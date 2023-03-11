Дешам об отъезде Бензема из сборной перед ЧМ-2022: «Карим был расстроен, этот турнир много значил для него. Он не мог вернуться к тренировкам раньше 10 декабря»

объяснил отъезд из сборной Франции перед чемпионатом мира.

Напомним, нападающий «Реала» получил травму на тренировке национальной команды незадолго до старта , из-за чего покинул расположение сборной. Позднее появилась информация о том, что футболист не хотел покидать команду, но посчитал, что тренер ему намекнул, что это нужно сделать. Также сообщалось, что у Бензема напряженные отношения с тренерским штабом сборной.

«Карим присоединился к нам 14 ноября после периода, когда почти не играл в клубе. Он следовал индивидуальной программе, его возвращение к коллективным тренировкам было отложено. У меня не было, как и в случае с Рафаэлем [Вараном], цели увидеть, как он выйдет в старте в первом матче против Австралии.

Когда Карим получил травму, наш врач сопроводил его в клинику Аспетар на МРТ. Карим передал результаты кому-то из « », кто также высказал ему свое мнение. Когда он вернулся в отель, было уже за полночь. Я пришел к Кариму в номер вместе с нашим врачом, который предоставил мне отчет о МРТ.

Карим был расстроен, потому что этот чемпионат мира много значил для него. Он говорил мне: «Я мертв». Диагноз нашего врача совпадал с тем, который ему поставили в Мадриде. В лучшем случае его возвращение к тренировкам не могло произойти раньше 10 декабря.

В сообщении в своей социальной сети он выразил разочарование тем, что ему пришлось покинуть команду, но оправдывал это решениесвоей заботой о команде. Мы пробыли вместе около двадцати минут. Уходя, я сказал ему: Карим, это не срочно. Договорись о своем возвращении с тренером команды. Проснувшись, я узнал, что он уехал. Это его решение, он не скажет вам обратного, я понимаю и уважаю его», – сказал главный тренер сборной Франции Le Parisien.

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