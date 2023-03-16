Дешам о конфликте с Бензема: «Я не смотрю соцсети. Для меня тема закрыта»

заявил, что тема конфликта с для него закрыта.

Напомним, ранее главный тренер сборной Франции заявил, что нападающий « » был вынужден покинуть расположение команды перед ЧМ-2022 из-за травмы, поскольку не смог бы вернуться к тренировкам раньше 10 декабря. После этого футболист выложил в соцсети скриншот интервью Дешама и подписал его: «Какая наглость 🤡».

«Я не смотрю социальные сети. Недавно мне пришлось высказаться, чтобы рассказать о том, что произошло. Для меня эта тема закрыта.

Мне больше не нужно ничего комментировать, а дальше вам решать, что обсуждать», – сказал Дешам.

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