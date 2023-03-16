Анчелотти о пенальти «Лейпцигу»: «Мы с Клоппом считаем, что это не игра рукой. Думаю, даже Пеп ее там не заметил. Ставить такое в ЛЧ... Это не футбол»

и считают, что пенальти в ворота «РБ Лейпциг» за руку не было.

Главный тренер «Реала» рассказал о разговоре с тренером « », который состоялся после финального свистка в ответной игре 1/8 финала (0:1). Они обсудили пенальти, назначенный в ворота «РБ Лейпциг» в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против « » (0:7).

После попытки удара Родри головой мяч коснулся руки Бенджамина Хенрихса в штрафной «РБ Лейпциг». Рука защитника была поднята, игрок находился к Родри спиной. Арбитр Славко Винчич после ВАР назначил пенальти по итогам этого эпизода.

«Мы с Клоппом считаем, что это не игра рукой. Мы обсудили вчерашний пенальти. Этот пенальти в ворота «Лейпцига» – настоящее безумие... Будьте осторожнее с такими вещами, потому что это не футбол. Назначать такие пенальти в Лиге чемпионов...

Я не думаю, что кто-либо заметил игру рукой в этом моменте. Думаю, даже Гвардиола не заметил. А они поставили пенальти», – сказал тренер «Реала».