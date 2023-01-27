Агбонлахор о тен Хаге как тренере года в АПЛ: «Роналду, Рэшфорду при Сульшере и Рангнике делали поблажки, а Эрик пришел и сказал, что в «МЮ» он главный. И «Юнайтед» вернулся»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Габриэль Агбонлахор Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Габриэль Агбонлахор рассказал, кому можно дать приз лучшему тренеру сезона АПЛ.

«Если «Арсенал» не выиграет чемпионат и станет вторым, я думаю, что награда может уйти Эрику тен Хагу. Разобраться с Роналду и его проблемами, разобраться с Рэшфордом, который опоздал на собрание, – вот чего «Манчестер Юнайтед» не хватало все эти годы.

Этим игрокам делались поблажки и при Сульшере, и при Рангнике, а тут пришел тен Хаг и сказал: «Я здесь главный, делайте как я говорю – или не будете играть. Все просто».

Вернуть «МЮ» в гонку за титулом после того, в каком состоянии команда была против «Брентфорда», – это просто показатель проделанной им работы. «Юнайтед» вернулся», – сказал экс-форвард «Астон Виллы».

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27 комментариев

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Илья Кордунов
Дайте этому человеку 3 сезона и он построит чемпионскую машину
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Александр Маликов
Ответ Aleksandr Danilov
Можно спросить без фанатского хейта - куда вернулся МЮ? Всю мою жизнь место в топ 4 для МЮ было полным провалом. Теперь для МЮ и просто быть в ЛЧ уже достижение?
"всю мою жизнь" ...... Слишком молодой видимо.....
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Макс Шева
При Сульшере играли в 1/4 ЛЧ и занимали второе место.
Сейчас безусловно Манкуши второе место никак не займут,хоть бы в 4 попасть.
Возможно мягкость не хуже жестокости.
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Ashot Kafka
Эдди Хау так же идет по сезону, учитывая, что и на трансферы ему меньше денег дали и состав у него изначально слабее, плюс и забили они больше, меньше пропустив. Тен Хаг хорошо работает, но МЮ примерно там, где он и должен быть, учитывая финансовые возможности
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Даня Кашеваров
Ответ no_one_perfect
Что чушь?) что Тен Хаг ничего серьезное не выиграл?) Может, ты залезешь в вики и почитаешь его достижения? А потом начнешь думать прежде чем писать громкие слова типа «чушь»
Чушь про то, что 52 года это как-будто много. Тен Хаг- молодой тренер, играющий и строящий современный футбол, то что сейчас и нужно мю после ЛВГ и Моура с их устаревшими идеями. И про то, что у его нет достижений тоже полная чушь.
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mqh9pzrxgf
Ответ Тохир Анваров
Да Тен Хаг конечно крут. Поддержать бы его ещё трансферами...
Еще 200 млн надо
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no_one_perfect
Ответ Даня Кашеваров
Что за бред, никто не воротил нос от этих результатов, а про возраст - чушь
Что чушь?) что Тен Хаг ничего серьезное не выиграл?)
Может, ты залезешь в вики и почитаешь его достижения?
А потом начнешь думать прежде чем писать громкие слова типа «чушь»
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Илья Банюк
Рано еще говорить,кто там вернулся
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serj_78
МЮ в гонке,конечно, громко сказано, но по большому счету он прав. ЭТХ, Хау и Артета делают отличную работу.
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Lavinka
У Хага просто есть кохонесы огромные !
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Александра Александрова
Ответ Aleksandr Danilov
Можно спросить без фанатского хейта - куда вернулся МЮ? Всю мою жизнь место в топ 4 для МЮ было полным провалом. Теперь для МЮ и просто быть в ЛЧ уже достижение?
Он вернулся к здравому смыслу ! А это самое главное , остальное все приложится , главное направление выбрано правильное !
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Даня Кашеваров
Ответ no_one_perfect
Маур брал серебро, брал Лигу Европы, от которой болельщики МЮ воротили нос А теперь вы готовы мечтать с тренером, который впервые возглавил клуб из топ-5 в 52) напомню, что в 52 тот же Маур уже дважды выигрывал Лигу Чемпионов
Что за бред, никто не воротил нос от этих результатов, а про возраст - чушь
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Gani
Ответ no_one_perfect
Маур брал серебро, брал Лигу Европы, от которой болельщики МЮ воротили нос А теперь вы готовы мечтать с тренером, который впервые возглавил клуб из топ-5 в 52) напомню, что в 52 тот же Маур уже дважды выигрывал Лигу Чемпионов
Маур ставил такой футбол, что любого болельщика МЮ воротило, с его устаревшим стилем было понятно что апл он не возьмет, по крайней мере не с теми футболистами, которых ему брали. Лига Европы? Так его не после Лиги Европы попросили, а на след сезон, когда команда окончательно скатилась. ЛВГ кстати тоже брал чашку, но играла команда примерно также как и при Моуре, не зря Моур раньше на него работал. ТХ может и не из топ-5, но это был аргумент до его назначения. Сейчас он уже полностью доказал свою профпригодность. Я, кстати, тоже говорил о его способности конкурировать на самом высоком уровне, когда только пошли слухи о его назначении.
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Donald J. Trump
