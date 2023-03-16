Дешам о конфликте с Бензема: «Я не смотрю соцсети. Для меня тема закрыта»

Теги Карим Бензема Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Футбол

Дидье Дешам заявил, что тема конфликта с Каримом Бензема для него закрыта.

Напомним, ранее главный тренер сборной Франции заявил, что нападающий «Реала» был вынужден покинуть расположение команды перед ЧМ-2022 из-за травмы, поскольку не смог бы вернуться к тренировкам раньше 10 декабря. После этого футболист выложил в соцсети скриншот интервью Дешама и подписал его: «Какая наглость 🤡».

«Я не смотрю социальные сети. Недавно мне пришлось высказаться, чтобы рассказать о том, что произошло. Для меня эта тема закрыта.

Мне больше не нужно ничего комментировать, а дальше вам решать, что обсуждать», – сказал Дешам.

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10 комментариев

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Wild91688
Ответ Tristan...
Понятно ещё с аргами французы были плохи. Но слить в одну калитку Португальцам? Французы тогда конкретно душили португалов. Не давая тем возможности выходить из своей штрафной. Огромное количество моментов было у французов, Патрисиу тогда тащил аки Чех 2012 и Куртуа в прошлой ЛЧ. Только Патрисиу и где то удачное стечение обстоятельств с шальным ударом Эдера помогли португалам взять трофей. Франция была на голову лучше любой сборной на том турнире, что и подтвердила через 2 года на ЧМ2018...
Да,ну при этом физрук умудрился слить им финал,конечно французы не могли забить ведь в атаке был донный нап из чемпионата Мексики,Жиньяк,который с двух метров не мог поразить ворота
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Wiley Fox
Ответ Этот Райола хочет денег
Можно сколько угодно рассуждать на тему, нужен Бенз в сборной или нет, но финал ЧМ показал, что Франция очень зависима от формы и настроения Мбаппе и совершенно беззуба в важнейшем матче в атаке без него. Так, гипотетически, может вариативности впереди и не хватило.
Финал показал только одно - Франция стала матч, не играя 75 минут

Франция бы легко разорвала днищ со старым бесполезным пешеходом, который ничем не запомнился, кроме левых пенальти
+7
-7
0
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Спартак сила
Ответ Barca_mania
до сих пор не могу поверить как этому быдлану дали ЗМ
перец купил
чтоб живой легенде не дали
+1
-3
-2
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Tristan...
Ответ Wild91688
Дешам физрук,имея таких игроков умудрился слить в одну калитку два финала и один из них донным Португальцам,повезло ему что он тренирует такое поколение,а так он самый трусливый тренер
Понятно ещё с аргами французы были плохи. Но слить в одну калитку Португальцам? Французы тогда конкретно душили португалов. Не давая тем возможности выходить из своей штрафной. Огромное количество моментов было у французов, Патрисиу тогда тащил аки Чех 2012 и Куртуа в прошлой ЛЧ. Только Патрисиу и где то удачное стечение обстоятельств с шальным ударом Эдера помогли португалам взять трофей. Франция была на голову лучше любой сборной на том турнире, что и подтвердила через 2 года на ЧМ2018...
+2
-2
0
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Усы Годзиллы
Ответ Этот Райола хочет денег
Можно сколько угодно рассуждать на тему, нужен Бенз в сборной или нет, но финал ЧМ показал, что Франция очень зависима от формы и настроения Мбаппе и совершенно беззуба в важнейшем матче в атаке без него. Так, гипотетически, может вариативности впереди и не хватило.
Да даже в плохой форме, Бензема забивает важные мячи.
+14
-3
+11
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Wild91688
Дешам физрук,имея таких игроков умудрился слить в одну калитку два финала и один из них донным Португальцам,повезло ему что он тренирует такое поколение,а так он самый трусливый тренер
+8
-10
-2
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Wild91688
Барча мания Бензема самый заслуженный обладатель ЗМ последних 5-ти лет,это тебе не картонные ЗМ твоему меси
+2
-4
-2
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Этот Райола хочет денег
Можно сколько угодно рассуждать на тему, нужен Бенз в сборной или нет, но финал ЧМ показал, что Франция очень зависима от формы и настроения Мбаппе и совершенно беззуба в важнейшем матче в атаке без него. Так, гипотетически, может вариативности впереди и не хватило.
+17
-5
+12
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Barca_mania
до сих пор не могу поверить как этому быдлану дали ЗМ
+3
-7
-4
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QWertY
Дешам повелитель двух лысых французов арабского происхождения)₽
+4
-6
-2
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