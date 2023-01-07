Друг Бензема о Дешаме и сборной Франции: «4 года контракта закрывают дверь для Зидана и вешают компенсацию на налогоплательщиков»

Друг Карима Бензема недоволен, что остался в сборной Франции.

Сегодня Федерация футбола Франции объявила о продлении контракта с тренером до 2026 года.

«Четыре года [контракта], хотя он провел уже 10 лет в этой должности. Это закрывает дверь для . Это вешает компенсацию на спины налогоплательщиков в случае, если будущий президент Федерации футбола уволит его!» – написал Карим Джазири, близкий друг Бензема и его бывший агент.

Эту публикацию Джазири сопроводил хэштегом со словами «потом не надо жаловаться».

Ранее неоднократно сообщалось о конфликте Бензема с Дешамом. Форвард объявил о завершении карьеры в сборной на следующий день после финала , в котором Франция уступила Аргентине.