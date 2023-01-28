Артета о травме Парти в матче с «Ман Сити»: «Арсеналу» его не хватало во втором тайме»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал травмы Томас Парти Альбер-Мбойо Локонга Футбол

Микель Артета рассказал о травме Томаса Парти.

Хавбек «Арсенала» был заменен в перерыве матча 4-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:1).

«Он почувствовал дискомфорт, и ему становилось все хуже. Ему было некомфортно продолжать играть. В субботу или воскресенье он пройдет МРТ, и мы все узнаем.

Сейчас у нас травмирован Мо [Эль-Ненни], и вернуть его в строй пока нереально. Локонга вышел [вместо Парти] и сыграл хорошо.

Да, Томас сильно влияет на нашу игру, у него сильный характер, и во втором тайме нам его не хватало», – сказал главный тренер «Арсенала».

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
зачем не кубковый матч ставить основу ((( есть шанс выиграть АПЛ ... концентрируйтесь на этом (((пусть МС играет во всех турнирах ,у них ротации на 3 команды ((

а арсеналу это зачем ((((не понимаю...сами подарили очередное чемпионство МС((( если травма серьёзная ...это конец чемпионским надеждам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
batterbin
Ответ art.shu05@gmail.com
Надеюсь, что Парти поправится. Тот на ком весь Арсенал держится. Вроде Кайседо должен прийти надеюсь, что эквадорец сможет заменить ганца
На любом опорнике любая команда держится. Арсенал в том числе. Так что нет смысла это подчёркивать ведь итак понятно, что переход из обороны в атаку важнейший элемент нынешнего футбола.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Вячеславович
Будет Артета поляка наигрывать .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Falsegoalkeeper
Ответ ta-tosha
Ни в личных, ни тем более в ЛЧ Сити не был лучше, кроме сезона когда у Ливерпуля вылетело пол состава из за травм. На длинной дистанции АПЛ - да, Сити был и есть пока лучше, спорить с этим глупо.
В прошлом же сезоне Сити был не хуже точно на Энфилде (если ты матчи смотрел). А на Этихаде запорол убойный моменты. Тот же не реализованный выход 1-1 Мареза.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ta-tosha
Ответ Falsegoalkeeper
Ну ты загнул, в личных встречах Сити был лучше Ливера последние несколько лет и на дистанции имел лучше статистику по голам и пропущенных.
Ни в личных, ни тем более в ЛЧ Сити не был лучше, кроме сезона когда у Ливерпуля вылетело пол состава из за травм. На длинной дистанции АПЛ - да, Сити был и есть пока лучше, спорить с этим глупо.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WebZ
Мдаа уж .. вот и первые реальные потери после Габриэля .. только если Габриэля как то смогли заменить .. тут все намного сложнее , поэтому с одним боевым основным составом АПЛ не выиграть .. надеемся на чудо .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Falsegoalkeeper
Ответ ta-tosha
Сити тоже не доедет сезон без травм. И травма Томаса не краеугольный камень в борьбе за чашку. Тут понадобиться стечение обстоятельств и большая удача. Сити 2 раза просто вырывал чемпионство у Ливерпуля в сезоны, когда красные были лучшей командой мира. И для этого нужно было нечто большее чем быть просто в большом порядке. А прекрасный на сегодня Арсенал пока и рядом не стоит с тем Ливерпулем: ни по игре, ни по составу, ни по опыту игроков и тренера. Но - удачи желаю именно Арсеналу, тотальную гегемонию Пуля с Сити нужно разбавить чем то новым. Это будет полезно для всех.
Ну ты загнул, в личных встречах Сити был лучше Ливера последние несколько лет и на дистанции имел лучше статистику по голам и пропущенных.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mirr
Амрабата срочно нужно брать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Солдатенков
Парти действительно очень важный игрок в "Арсенале". Здоровья и скорейшего выздоровления!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кроссовер Айверсона
Ответ <~Inter~>
До большинства команд и Локонго должно хватать. Арсенал в первую очередь выигрывает за счёт системы, а не индивидуальностей
В том-то и дело, что он выпадает из системы и в прессинге выглядит инородным телом. Эдегор вчера ему за это выписывал. 3 раза он подсказывает Локонге кого опекать, а тот не слушается

https://twitter.com/TheAFCnewsroom/status/1619095046225264640?t=WCnl4a0pfRHFihO9iKZXag&s=19
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ta-tosha
Сити тоже не доедет сезон без травм. И травма Томаса не краеугольный камень в борьбе за чашку. Тут понадобиться стечение обстоятельств и большая удача. Сити 2 раза просто вырывал чемпионство у Ливерпуля в сезоны, когда красные были лучшей командой мира. И для этого нужно было нечто большее чем быть просто в большом порядке.
А прекрасный на сегодня Арсенал пока и рядом не стоит с тем Ливерпулем: ни по игре, ни по составу, ни по опыту игроков и тренера.
Но - удачи желаю именно Арсеналу, тотальную гегемонию Пуля с Сити нужно разбавить чем то новым. Это будет полезно для всех.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег М
Серьёзная потеря для канониров. Здоровья ✊
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Громов 22
Конечно скамейке Арсенала очень далеко до скамейки Сити
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<~Inter~>
Ответ Озил, озю и буду озить
Главный элемент этого Арсенала. Без него можно забыть про чемпионство.
До большинства команд и Локонго должно хватать. Арсенал в первую очередь выигрывает за счёт системы, а не индивидуальностей
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FilFil
Если что-то серьёзное, Арсенал изменится до неузнаваемости. Про чемпионство и говорить не приходится
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зверёк
Кессиэ надо Арсеналу подписывать
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Reservoir Cat
Артета как может намекает Эду о том что нужен опорник.
Локонга вообще мимо кассы. Он с мячом ещё более-менее, но без мяча просто бесполезен, он как будто не понимает основы как и куда нужно двигаться, теряется. Вчера на него Эдегор бомбанул в концовке из-за этого.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ashan Sorokin
Пати и есть тот успех Артеты и Арсенала, поэтому сейчас стоит бежать в Брайтон и отдавать любые деньги за Кайседо
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
art.shu05@gmail.com
Надеюсь, что Парти поправится. Тот на ком весь Арсенал держится. Вроде Кайседо должен прийти надеюсь, что эквадорец сможет заменить ганца
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
Ответ Озил, озю и буду озить
Главный элемент этого Арсенала. Без него можно забыть про чемпионство.
Ждем Кайседо🤗
С ним можно попытаться, даже если Парти выбьет(не дай Бог)
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
Кайседо придёт, подстрахует.🧐
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
Без системообразующего игрока надеяться на успех, тем более против «Сити», практически невозможно.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KerroChelsea
Ааа, вот почему они проиграли пропустив во 2 тайме. Правда не забили, учитывая последние матчи Сити где им забивали пачками
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
relax4076
Ответ Озил, озю и буду озить
Главный элемент этого Арсенала. Без него можно забыть про чемпионство.
Как говорится, но Парти но парти😅
+47
-2
+45
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Озил, озю и буду озить
Главный элемент этого Арсенала. Без него можно забыть про чемпионство.
+33
-3
+30
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий