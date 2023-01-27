Агбонлахор о тен Хаге как тренере года в АПЛ: «Роналду, Рэшфорду при Сульшере и Рангнике делали поблажки, а Эрик пришел и сказал, что в «МЮ» он главный. И «Юнайтед» вернулся»

рассказал, кому можно дать приз лучшему тренеру сезона .

«Если « » не выиграет чемпионат и станет вторым, я думаю, что награда может уйти тен Хагу. Разобраться с и его проблемами, разобраться с Рэшфордом, который опоздал на собрание, – вот чего «Манчестер Юнайтед» не хватало все эти годы.

Этим игрокам делались поблажки и при Сульшере, и при Рангнике, а тут пришел тен Хаг и сказал: «Я здесь главный, делайте как я говорю – или не будете играть. Все просто».

Вернуть «МЮ» в гонку за титулом после того, в каком состоянии команда была против «Брентфорда», – это просто показатель проделанной им работы. «Юнайтед» вернулся», – сказал экс-форвард «Астон Виллы».