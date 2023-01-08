Бензема ушел из сборной Франции отчасти из-за того, что Дешам продлил контракт

Теги Лион Карим Бензема Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Уссем Ауар Футбол

Карим Бензема ушел из сборной Франции отчасти из-за того, что Дидье Дешам продлил контракт.

Как пишет RMC Sport, вчера Федерация футбола Франции и Дешам закрепили договоренность о продлении сотрудничества формально, однако слухи об этом ходили несколько недель. Бензема слышал об этом, как и все.

Решение Карима о завершении карьеры в сборной Франции отчасти связано с тем, что Дешам остался тренером команды.

Кроме того, многие игроки с двойным гражданством, которые собирались подождать с окончательным выбором сборной в случае прихода Зинедина Зидана, теперь откажутся от варианта с Францией. Например, так поступит Уссем Ауар, который мог выступать и за сборную Франции, и за сборную Алжира. Отмечается, что это не единственный такой случай.

 Ранее неоднократно сообщалось о конфликте Дешама и Бензема. Писали, что тренер не хотел видеть форварда «Реала» в сборной, но вызвал его из-за яркой игры за клуб.

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33 комментария

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Усатый КозлоБык ©
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Ответ error505
Кстати для всех африканских стран есть шанс подняться как у себя, так и на международной арене, если все "французы", которые против Дешама, выберут свое второе гражданство
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Александра Александрова
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Ответ Raul14
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Да по тебе можно только стучать , кто там )))
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Raul14
Ответ Александра Александрова
Ну да поэтому без Бензема они чемпионы мира , а с Бензема отлетели на евро в 1/4 от грозной Швейцарии , которую кстати даже Португалия без кринжатины просто уничтожила ))) это все потому , что я не понимаю в футболе , все таки не зря мне говорил один знакомый , что фанатики судейского сильно обделены интеллектом )))
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Александра Александрова
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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У фанатиков первого судейского реакция на правду , как в фильмах у вампиров на чеснок и крест !
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Александра Александрова
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Ответ Raul14
Прежде всего результат атакующей связки это — РЕЗУЛЬТАТ КОМАНДЫ! А Жиру и Килиан во многих эпизодах не понимали друг друга! Бензема на голову выше Жиру именно в комбинациях! Вот теперь точно ясно что некоторым место на кухне а не здесь))
Ну да поэтому без Бензема они чемпионы мира , а с Бензема отлетели на евро в 1/4 от грозной Швейцарии , которую кстати даже Португалия без кринжатины просто уничтожила ))) это все потому , что я не понимаю в футболе , все таки не зря мне говорил один знакомый , что фанатики судейского сильно обделены интеллектом )))
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Пепси пеналдувич
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Ответ RealJon
Дешам вчера продлил А Бензема решился уйти еше месяц назад Журналюги : Бензема ушел из-за этого Ну что нужно же новости придумать)))
Я так понял во время ЧМ решили продлить, и он это знал, поэтому даже не сыграл.
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Raul14
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Ответ Александра Александрова
Прежде всего нужно смотреть на результат команды ! Если вообще ничего не понимаешь в жизни , зачем тебе жить ?
Прежде всего результат атакующей связки это — РЕЗУЛЬТАТ КОМАНДЫ! А Жиру и Килиан во многих эпизодах не понимали друг друга! Бензема на голову выше Жиру именно в комбинациях! Вот теперь точно ясно что некоторым место на кухне а не здесь))
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Агаханов Арслан
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Бенз как минимум не был лишним там. Зизу ждем во главе сборной Франции
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Александра Александрова
Это те , которые подарили три кубка Кашшаи , это те что подарили ла лигу 16/17 , 19/20 это те что в прошлом году выкинули Псж в 1/8 , а Бензема сбивший Доннарруму на полном серьёзе , говорил что это наш супер прессинг , те он настолько привык к этой дичи , что уверовал , что это нормально !
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carlitosway
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Ответ error505
Кстати для всех африканских стран есть шанс подняться как у себя, так и на международной арене, если все "французы", которые против Дешама, выберут свое второе гражданство
невероятный по своей тупости комментарий, во-первых терки у дешама только с бензема, во-вторых никто из действующих игроков франции не сможет уже перейти в другую сборную, так как уже заигран за францию
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kaka10
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Ответ Alexandr Donskoy
Без бензема Франция отличная сборная. Кстати бензема ещё до назначения дешама заявил что завершает карьеру в сборной.
Кстати специально для тебя написали 2 и 3 абзацы
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vftxp7b2mx
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Ответ error505
Кстати для всех африканских стран есть шанс подняться как у себя, так и на международной арене, если все "французы", которые против Дешама, выберут свое второе гражданство
1ое)
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Уэмбли Стедиум
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Ну пора освободить место молодым,т.к у африканцев подрастает талантливая молодежь
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Александра Александрова
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Ответ Raul14
Прежде всего надо посмотреть на результативность связки Мбаппе - Бензема и Мбаппе - Жиру! Или если не понимаешь в футболе ничего, лучше его не смотреть)
Прежде всего нужно смотреть на результат команды ! Если вообще ничего не понимаешь в жизни , зачем тебе жить ?
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Zorro
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Ответ Кино Музыка
Одним токсичным меньше.
Это точно
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Кино Музыка
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Одним токсичным меньше.
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Berekella 999
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Забыли как бензема шантажировал игрока по сборной?Бербер бандит
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Александра Александрова
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Ответ Moscwow
А ручные судейки это те, которые Рычагу вытаскивают Сеуту в кубке или те, которые тащили на левых пенках Месси весь чемпионат мира? А, ты видимо про тех, которые позволяют Реалу выкидывать ПСГ, у которого теже хозяева, что у уефа
Это те , которые подарили три кубка Кашшаи , это те что подарили ла лигу 16/17 , 19/20 это те что в прошлом году выкинули Псж в 1/8 , а Бензема сбивший Доннарруму на полном серьёзе , говорил что это наш супер прессинг , те он настолько привык к этой дичи , что уверовал , что это нормально !
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Кино Музыка
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Если в сборной будет меньше мигрантов, едва ли это трагедия.
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Alexandr Donskoy
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Без бензема Франция отличная сборная. Кстати бензема ещё до назначения дешама заявил что завершает карьеру в сборной.
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Piemonte Calcio
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Бензема круто смотрелся в сборной, жаль что такие футболисты уходят так рано😔😔
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Мадрид наказывает!
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Ответ Raul14
Нет, многие адекватные люди знают что это дело рук катарских шейхов...)
Это само собой, но трусливый баран даже не попытался. Возможно тоже продался как ПСЖ.
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Raul14
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Ответ Александра Александрова
Бензема был в сборной на евро , результат все помнят ! Потому ничего страшного , пусть показывает лучше свой супер прессинг с ручными реаловскими судейками !
Прежде всего надо посмотреть на результативность связки Мбаппе - Бензема и Мбаппе - Жиру! Или если не понимаешь в футболе ничего, лучше его не смотреть)
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Рустам Атаев
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Ненужный игрок да и характер подленький
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Moscwow
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Ответ Александра Александрова
Бензема был в сборной на евро , результат все помнят ! Потому ничего страшного , пусть показывает лучше свой супер прессинг с ручными реаловскими судейками !
А ручные судейки это те, которые Рычагу вытаскивают Сеуту в кубке или те, которые тащили на левых пенках Месси весь чемпионат мира? А, ты видимо про тех, которые позволяют Реалу выкидывать ПСГ, у которого теже хозяева, что у уефа
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