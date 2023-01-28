Артета о травме Парти в матче с «Ман Сити»: «Арсеналу» его не хватало во втором тайме»

рассказал о травме .

Хавбек «Арсенала» был заменен в перерыве матча 4-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:1).

«Он почувствовал дискомфорт, и ему становилось все хуже. Ему было некомфортно продолжать играть. В субботу или воскресенье он пройдет МРТ, и мы все узнаем.

Сейчас у нас травмирован Мо [Эль-Ненни], и вернуть его в строй пока нереально. Локонга вышел [вместо Парти] и сыграл хорошо.

Да, Томас сильно влияет на нашу игру, у него сильный характер, и во втором тайме нам его не хватало», – сказал главный тренер « ».