Бензема мотивировало решение Дешама о его отъезде из сборной Франции. Форвард хочет ответить голами

Теги Карим Бензема Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига ЧМ-2022 Футбол

Нападающий «Реала» Карим Бензема очень мотивирован перед возобновлением клубного сезона.

Перед ЧМ-2022 форвард получил травму, и тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал ему: «Извини, но тебе надо уехать». При этом, как считает Бензема, он мог сыграть на турнире, начиная со стадии 1/8 финала.

Шум, возникший вокруг форварда, очень его мотивирует. Карим хочет ответить Дешаму и критикам голами, пишет As.

Нынешний сезон пока складывается для Бензема неудачно. Он получил несколько травм, сыграл всего 954 минуты за «Реал» (13-е место по игровому времени в команде) и забил всего 6 голов. Впервые после перехода в «Мадрид» форвард не забил на групповом этапе Лиги чемпионов.

Однако проблемы, мешавшие Бензема на старте сезона, уже в прошлом. Уже несколько недель он не испытывает боль во время тренировок.

Отмечается, что после решения Дешама об отъезде Карима из сборной Франции форвард тренируется на базе «Реала» упорнее всех остальных. Он очень мотивирован. В «Мадриде» воодушевлены состоянием форварда.

Полную статистику 35-летнего нападающего можно найти здесь.

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16 комментариев

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Cevin Cigan
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Красавчик Бенз! Наденет свою волшебную повязку и начнёт громить все и вся!!!
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Dmitriy6354
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Ответ Savarona25
По-моему, Бензема уже давно все всем доказал. Что и было справедливо подтверждено ЗМ. А вот набрать хорошую и стабильную форму в отсутствии другого полноценного ЦН в Реале - просто обязан.
Так Рон скоро перейдёт!
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elis_my_el
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Ответ xDe xDe
Правильно. Лучшее, что может сделать Карим - делом подтвердить, что в прошлом сезоне получил ЗМ не за красивые глазки. Это будет лучшим ответом, если действительно в его адрес были какие-то непонятки в сборной Франции.
"подтвердить, что в прошлом сезоне получил ЗМ не за красивые глазки"
что за бред? ЗМ дают за определенные заслуги за год.
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DolJun
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Потому что Бензема это самый крутой из действующих футболистов мира.
это что, последствия какой-то месячной информационной изоляции сказались?
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SiberMK
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Бенз заряжен, даже повязку с пальца снял. С Вальядолидом узнаем каков запал
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xDe xDe
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Ответ Savarona25
По-моему, Бензема уже давно все всем доказал. Что и было справедливо подтверждено ЗМ. А вот набрать хорошую и стабильную форму в отсутствии другого полноценного ЦН в Реале - просто обязан.
Правильно. Лучшее, что может сделать Карим - делом подтвердить, что в прошлом сезоне получил ЗМ не за красивые глазки. Это будет лучшим ответом, если действительно в его адрес были какие-то непонятки в сборной Франции.
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Ответ DolJun
как-то слишком много новостей про отношения бензема с дешамом и кто как на кого повлиял
Потому что Бензема это самый крутой из действующих футболистов мира.
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Stewart Downing
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что за бредовые новости ? вам настолько насрать на пользователей ?
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Кирилл.С-Пб
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#свободубенземе
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Hella black
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Шешен амы Бензема 🔥🔥))
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moldfan
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Прикольно конечно. Но какой шум ? Да все уже поняли, что сплавили Карима не из-за травмы. Точно так-же не у кого нет никакого сомнения в качестве и уровня его игровых навыков.

Уже ничего не изменить.
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che kaif
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Бензема мотивировало решение Дешама о его отъезде из сборной Франции. Форвард хочет ответить видеосьемкой
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DolJun
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как-то слишком много новостей про отношения бензема с дешамом и кто как на кого повлиял
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Savarona25
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По-моему, Бензема уже давно все всем доказал. Что и было справедливо подтверждено ЗМ. А вот набрать хорошую и стабильную форму в отсутствии другого полноценного ЦН в Реале - просто обязан.
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corazón blanco
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Для болельщиков Мадрида прекрасная новость, удачи Кариму!
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Мадрид наказывает!
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Голы в плей-офф ЛЧ как в прошлом году очень пригодятся. А Примеру Реал и так возьмет, по ходу дела.
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