Бензема мотивировало решение Дешама о его отъезде из сборной Франции. Форвард хочет ответить голами

Нападающий «Реала» очень мотивирован перед возобновлением клубного сезона.

Перед ЧМ-2022 форвард получил травму, и тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал ему: «Извини, но тебе надо уехать». При этом, как считает Бензема, он мог сыграть на турнире, начиная со стадии 1/8 финала.

Шум, возникший вокруг форварда, очень его мотивирует. Карим хочет ответить Дешаму и критикам голами, пишет As.

Нынешний сезон пока складывается для Бензема неудачно. Он получил несколько травм, сыграл всего 954 минуты за «Реал» (13-е место по игровому времени в команде) и забил всего 6 голов. Впервые после перехода в «Мадрид» форвард не забил на групповом этапе Лиги чемпионов.

Однако проблемы, мешавшие Бензема на старте сезона, уже в прошлом. Уже несколько недель он не испытывает боль во время тренировок.

Отмечается, что после решения Дешама об отъезде Карима из сборной Франции форвард тренируется на базе «Реала» упорнее всех остальных. Он очень мотивирован. В « » воодушевлены состоянием форварда.

Полную статистику 35-летнего нападающего можно найти здесь.

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