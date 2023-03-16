Дешам о конфликте с Бензема: «Я не смотрю соцсети. Для меня тема закрыта»
Дидье Дешам заявил, что тема конфликта с Каримом Бензема для него закрыта.
Напомним, ранее главный тренер сборной Франции заявил, что нападающий «Реала» был вынужден покинуть расположение команды перед ЧМ-2022 из-за травмы, поскольку не смог бы вернуться к тренировкам раньше 10 декабря. После этого футболист выложил в соцсети скриншот интервью Дешама и подписал его: «Какая наглость 🤡».
«Я не смотрю социальные сети. Недавно мне пришлось высказаться, чтобы рассказать о том, что произошло. Для меня эта тема закрыта.
Мне больше не нужно ничего комментировать, а дальше вам решать, что обсуждать», – сказал Дешам.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Франция бы легко разорвала днищ со старым бесполезным пешеходом, который ничем не запомнился, кроме левых пенальти
чтоб живой легенде не дали