Артета ответил тен Хагу: «У «Арсенала» весь сезон были травмы, но мы справлялись. Жезуса и Смита-Роу не было 4 месяца, Зинченко – два с половиной, Парти и Нкетиа – полтора»

Теги Манчестер Юнайтед Микель Артета премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Арсенал травмы Томас Парти Александр Зинченко Габриэл Жезус Эрик тен Хаг Эдвард Нкетиа Эмил Смит-Роу Футбол

Микель Артета ответил на слова Эрика тен Хага об отсутствии потерь у «Арсенала» в сезоне.

Перед матчем с «Бетисом» в Лиге Европы тренер «Манчестер Юнайтед» пожаловался на проблемы с составом: «У нас только раз за сезон был полный состав, остальное время – травмы, дисквалификации. А у «Арсенала» почти всегда доступны все игроки».

Артета прокомментировал эти слова после вылета «Арсенала» из Лиги Европы от «Спортинга».

«На протяжении всего сезона у нас были травмы. Эмил [Смит-Роу] пропустил четыре месяца, Габриэл Жезус пропустил четыре месяца, Алекса [Зинченко] не было два с половиной месяца, Томаса [Парти] – полтора месяца, Эдди [Нкетиа] не играл полтора месяца. У нас уже было довольно много травм, но мы справились.

Разочарование никуда не денется. Сейчас мы его испытываем, но благодаря ему появляется ясность. Осталось 11 матчей Премьер-лиги, следующий финал – против «Кристал Пэлас».

Нужно восстановиться и вложить всю энергию в эти игры, сохранять концентрацию, играть лучше, чем со «Спортингом», прикладывать такие же усилия, как в этом матче, и побеждать», – сказал главный тренер «Арсенала».

