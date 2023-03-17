Артета ответил тен Хагу: «У «Арсенала» весь сезон были травмы, но мы справлялись. Жезуса и Смита-Роу не было 4 месяца, Зинченко – два с половиной, Парти и Нкетиа – полтора»

ответил на слова Эрика тен об отсутствии потерь у «Арсенала» в сезоне.

Перед матчем с «Бетисом» в тренер « » пожаловался на проблемы с составом: «У нас только раз за сезон был полный состав, остальное время – травмы, дисквалификации. А у «Арсенала» почти всегда доступны все игроки».

Артета прокомментировал эти слова после вылета «Арсенала» из Лиги Европы от «Спортинга».

«На протяжении всего сезона у нас были травмы. Эмил [Смит-Роу] пропустил четыре месяца, пропустил четыре месяца, Алекса [Зинченко] не было два с половиной месяца, Томаса [Парти] – полтора месяца, Эдди [Нкетиа] не играл полтора месяца. У нас уже было довольно много травм, но мы справились.

Разочарование никуда не денется. Сейчас мы его испытываем, но благодаря ему появляется ясность. Осталось 11 матчей Премьер-лиги, следующий финал – против «Кристал Пэлас».

Нужно восстановиться и вложить всю энергию в эти игры, сохранять концентрацию, играть лучше, чем со «Спортингом», прикладывать такие же усилия, как в этом матче, и побеждать», – сказал главный тренер «Арсенала».

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