Ширер о победе «Арсенала» над «МЮ»: «Зинченко дергал за ниточки, был повсюду. Команда Артеты бесстрашна и играет блистательно»
Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер отметил игру Александра Зинченко за «Арсенал».
Составляя символическую сборную 21-го тура АПЛ, 52-летний эксперт включил в нее трех игроков «канониров», участвовавших в матче против «Манчестер Юнайтед» (3:2), а также главного тренера лондонской команды.
Об Александре Зинченко
«Номинально он был левым защитником, но на самом деле он был и тут, и там, и повсюду. В «Арсенале» именно он дергал за ниточки в ходе этого триллера с пятью голами».
О Букайо Сака
«Трудно поверить, что ему лишь 21 год. «МЮ» просто не мог его сдержать. Букайо забил гол, и еще в одном случае ему не повезло».
Об Эдварде Нкетиа
«С каждым матчем «Арсенал» все меньше нуждается в Габриэле Жезусе. Нкетиа вновь проявил себя, оформив дубль в важном матче».
О Микеле Артете
«Одержал очередную победу над важным соперником. Его команда бесстрашна, тактически грамотна и играет блистательно», – отметил Ширер.
прежде чем писать глупости..ты бы хоть проверил инфу в гугле )))