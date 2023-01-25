Ширер о победе «Арсенала» над «МЮ»: «Зинченко дергал за ниточки, был повсюду. Команда Артеты бесстрашна и играет блистательно»

Теги Манчестер Юнайтед Микель Артета премьер-лига Англия Алан Ширер Арсенал Александр Зинченко Эдвард Нкетиа Букайо Сака Футбол

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер отметил игру Александра Зинченко за «Арсенал».

Составляя символическую сборную 21-го тура АПЛ, 52-летний эксперт включил в нее трех игроков «канониров», участвовавших в матче против «Манчестер Юнайтед» (3:2), а также главного тренера лондонской команды.

Об Александре Зинченко

«Номинально он был левым защитником, но на самом деле он был и тут, и там, и повсюду. В «Арсенале» именно он дергал за ниточки в ходе этого триллера с пятью голами».

О Букайо Сака

«Трудно поверить, что ему лишь 21 год. «МЮ» просто не мог его сдержать. Букайо забил гол, и еще в одном случае ему не повезло».

Об Эдварде Нкетиа

«С каждым матчем «Арсенал» все меньше нуждается в Габриэле Жезусе. Нкетиа вновь проявил себя, оформив дубль в важном матче».

О Микеле Артете

«Одержал очередную победу над важным соперником. Его команда бесстрашна, тактически грамотна и играет блистательно», – отметил Ширер.

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
Ответ Roy Nelson
Неадекват...без аргументов, только бессильная желчь и злоба...
аргумент в том что первый образцы паспорта РФ были с графой национальность)!! то что у тебе еще молоко не высохло на губах ...Это не мои проблемы ))
прежде чем писать глупости..ты бы хоть проверил инфу в гугле )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roy Nelson
Ответ anastasia Krugova
ну все же ..я обделался меньше чем твои родители ,когда решили рожать тебе )))
Неадекват...без аргументов, только бессильная желчь и злоба...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
Ответ Roy Nelson
В паспорте РФ нет графы национальность, как можно так обделаться😂
ну все же ..я обделался меньше чем твои родители ,когда решили рожать тебе )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fenix4050
Ответ Ильдар Исмагилов
Возьми любого иностранца из сити и у него будет та же статистика
Нет, не та же. У него лучшая статистика была еще и в сити. Тогда помню комментаторы на спортсе обьясняли тем что выходит в менее значимых матчах, в которых сити гарантированно превосходит соперника и побед больше . Сейчас обясняют что ему повезло быть в чемпионском сити, а потом в Арсенале который на ходу. Везунчик в общем, хм... а может клубам повезло с Зинченко, а не наоборот?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roy Nelson
Ответ anastasia Krugova
)) бро , ты все верно сказал . НО ... графа национальность есть только в российском паспорте ! Во всех паспортах других стран даже нет такой графы.. по определению национальность такая же как и гражданство ... Это наследство совка ,которое осталось наверное только у рф
В паспорте РФ нет графы национальность, как можно так обделаться😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виьалий
Просто адекватная оценка одного конкретного матча! Все по делу!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Карасёв
Ниточки, за которые дёргал Зинченко. Где они сейчас?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SEM WILSON
Школа Гвардиолы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EAstman
сейчас ватники расскажут как он плох и нытик
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Самойлов
Ответ Растиньяк
мю выглядел жалко
Нормально выглядел , просто арсеналу повезло чуть больше . Но у МЮ график потруднее .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcellu _
Ответ ta-tosha
Я смотрел игру с трибуны, Эдегор играл 15 минут, а потом вообще потерялся вплоть до 85й. Игрой управляли Зина, Жака и Габриэль при выходе из обороны.
я смотрел с телефона, и видел как Эдегор оборонялся, сдерживал и хорошо обострял игру.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Семенченко
Ответ anastasia Krugova
)) бро , ты все верно сказал . НО ... графа национальность есть только в российском паспорте ! Во всех паспортах других стран даже нет такой графы.. по определению национальность такая же как и гражданство ... Это наследство совка ,которое осталось наверное только у рф
прикинь,возможно ты удивишься,но в российском паспорте нет графы "национальность" )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Семенченко
Ответ Vahram Galoyan
Зинченко 0. Алан великий
Зинченко далеко не 0,но Ширер реально великий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ArtieFinnigan
Осторожно, пьяный армянин на ветке
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
Ответ batterbin
Зинченко - ноль? Парень, ты неадекват. Сказать такое может только имбецил, у которого проблемы с графой национальности в паспорте Зинченко...
)) бро , ты все верно сказал . НО ... графа национальность есть только в российском паспорте ! Во всех паспортах других стран даже нет такой графы.. по определению национальность такая же как и гражданство ... Это наследство совка ,которое осталось наверное только у рф
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vahram Galoyan
Ответ Пепси пеналдувич
Зинченко имеет больше всего процент по выйграным матчам среди иностранцев в АПЛ(88%)
Каких иностранцев???????.?????
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vahram Galoyan
Ответ Растиньяк
мю выглядел жалко
Жалкая
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vahram Galoyan
Ответ Растиньяк
мю выглядел жалко
На календарь смотрела?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vahram Galoyan
Ответ batterbin
Зинченко - ноль? Парень, ты неадекват. Сказать такое может только имбецил, у которого проблемы с графой национальности в паспорте Зинченко...
Ширер ЛЕГЕНДА. зина просто
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Растиньяк
мю выглядел жалко
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Колено решфорда
Ответ Yuri Ten
Парти -« ну-да ну-да пошёл я нахрен»
Рэшфорд: «Ну да, ну да, пошел ты нахрен»
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ta-tosha
Ответ Давид Agabekyan
С трибуны обзор всегда хуже
Ну да :)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vahram Galoyan
Минусуйтье боты
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yuri Ten
Парти -« ну-да ну-да пошёл я нахрен»
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давид Agabekyan
Ответ ta-tosha
Я смотрел игру с трибуны, Эдегор играл 15 минут, а потом вообще потерялся вплоть до 85й. Игрой управляли Зина, Жака и Габриэль при выходе из обороны.
С трибуны обзор всегда хуже
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий