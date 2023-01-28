Артета о травме Парти в матче с «Ман Сити»: «Арсеналу» его не хватало во втором тайме»
Микель Артета рассказал о травме Томаса Парти.
Хавбек «Арсенала» был заменен в перерыве матча 4-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:1).
«Он почувствовал дискомфорт, и ему становилось все хуже. Ему было некомфортно продолжать играть. В субботу или воскресенье он пройдет МРТ, и мы все узнаем.
Сейчас у нас травмирован Мо [Эль-Ненни], и вернуть его в строй пока нереально. Локонга вышел [вместо Парти] и сыграл хорошо.
Да, Томас сильно влияет на нашу игру, у него сильный характер, и во втором тайме нам его не хватало», – сказал главный тренер «Арсенала».
а арсеналу это зачем ((((не понимаю...сами подарили очередное чемпионство МС((( если травма серьёзная ...это конец чемпионским надеждам
https://twitter.com/TheAFCnewsroom/status/1619095046225264640?t=WCnl4a0pfRHFihO9iKZXag&s=19
А прекрасный на сегодня Арсенал пока и рядом не стоит с тем Ливерпулем: ни по игре, ни по составу, ни по опыту игроков и тренера.
Но - удачи желаю именно Арсеналу, тотальную гегемонию Пуля с Сити нужно разбавить чем то новым. Это будет полезно для всех.
Локонга вообще мимо кассы. Он с мячом ещё более-менее, но без мяча просто бесполезен, он как будто не понимает основы как и куда нужно двигаться, теряется. Вчера на него Эдегор бомбанул в концовке из-за этого.
С ним можно попытаться, даже если Парти выбьет(не дай Бог)