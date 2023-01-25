Ширер о победе «Арсенала» над «МЮ»: «Зинченко дергал за ниточки, был повсюду. Команда Артеты бесстрашна и играет блистательно»

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер отметил игру Александра Зинченко за «Арсенал».

Составляя символическую сборную 21-го тура АПЛ, 52-летний эксперт включил в нее трех игроков «канониров», участвовавших в матче против «Манчестер Юнайтед» (3:2), а также главного тренера лондонской команды.

Об Александре Зинченко

«Номинально он был левым защитником, но на самом деле он был и тут, и там, и повсюду. В «Арсенале» именно он дергал за ниточки в ходе этого триллера с пятью голами».

О Букайо Сака

«Трудно поверить, что ему лишь 21 год. «МЮ» просто не мог его сдержать. Букайо забил гол, и еще в одном случае ему не повезло».

Об Эдварде Нкетиа

«С каждым матчем «Арсенал» все меньше нуждается в Габриэле Жезусе. Нкетиа вновь проявил себя, оформив дубль в важном матче».

О Микеле Артете

«Одержал очередную победу над важным соперником. Его команда бесстрашна, тактически грамотна и играет блистательно», – отметил Ширер.