белингема в итоге наказали. очевидно что шарлатана тащат судьи, и нужно чтобы это говорили люди как карло, на самом высоком уровне. его игры нужно расследовать как сейчас разбирают выплаты судьям барсы
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Возможно пора вернуться к давно забытому правилу - любое попадание мяча в штрафной в неприжатую к телу руку это пенальти.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nekitruban
Наконец кто-то сказал об этом ужасном эпизоде. Судью просто нужно отстранить навсегда от футбола. Я представляю если бы игра закончилась 1:0 какой бы был резонанс. Я не болельщик Лейпцига, но глаза на лоб вылезли когда поставили такой пенальти
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
⚽️Juve⚽️
Ответ Александра Александрова
В первом матче с Ливерпулем рука Карвахаля не пенальти , толчок Карвахаля не пенальти , нырок Винисуса с которого был штрафной с голом и последний гол из офсайда и Анчелотти ,.что то вякает про судей , реалу про судейство нужно вообще молчать в тряпочку , без судей это обычная бутафория , даже в последнем матче судья не удалил Винисусиуса с Барселоной , и дохлая Басрелона вторым составом все равно обыграла этот судейский кабинет!
Не знаю дамочка о чем вы пишете . Я как нейтральный болельщик никогда за Реалом не видел никакой помощи судей , максимум ситуации спорные . Реал по делу выигрывает .Другое дело Барселона , там действительно позор судейский причём постоянно . Можете себя обманывать сколько угодно , но кому вы хотите что доказать таким лицемерием
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Усы Годзиллы
Ответ <CRISTIANO>
В ЛЧ Реалу как-то гол засчитали с метрового офсайда.
В плей-офф ЛЧ как-то и Барса играла...
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Falsegoalkeeper
Ответ Tun
Объединение великих против одной из худших составляющих современного футбола - судейства. Вар явно пошел на пользу, как и искусственные фиксации офсайдов и голов, но ошибок все равно много
Существенно меньше чем было. Перестали засчитывать голы, которые забиты из оффсайдов. Да и что считать ошибкой. Нет четких правил, поэтому болельщику непонятно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Эпизод спорный, но чисто по правилам судья все сделал верно, на фоне вчерашнего беспредела в Питере назвать это ошибкой язык не повернется. Рука отставлена, увеличивает площадь тела и есть касание руки, по футбольным правилам это всегда игра рукой, понять логику арбитра можно. После этого эпизода стоит пересмотреть правила и внести поправки для судей. Субъективный фактор оценки от судьи всегда должен быть, а так мяч никак траекторию полета не изменил, самого умысла сыграть рукой у игрока не было, те же игроки Сити никак на эпизод не реагировали и градус борьбы был высоким. По этой совокупности не стоило давать пенальти. Вообще уже пора глобально подумать об изменении пенальти, на данный момент у бьющего слишком большое преимущество, как минимум пора запретить любые замахи перед ударом раз ограничили вратаря
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Falsegoalkeeper
Ответ Pucheslav
За что увольнять ? за вылет от Сити ?
Пенальти ставят за умышленную игру рукой. Поэтому если мяч от ноги игрока отсеивает в ногу, что это не пенальти, потому игрок не контролирует отскок от себя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<CRISTIANO>
В ЛЧ Реалу как-то гол засчитали с метрового офсайда.
+8
-9
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pucheslav
Ответ Иван Меркушев
Да там нет пенальти для всех адекватных людей,да и повезло Сити,залетало всё. Всё равно считаю,что Розе нужно уволить либо сделать это в конце сезона.
За что увольнять ? за вылет от Сити ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А. Мостовой
сам факт что даже никто из игроков Сити не аппелировал до просмотра ВАР
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Меркушев
Да там нет пенальти для всех адекватных людей,да и повезло Сити,залетало всё.
Всё равно считаю,что Розе нужно уволить либо сделать это в конце сезона.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
В первом матче с Ливерпулем рука Карвахаля не пенальти , толчок Карвахаля не пенальти , нырок Винисуса с которого был штрафной с голом и последний гол из офсайда и Анчелотти ,.что то вякает про судей , реалу про судейство нужно вообще молчать в тряпочку , без судей это обычная бутафория , даже в последнем матче судья не удалил Винисусиуса с Барселоной , и дохлая Басрелона вторым составом все равно обыграла этот судейский кабинет!
+8
-13
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladimir.kostrichko
Почему всегда судейские скандалы вокруг сити......Ну не могут же все быть плохими и сити таким хорошим....
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Объединение великих против одной из худших составляющих современного футбола - судейства. Вар явно пошел на пользу, как и искусственные фиксации офсайдов и голов, но ошибок все равно много
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Адекватное мнение, там даже с микроскопом ничего не увидишь
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий