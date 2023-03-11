Дешам об отъезде Бензема из сборной перед ЧМ-2022: «Карим был расстроен, этот турнир много значил для него. Он не мог вернуться к тренировкам раньше 10 декабря»

Теги Карим Бензема Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига ЧМ-2022 Футбол

Дидье Дешам объяснил отъезд Карима Бензема из сборной Франции перед чемпионатом мира. 

Напомним, нападающий «Реала» получил травму на тренировке национальной команды незадолго до старта ЧМ-2022, из-за чего покинул расположение сборной. Позднее появилась информация о том, что футболист не хотел покидать команду, но посчитал, что тренер ему намекнул, что это нужно сделать. Также сообщалось, что у Бензема напряженные отношения с тренерским штабом сборной. 

«Карим присоединился к нам 14 ноября после периода, когда почти не играл в клубе. Он следовал индивидуальной программе, его возвращение к коллективным тренировкам было отложено. У меня не было, как и в случае с Рафаэлем [Вараном], цели увидеть, как он выйдет в старте в первом матче против Австралии.

Когда Карим получил травму, наш врач сопроводил его в клинику Аспетар на МРТ. Карим передал результаты кому-то из «Реала», кто также высказал ему свое мнение. Когда он вернулся в отель, было уже за полночь. Я пришел к Кариму в номер вместе с нашим врачом, который предоставил мне отчет о МРТ.

Карим был расстроен, потому что этот чемпионат мира много значил для него. Он говорил мне: «Я мертв». Диагноз нашего врача совпадал с тем, который ему поставили в Мадриде. В лучшем случае его возвращение к тренировкам не могло произойти раньше 10 декабря.

В сообщении в своей социальной сети он выразил разочарование тем, что ему пришлось покинуть команду, но оправдывал это решениесвоей заботой о команде. Мы пробыли вместе около двадцати минут. Уходя, я сказал ему: Карим, это не срочно. Договорись о своем возвращении с тренером команды. Проснувшись, я узнал, что он уехал. Это его решение, он не скажет вам обратного, я понимаю и уважаю его», – сказал главный тренер сборной Франции Le Parisien. 