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27 комментариев

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Elik1989
Зря Тен Хаг полез в эту полемику - бесполезное дело. Куда важнее решить отсутствие удаленного Каза, который умудрился удалиться 2 раза за сезон с очень сомнительными эпизодами и поломанного Гарначо с Эриксеном, которых так "чисто" обыграли, что оба на костылях уходили со стадиона. О чём и следует говорить открыто, так это о судействе, вот где проблема, а о травмах да ещё и других команд - этого у всех хватает с гаком.
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МИХАЛЫЧ
Ничего оба не выиграли , а диалоги ведут как будто весь стеллаж в кубках и медалях ,
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Stas Nadtochy
Ответ a2wai
Ну тут не АПЛ, наныть на победу не вышло, пришлось ныть после грандиозного обсера в еврокубках.
Обсер пока только у тебя случился
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Иван Лапин
Ответ Eden Hazard
Маур пер на всех, особенно в начале) Другое дело что они потом с САФом вроде как подружились. А вот Венгера он подтрунькивал до конца, даже с других чемпионатов)
Так-то Жозе уже много раз очень уважительно высказался про Венгера как и про многих других тренеров, с которыми показательно "ругался".
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a2wai
Ну тут не АПЛ, наныть на победу не вышло, пришлось ныть после грандиозного обсера в еврокубках.
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гилберт
Странно Тен выступил.
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Eden Hazard
Ответ EARMSR
Обожаю эти терки тренеров в АПЛ. А то надоело любезность Клоппа и Пепа. Но лучшее было конечно во времена, когда тренировали Сера Алекс, Жозе, Венгер и Бенитес. Каждую неделю через СМИ устроили шоу, презирая друг друга.
Про Клоппа и Пепа в точку. Они наверное и по телефону так:
- ну пока
- пока
- ложи трубку
- нет, ты ложи
- нет ты
- давай вместе
😂😂😂
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Руслан Чесебиев
Ответ EARMSR
Обожаю эти терки тренеров в АПЛ. А то надоело любезность Клоппа и Пепа. Но лучшее было конечно во времена, когда тренировали Сера Алекс, Жозе, Венгер и Бенитес. Каждую неделю через СМИ устроили шоу, презирая друг друга.
По ходу мы становимся свидетелями как зарождается новая «война». У арсенала новый «Венгер», у МЮ новый «САФ»)))
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fellx
Ответ vinylovich100
Тен Хаг глупость сморозил, конечно. Хотя, у него кроме травм ещё и куча левых дисквалификаций.
Какой тренер, такие и фанаты. Какие левые? Хоть кто нибудь из команды спорил? Клуб официально подал аппиляцию? Тен Хаг просто не видел еще проблем в клубе. Проблемный Роналду сам слился, или команда слила. Каземиро вообще вообще не был в старте у 7 Хага первые матчи, так как не из Аякса его привели. Даже вчера против Бетиса Решфорд зарешал. Очередной тур АПЛ они тоже потеряют очки, скринь
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Eden Hazard
Ответ Жаргал Шадапов
Моур против Сэра не пёр на сколько я помню
Маур пер на всех, особенно в начале) Другое дело что они потом с САФом вроде как подружились. А вот Венгера он подтрунькивал до конца, даже с других чемпионатов)
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Kanonir152
Позабавил вчерашний тезис комментатора Арсенал-Спортинг, что Арсеналу можно не переживать о матче на Кристал Пэлас, т.к. это единственный клуб в АПЛ, не побеждавший в 2023. Якобы, эта победа у Арсенала уже в кармане. Ну да ну да. Эвертон тоже не выглядел конкурентным.
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Ronny92
Ответ vinylovich100
Тен Хаг глупость сморозил, конечно. Хотя, у него кроме травм ещё и куча левых дисквалификаций.
Да уж, не так страшны травмы, как дисквалификации из-за судеек в АПЛ. Каземиро очень будет не хватать
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QWertY
Ответ Elik1989
За то эти двое перли на Венгера полным тараном)
Особенно как эти двое унижали Венгерку и на поле))
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Ronny92
Ответ Доминатор3000
Сглазил лысый,сразу 2 игрока травму получили.
Надеюсь несерьёзно, хватит уже всем из АПЛ ломаться, нужна интрига до последнего тура.
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Direct free kick
7хаг банально соврал
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Elik1989
Ответ Жаргал Шадапов
Моур против Сэра не пёр на сколько я помню
За то эти двое перли на Венгера полным тараном)
+11
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Жаргал Шадапов
Ответ EARMSR
Обожаю эти терки тренеров в АПЛ. А то надоело любезность Клоппа и Пепа. Но лучшее было конечно во времена, когда тренировали Сера Алекс, Жозе, Венгер и Бенитес. Каждую неделю через СМИ устроили шоу, презирая друг друга.
Моур против Сэра не пёр на сколько я помню
+7
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ZarvuR2020
В этой игре победит Поттер, либо Клопп
0
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Дмитрий Джи
Ответ EARMSR
Обожаю эти терки тренеров в АПЛ. А то надоело любезность Клоппа и Пепа. Но лучшее было конечно во времена, когда тренировали Сера Алекс, Жозе, Венгер и Бенитес. Каждую неделю через СМИ устроили шоу, презирая друг друга.
презирая-это слишком громко сказано
+17
-1
+16
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vinylovich100
Тен Хаг глупость сморозил, конечно.
Хотя, у него кроме травм ещё и куча левых дисквалификаций.
+4
-4
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EARMSR
Обожаю эти терки тренеров в АПЛ. А то надоело любезность Клоппа и Пепа. Но лучшее было конечно во времена, когда тренировали Сера Алекс, Жозе, Венгер и Бенитес. Каждую неделю через СМИ устроили шоу, презирая друг друга.
+32
-3
+29
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Сергей MiKi3iP
Вот время летит: кажется Зинченко только вчера пришёл, а он уже успел 2.5 месяца пропустить из-за травмы и пару раз побывал лучшим игроком месяца
+3
-1
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tackle by Moore
Главное правило майнд геймз - не отвечать на провокации. Вот и поплыл артетыч
+4
-5
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DolJun
норм доминатор 7 хага приложил, а главное по делу.
+1
-8
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Jaxongir Shodiev
Я б посмотрел, как Тен Хааг справился бы без трех лучших игроков. Кстати, как раз Каземиро дисквалифицировали. Посмотрим, как он справится
+4
-8
-4
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