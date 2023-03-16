Эрик тен Хаг: «У «МЮ» только раз за сезон был полный состав, остальное время – травмы, дисквалификации. А у «Арсенала» почти всегда доступны все игроки»

пожаловался на проблемы с составом перед матчем с «Бетисом» в Лиге Европы.

«Домашний матч против «Манчестер Сити» (2:1) – единственный раз, когда в этом сезоне у нас был полностью готовый состав. Все остальное время, всякий раз, всякий матч у нас есть дисквалифицированные, травмированные, больные. Приходится с этим справляться.

И я смотрю на « » – у него почти всегда доступны все игроки», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Гарначо пропустит несколько недель. Он получил травму голеностопа в матче «МЮ» с «Саутгемптоном»

Второе удаление Каземиро и шансы на пенальти – «МЮ» не забил «Саутгемптону» из-за судейских решений?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас