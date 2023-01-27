Агбонлахор о тен Хаге как тренере года в АПЛ: «Роналду, Рэшфорду при Сульшере и Рангнике делали поблажки, а Эрик пришел и сказал, что в «МЮ» он главный. И «Юнайтед» вернулся»
Габриэль Агбонлахор рассказал, кому можно дать приз лучшему тренеру сезона АПЛ.
«Если «Арсенал» не выиграет чемпионат и станет вторым, я думаю, что награда может уйти Эрику тен Хагу. Разобраться с Роналду и его проблемами, разобраться с Рэшфордом, который опоздал на собрание, – вот чего «Манчестер Юнайтед» не хватало все эти годы.
Этим игрокам делались поблажки и при Сульшере, и при Рангнике, а тут пришел тен Хаг и сказал: «Я здесь главный, делайте как я говорю – или не будете играть. Все просто».
Вернуть «МЮ» в гонку за титулом после того, в каком состоянии команда была против «Брентфорда», – это просто показатель проделанной им работы. «Юнайтед» вернулся», – сказал экс-форвард «Астон Виллы».
Сейчас безусловно Манкуши второе место никак не займут,хоть бы в 4 попасть.
Возможно мягкость не хуже жестокости.
Может, ты залезешь в вики и почитаешь его достижения?
А потом начнешь думать прежде чем писать громкие слова типа «чушь»
1. закрепиться в зоне ЛЧ, чтобы это всегда было программой минимум
2. борьба за АПЛ, чтобы МЮ перед каждым сезоном и до последних туров оставался претендентом
3. Трофеи
2.команда на первом месте, любой кто будет позиционировать себя выше команды - будет изгнан из состава и клуба
3. Спортивные результаты - мю единственна команда играющая в 4-х турнирах. Достойная игра с командами из топ6 - 13 очков из 21. Победы над всеми из топ6 кроме Челси.
4. Реанимация карьеры Рэша, далота.
5. Другие приятные моменты как сухие и победные серии на Олд траффорд чего не было много лет.
А теперь вы готовы мечтать с тренером, который впервые возглавил клуб из топ-5 в 52) напомню, что в 52 тот же Маур уже дважды выигрывал Лигу Чемпионов