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24 комментария

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Малек2705
Ответ Fata1ny
Конечно, определенно нужно менять тренера, который вывел сборную в два финала ЧМ подряд, один из которых выиграл.
Не тренер вывел, а игроки
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Сикарио
Ответ mag rus
Там Бензема уже в сторис напрямую называет тренера национальной сборной клоуном, и никакого хейта в сети не заметил)) помню летом Рона называли истеричкой и разрывали в щепки все кому не лень, за то что он сказал фразу «я не уважаю Тен Хага, если он не уважает меня». Народ лицемерен))
Ну так Дешам реально клоун
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Gaiar
Ответ vaniaEee
Оставил бы как дядьку в раздевалке, Карим много бы дал этой команде даже так
Ага, токсичил бы в стиле одного португальца
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RAMIK
Ответ Fata1ny
Конечно, определенно нужно менять тренера, который вывел сборную в два финала ЧМ подряд, один из которых выиграл.
Давайте будем честны, он что сделал это с Марокко? Состав сборной Франции очень сильный, считаю что он достиг максимума в этой команде. Иначе может быть как в сборной Германии с Левом.
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mag rus
Там Бензема уже в сторис напрямую называет тренера национальной сборной клоуном, и никакого хейта в сети не заметил)) помню летом Рона называли истеричкой и разрывали в щепки все кому не лень, за то что он сказал фразу «я не уважаю Тен Хага, если он не уважает меня». Народ лицемерен))
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Fata1ny
Ответ RAMIK
Лично я считаю, что Дешама надо менять. Он дал многое сборной,но эта ситуация с Бензема выглядит не очень.
Конечно, определенно нужно менять тренера, который вывел сборную в два финала ЧМ подряд, один из которых выиграл.
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Дворец культуры Центральный
Ответ Direct free kick
Он его не даёт
он его давал перед травмой
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Wild91688
Как раз-таки этой сборной не хватало такого игрока как Бензема
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Direct free kick
Ответ Wild91688
Дешам трус,имея таких игроков всегда показывал трусливый футбол,Франция выиграла ЧМ 2018 благодаря топовым игрокам а не Дешаму,имея два топ состава он умудрился слить Евро 2016 донным Португальцам и слил по всем параметрам финал ЧМ 2022 Аргам,был бы тругой норм тренер они бы как минимум два финала выиграли бы
По сути Жиньяк и Коло Муани оставили его без 2 доп. трофеев.
А где успехи бензина в сборной кроме финала 4 лиги наций? Голы Гондурасы в 2014 остаются по сути
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Дворец культуры Центральный
Ответ werley
Дешам - ученик Эме Жаке. А у того все было строго: если игрок не подходил ему по концепции, то, несмотря на все свое мастерство, пролетал мимо сборной. Жаке подвергался чудовищной критике, за то, что не приглашал прекрасных технарей типа Кантона, Жинола, Папена, строя игру от обороны.
ученик-учеником, но все мы люди в первую очередь. И в ситуации с Дешамом явно сыграл человеческий фактор, а не тренерская школа. Злость, обида, агрессия, что-либо.
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Direct free kick
Ответ Дворец культуры Центральный
да пусть он хоть наркодилер, если этот человек даёт команде результат, значит нужен
Он его не даёт
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Wild91688
Дешам трус,имея таких игроков всегда показывал трусливый футбол,Франция выиграла ЧМ 2018 благодаря топовым игрокам а не Дешаму,имея два топ состава он умудрился слить Евро 2016 донным Португальцам и слил по всем параметрам финал ЧМ 2022 Аргам,был бы тругой норм тренер они бы как минимум два финала выиграли бы
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werley
Ответ Дворец культуры Центральный
да пусть он хоть наркодилер, если этот человек даёт команде результат, значит нужен
Дешам - ученик Эме Жаке. А у того все было строго: если игрок не подходил ему по концепции, то, несмотря на все свое мастерство, пролетал мимо сборной. Жаке подвергался чудовищной критике, за то, что не приглашал прекрасных технарей типа Кантона, Жинола, Папена, строя игру от обороны.
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Сикарио
Ответ error505
Что же там было не так с судейством?
Все
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Всем мир
Карим уже ответил на это в инсте. Что-то типа «как можно так нагло врать 🤡»
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Дворец культуры Центральный
Ответ Direct free kick
Не нужен пронорежиссёр сборной Франции
да пусть он хоть наркодилер, если этот человек даёт команде результат, значит нужен
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Фарид Харисов
Ответ vaniaEee
Оставил бы как дядьку в раздевалке, Карим много бы дал этой команде даже так
Он ничего не дал этой команде. Реалу — да. Франции до 2015 — возможно. А этой команде он ничего не дал, не даёт и не будет уже давать.
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vaniaEee
Оставил бы как дядьку в раздевалке, Карим много бы дал этой команде даже так
+5
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RAMIK
Лично я считаю, что Дешама надо менять. Он дал многое сборной,но эта ситуация с Бензема выглядит не очень.
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Фарид Харисов
Нечего Дешаму оправдываться, слили токсика потому что Карим рушил командную игру, пусть хоть 10 ЗМ возьмёт, он крутой игрок, но финалисты ЧЕ 2016, победители ЧМ 2018 и финалисты ЧМ 2022 были построены без него и для сборной Франции он никто.
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Direct free kick
Не нужен пронорежиссёр сборной Франции
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error505
Не повезло Кариму с игрой за сборную в карьере
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error505
Ответ Сикарио
Дешам об отъезде Бензема из сборной перед ЧМ-2022: «Карим был расстроен, когда я приказал сдать матч Аргентине: этот турнир много значил для него". Бензема понял, что этот трус куплен и решил не участвовать в этом судейском фарсе.
Что же там было не так с судейством?
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Сикарио
Дешам об отъезде Бензема из сборной перед ЧМ-2022: «Карим был расстроен, когда я приказал сдать матч Аргентине: этот турнир много значил для него".
Бензема понял, что этот трус куплен и решил не участвовать в этом судейском фарсе.
+4
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