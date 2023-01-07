Друг Бензема о Дешаме и сборной Франции: «4 года контракта закрывают дверь для Зидана и вешают компенсацию на налогоплательщиков»
Друг Карима Бензема недоволен, что Дидье Дешам остался в сборной Франции.
Сегодня Федерация футбола Франции объявила о продлении контракта с тренером до 2026 года.
«Четыре года [контракта], хотя он провел уже 10 лет в этой должности. Это закрывает дверь для Зинедина Зидана. Это вешает компенсацию на спины налогоплательщиков в случае, если будущий президент Федерации футбола Франции уволит его!» – написал Карим Джазири, близкий друг Бензема и его бывший агент.
Эту публикацию Джазири сопроводил хэштегом со словами «потом не надо жаловаться».
Ранее неоднократно сообщалось о конфликте Бензема с Дешамом. Форвард объявил о завершении карьеры в сборной на следующий день после финала ЧМ-2022, в котором Франция уступила Аргентине.
и претензии к Федерации футбола Франции. Даже Дешам будет не при чём.
Это очень круто, учитывая конкуренцию
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хм...сложная постановка...я на этом финале с коэффом 9.6
поднял поставив за 2 дня до матча...кто режиссер?))