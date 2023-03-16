Эрик тен Хаг: «У «МЮ» только раз за сезон был полный состав, остальное время – травмы, дисквалификации. А у «Арсенала» почти всегда доступны все игроки»
Эрик тен Хаг пожаловался на проблемы с составом перед матчем с «Бетисом» в Лиге Европы.
«Домашний матч против «Манчестер Сити» (2:1) – единственный раз, когда в этом сезоне у нас был полностью готовый состав. Все остальное время, всякий раз, всякий матч у нас есть дисквалифицированные, травмированные, больные. Приходится с этим справляться.
И я смотрю на «Арсенал» – у него почти всегда доступны все игроки», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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Это тот случай когда в своём глазу бревна не замечаешь, такие дешёвые отмазки. У Арсенала лидер команды Жезус 3 месяца не играет и скамейки почти нет + Зинченко отсутствовал + Парти.
А то что Каземиро отлетает с дисквалифициями то это уже его проблемы и то что тренер не может объяснить роль на поле Фреду проблемы тренера.
Вцепился в небольшую группу игроков, что приносят результат, а без них сразу траблы (Фернандеш вообще психованный ходит, будет к концу сезона как Бернарду Силва на ЧЕ2020)
А сам начнёт ныть, мол, не повезло и не додержали 4ку
Потом как заржал с метафоры
Вот это поворот, конечно
Он имеет ввиду и своего судью, который когда Сити повел вмешался с голом с километрового офсайда?
Не понятно, при чем тут Арсенал, который вообще, как сказали ранее, был половину сезона без своего 50-миллионого подписания и лучшего бомбардира прошлого сезона (если не считать пенальти). У Арсенала полностью основной состав раз 8 из 27 вышел в этом сезоне.
Самое приятное, что Артета (который младше Тен Хага на 13 лет между прочим) вообще на это высказывание даже внимание не обратит, как и на прошлые слова Конте и Клоппа, и просто продолжит делать свою работу на первом месте. Вот она и разница в уровне тренеров.