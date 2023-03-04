У Нкетиа ушиб голеностопа. В последних 2 матчах форвард «Арсенала» выходил на замену

Главный тренер « » рассказал о травме .

23-летний форвард восстанавливается от ушиба правого голеностопа, полученного перед матчем 25-го тура с «Лестером» (1:0), в котором он вышел на замену на 70-й минуте.

В следующей игре, на этой неделе против «Эвертона» (4:0), Нкетиа появился на поле на 72-й минуте и сделал голевой пас.

– Мы оцениваем его состояние. Пока не очень понятно, как он будет чувствовать себя на тренировках. Посмотрим, не будем ничего исключать. Он настроен очень позитивно, надеюсь, он будет в порядке.

– Есть вероятность, что он выбыл надолго?

– Надеюсь, нет, – сказал Артета.

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