Ответ Aleksandr Danilov
Можно спросить без фанатского хейта - куда вернулся МЮ? Всю мою жизнь место в топ 4 для МЮ было полным провалом. Теперь для МЮ и просто быть в ЛЧ уже достижение?
Ты из 2013 года что ли пишешь? За последние 10 лет МЮ в четвёрку 5 раз не попадал. А в чемпионской гонке участвовал всего 1 раз - в сезоне 2017/18.
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Колено решфорда
Ответ Aleksandr Danilov
Можно спросить без фанатского хейта - куда вернулся МЮ? Всю мою жизнь место в топ 4 для МЮ было полным провалом. Теперь для МЮ и просто быть в ЛЧ уже достижение?
Можно. Отвечаю: за историю моего боления за МЮ, при САФе команда один раз опустилась ниже второго места (собственно на 3-е) и как раз тогда вроде были слухи, о том, что дедушке уже пора на пенсию. После чего он пересобрал команду, ушли Кин и РВН, заметные роли взяли на себя Криш и Руни. Так вот, в МЮ была системность, не погоня за сиюминутным успехом и конкретной чашкой, а гегемония, чего в нынешних реалиях АПЛ представить тяжело, со времен САФа никто не взял 3 АПЛ подряд, даже Пеп. Пока МЮ никуда не вернулся, но видно, что строится именно система. Система всегда строится по принципу лесенки, и тут следущие ступени:
1. закрепиться в зоне ЛЧ, чтобы это всегда было программой минимум
2. борьба за АПЛ, чтобы МЮ перед каждым сезоном и до последних туров оставался претендентом
3. Трофеи
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danilevich
Ответ Aleksandr Danilov
Можно спросить без фанатского хейта - куда вернулся МЮ? Всю мою жизнь место в топ 4 для МЮ было полным провалом. Теперь для МЮ и просто быть в ЛЧ уже достижение?
1.Тренер установил иерархию
2.команда на первом месте, любой кто будет позиционировать себя выше команды - будет изгнан из состава и клуба
3. Спортивные результаты - мю единственна команда играющая в 4-х турнирах. Достойная игра с командами из топ6 - 13 очков из 21. Победы над всеми из топ6 кроме Челси.
4. Реанимация карьеры Рэша, далота.
5. Другие приятные моменты как сухие и победные серии на Олд траффорд чего не было много лет.
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no_one_perfect
Ответ Gani
Ну, полный провал за место в топ 4, это все таки очень притянуто. Если ты не заметил, МЮ последние 10 лет не претендует на титул, а 2 место с Оле считалось успехом. ТХ на самом деле прилично растормошил команду и мы впервые за долгое долгое время можем мечтать.
Маур брал серебро, брал Лигу Европы, от которой болельщики МЮ воротили нос
А теперь вы готовы мечтать с тренером, который впервые возглавил клуб из топ-5 в 52) напомню, что в 52 тот же Маур уже дважды выигрывал Лигу Чемпионов
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AF007
Ответ Aleksandr Danilov
Можно спросить без фанатского хейта - куда вернулся МЮ? Всю мою жизнь место в топ 4 для МЮ было полным провалом. Теперь для МЮ и просто быть в ЛЧ уже достижение?
Найди в гугле таблицу прошлого сезона
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Mark Sherbachev
Ответ Aleksandr Danilov
Можно спросить без фанатского хейта - куда вернулся МЮ? Всю мою жизнь место в топ 4 для МЮ было полным провалом. Теперь для МЮ и просто быть в ЛЧ уже достижение?
а где ты был эти 8 лет ?! (с)
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Gani
Ответ Aleksandr Danilov
Можно спросить без фанатского хейта - куда вернулся МЮ? Всю мою жизнь место в топ 4 для МЮ было полным провалом. Теперь для МЮ и просто быть в ЛЧ уже достижение?
Ну, полный провал за место в топ 4, это все таки очень притянуто. Если ты не заметил, МЮ последние 10 лет не претендует на титул, а 2 место с Оле считалось успехом. ТХ на самом деле прилично растормошил команду и мы впервые за долгое долгое время можем мечтать.
+3
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problemzz9
Ответ Aleksandr Danilov
Можно спросить без фанатского хейта - куда вернулся МЮ? Всю мою жизнь место в топ 4 для МЮ было полным провалом. Теперь для МЮ и просто быть в ЛЧ уже достижение?
очнись чел, мю после ухода сафа это всего лишь середняк) и уже как 10 лет, пора бы уже привыкнуть
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Даня Кашеваров
Ответ Aleksandr Danilov
Можно спросить без фанатского хейта - куда вернулся МЮ? Всю мою жизнь место в топ 4 для МЮ было полным провалом. Теперь для МЮ и просто быть в ЛЧ уже достижение?
Не все сразу ведь. Тут дело в том, как изменилась команда при Эрике, по сравнению с прошлым сезоном это небо и земля. Да и в чемпионате стабильное место в четверке это уже хорошо, в прошлом году ведь туда не попали, нельзя ведь сразу требовать чтобы чемпионами стали. Плюс вон можно сказать в финал кубка вышли и очень большой шанс на трофей, которых уже 5,5 лет не было. Пока сплошные плюсы.
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no_one_perfect
Ответ Aleksandr Danilov
Можно спросить без фанатского хейта - куда вернулся МЮ? Всю мою жизнь место в топ 4 для МЮ было полным провалом. Теперь для МЮ и просто быть в ЛЧ уже достижение?
Неистово плюсую
+4
-4
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AF007
Опытный голландский волк нокаутировал роньку вертушкой в челюсть, будем откровенны. Не на того это тупорылое дитё полезло
+2
-3
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Тохир Анваров
Да Тен Хаг конечно крут. Поддержать бы его ещё трансферами...
+12
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