У Нкетиа ушиб голеностопа. В последних 2 матчах форвард «Арсенала» выходил на замену

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал травмы Эдвард Нкетиа Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о травме Эдварда Нкетиа.

23-летний форвард восстанавливается от ушиба правого голеностопа, полученного перед матчем 25-го тура АПЛ с «Лестером» (1:0), в котором он вышел на замену на 70-й минуте.

В следующей игре, на этой неделе против «Эвертона» (4:0), Нкетиа появился на поле на 72-й минуте и сделал голевой пас.

– Мы оцениваем его состояние. Пока не очень понятно, как он будет чувствовать себя на тренировках. Посмотрим, не будем ничего исключать. Он настроен очень позитивно, надеюсь, он будет в порядке.

– Есть вероятность, что он выбыл надолго?

– Надеюсь, нет, – сказал Артета.

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1 комментарий

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Wekil Halylow
Как же мы вовремя подписали Троссарда это топ усиления в отличи 70+30 Мбапбе+Азара
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