Эрик тен Хаг: «У «МЮ» только раз за сезон был полный состав, остальное время – травмы, дисквалификации. А у «Арсенала» почти всегда доступны все игроки»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Арсенал Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг пожаловался на проблемы с составом перед матчем с «Бетисом» в Лиге Европы.

«Домашний матч против «Манчестер Сити» (2:1) – единственный раз, когда в этом сезоне у нас был полностью готовый состав. Все остальное время, всякий раз, всякий матч у нас есть дисквалифицированные, травмированные, больные. Приходится с этим справляться.

И я смотрю на «Арсенал» – у него почти всегда доступны все игроки», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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42 комментария

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Alar Asus
В матче с Сити у МЮ по его словам был единственным матчем с полным составом, но даже в том матче их вытянул судья.
Это тот случай когда в своём глазу бревна не замечаешь, такие дешёвые отмазки. У Арсенала лидер команды Жезус 3 месяца не играет и скамейки почти нет + Зинченко отсутствовал + Парти.
А то что Каземиро отлетает с дисквалифициями то это уже его проблемы и то что тренер не может объяснить роль на поле Фреду проблемы тренера.
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Çary
Ответ lizarazu
Сейчас Клопп в чат войдет. Тен Хаг, осторожнее.
😊😁😆👍👍
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Борис Потапкин
Ответ DolJun
жесть. я понимаю когда подобным оправдываются поттер или клопп, у которых реально сильнейшего стартового состава на поле не видно уже год, но 7 хаг.
он же 10 хаг вроде
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ZaSvabody
Какой позор. Обыграл оптимальным составом Барсу без Педри, Гави и Дембеле и имеет наглость ныть.
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Ibragim Mejidow
что он несёт? Причём тут Арсенал..?
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Asad Usmanhodjaev
+ если ждёте смешной ответки от Пирса Моргана
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vinylovich100
Ответ Ман Сити
«Домашний матч против «Манчестер Сити» (2:1) – единственный раз, когда в этом сезоне у нас был полностью готовый состав. Он имеет ввиду и своего судью, который когда Сити повел вмешался с голом с километрового офсайда?
Уж чья бы корова про судей мычала...
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Naneva
Просто не очень удачный пример, нет смысла на него реагировать.
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Lavinka
Ответ ЭЗИК
Почему все лысые такие?
Клопп не лысый .
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Lavinka
Ответ Андрей Хенто
Заявление не в стиле Тен Хага, это не проблемы Арсенала и уж тем более дисквалификации.
Заявление ? Журналисты спросили он ответил .
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King_X
Может проблема в том, что семь Хааг не оч хорошо знает, что состав нужно ротировать?

Вцепился в небольшую группу игроков, что приносят результат, а без них сразу траблы (Фернандеш вообще психованный ходит, будет к концу сезона как Бернарду Силва на ЧЕ2020)

А сам начнёт ныть, мол, не повезло и не додержали 4ку
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King_X
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У Арсенала не доступен был Жезус, но это ничего, как и некоторые проблемы в других зонах. Это как смотришь на жену соседа и думаешь, что она суперская, а когда уведешь её, то оказывается, что такая же.
С серьёзным лицом читал первую часть
Потом как заржал с метафоры
Вот это поворот, конечно
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ЭЗИК
Почему все лысые такие?
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Ман Сити
«Домашний матч против «Манчестер Сити» (2:1) – единственный раз, когда в этом сезоне у нас был полностью готовый состав.

Он имеет ввиду и своего судью, который когда Сити повел вмешался с голом с километрового офсайда?
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Lavinka
Ответ Виталий Ан
Мерзкий типок ваш Тен Хак. Не понимаю как вы еще называете его стержнем с мужским характером. Конечно с таким составом не плохой результат, но игра бей беги. В остальном нытик и мелкий человек. Не приведет такой к былому величию.
Сильно ....
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DASDAfan DASDASD
Постыдился бы. Пока Каземиро удаляется и зарабатывает дисквалификацию за дисквалификацией, Салиба на ее грани играл 10 матчей без единой желтой и не подвел команду.

Не понятно, при чем тут Арсенал, который вообще, как сказали ранее, был половину сезона без своего 50-миллионого подписания и лучшего бомбардира прошлого сезона (если не считать пенальти). У Арсенала полностью основной состав раз 8 из 27 вышел в этом сезоне.

Самое приятное, что Артета (который младше Тен Хага на 13 лет между прочим) вообще на это высказывание даже внимание не обратит, как и на прошлые слова Конте и Клоппа, и просто продолжит делать свою работу на первом месте. Вот она и разница в уровне тренеров.
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Lavinka
Ответ Abil Alex
лысый нытик
Вышел такой Хаг , нашёл журналиста и начал ныть ему . Ага .
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Roma Tarasych
Ответ jexOn
Не полсезона, травму он получил на чемпионате мира. А в марте уже вышел на поле после травмы. А вот Марсиаля я уже и не помню когда последний раз на поле видел.
15 матчей сыграл из 27 на данный момент, это едва больше половины
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lizarazu
Сейчас Клопп в чат войдет. Тен Хаг, осторожнее.
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grek087
Ответ Almatinets
Ну Арсенал же в этом не виноват, Эрик)))) GGMU
Арсенал не виноват в том что у ЭТХ галлюцинации. Травм хватает у всех в Англии.
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Evgen_Hazard
Жалкий, лысый хрен, которому летом купили за 100 млн бревняшку, коротышку и ещё дылду зимой. Арсенал покупает за 20 млн чела из Брайтона и тот делает разницу. Это он не хочет упомянуть?
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Виталий Ан
Мерзкий типок ваш Тен Хак. Не понимаю как вы еще называете его стержнем с мужским характером. Конечно с таким составом не плохой результат, но игра бей беги. В остальном нытик и мелкий человек. Не приведет такой к былому величию.
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Ildar Shagiev
Он выиграл матч против Арсенала, т.к. два основных опорника канониров были травмированы и на их месте играл Локонга...
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Svobodu Mne
Что Арсенал себе позволяет
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RedDiablo
Ответ Bunyod Turgunov
У Ливерпуля тоже было много травмы, возможно больше всех в топ-6. Если бы все игроки были в составе у Ливерпуля то МЮ находился на четвёртом или пятом месте
и ЛЧ наверное выиграл бы)гыгыгы
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