Друг Бензема о Дешаме и сборной Франции: «4 года контракта закрывают дверь для Зидана и вешают компенсацию на налогоплательщиков»

Теги Карим Бензема Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Карим Джазири ЧМ-2022 соцсети Футбол

Друг Карима Бензема недоволен, что Дидье Дешам остался в сборной Франции.

Сегодня Федерация футбола Франции объявила о продлении контракта с тренером до 2026 года.

«Четыре года [контракта], хотя он провел уже 10 лет в этой должности. Это закрывает дверь для Зинедина Зидана. Это вешает компенсацию на спины налогоплательщиков в случае, если будущий президент Федерации футбола Франции уволит его!» – написал Карим Джазири, близкий друг Бензема и его бывший агент.

Эту публикацию Джазири сопроводил хэштегом со словами «потом не надо жаловаться».

Ранее неоднократно сообщалось о конфликте Бензема с Дешамом. Форвард объявил о завершении карьеры в сборной на следующий день после финала ЧМ-2022, в котором Франция уступила Аргентине.

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32 комментария

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Арман Бижанов
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Дешам как минимум заслужил новый контракт, хотя бы по тому что сборная дошла до финала, с кучей проблем с травмами
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titov-and-trubach
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Ответ Wild91688
По сути он прав,дрищам лицемерное сущест во,с таким поколением профукать два финала и притом андердогам это ещё надо уметь,жаль французов,это поколение мог большего, но увы,благодаря этому сеществу у них так и останется 1 кубок,который никого отношения не имеет к тренеру
А к кому он имеет отношение? По-моему, главная задача тренера сборной - это создать единый коллектив и найти плюс-минус каждому правильную позицию на поле (не ориентируясь на их статус в клубах). Дешам с этим справляется просто прекрасно. Поэтому Гризманн в ней всегда играл лучше, чем в клубе, поэтому Погба в ней гораздо полезнее, чем в клубе, поэтому зеленые дебютанты типа Коло-Мауни имели все шансы принести Франции золото и так далее.
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barsiksimba
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Скорее дверь в сборную окончательно и бесповоротно захлопнулась для Бензема.
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titov-and-trubach
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Кому как не друзьям Бензема знать про деньги налогоплательщиков. Сколько выходцев из Северной Африки на них живет, не работая?
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Пако
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На дальнейшее, что и как сложится - все вопросы
и претензии к Федерации футбола Франции. Даже Дешам будет не при чём.
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BolxoB
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Дешам за 10 лет в сборной принес титул ЧМ, финал ЧМ и ЧЕ, победу в ЛН.
Это очень круто, учитывая конкуренцию
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Владимир Владимир
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Друг Дешама:"Если откроют двери для Зидана, то это ляжет на плечи налогоплательщиков тяжким бременем в случае увольнения! А вот Дешам уже 10 лет тренирует сборную - это гарантия результата".
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Иг0рямба
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При всем уважении к Зизу и тд и тп. Кто кто а Дешам заслужил гандикап доверия.
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инок
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Ответ Кино Музыка
Вот и братва подтянулась.
Если есть вопросы, говори открыто, а не прячься за мутными типами.
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Wild91688
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Ответ 44ndfwwgbr
Вообще-то, мало кто из тренеров добивался таких успехов со сборной. Вполне заслужил продление контракта.
Каких успехов,проигрывать андердогам два финала,с таким поколением другой норм.тренер выиграл бы минимум два кубка
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Wild91688
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По сути он прав,дрищам лицемерное сущест во,с таким поколением профукать два финала и притом андердогам это ещё надо уметь,жаль французов,это поколение мог большего, но увы,благодаря этому сеществу у них так и останется 1 кубок,который никого отношения не имеет к тренеру
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44ndfwwgbr
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Вообще-то, мало кто из тренеров добивался таких успехов со сборной. Вполне заслужил продление контракта.
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grek087
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Ответ инок
Зидан пусть сборную Бразилии пока потренирует, а то летает как стервятник и ждёт отставки Дешама
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Wild91688
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Ответ инок
Зидан пусть сборную Бразилии пока потренирует, а то летает как стервятник и ждёт отставки Дешама
Ты что одно и то же пишешь везде,словарный запас закончился?
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melowchi
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Обыкновенное Язидство
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Гусеконь
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а Зидана в честь чего приплёл?
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Остап Бендер Сгибальщик
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Ответ Born is the King
Дешам и так делает максимум для сборной Франции. Если бы не ФИФА, которая подарила ЧМ аргентосам ,то Дидье забрал бы второй кубок ЧМ
Если бы не ФИФА, которая подарила ЧМ аргентосам
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хм...сложная постановка...я на этом финале с коэффом 9.6
поднял поставив за 2 дня до матча...кто режиссер?))
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benjamin92
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Араб опять через своих дружков интриги плетёт
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Born is the King
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Дешам и так делает максимум для сборной Франции. Если бы не ФИФА, которая подарила ЧМ аргентосам ,то Дидье забрал бы второй кубок ЧМ
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Пилипенко Дмитрий
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Вперёд Зидан ! Возвращайся в Мадрид !
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Sir David Beckham
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друг Бензема это как сестра Роналду
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Sir David Beckham
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как же они задрали ныть
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Остап Бендер Сгибальщик
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не понял.друг бензема а дверь закрыта для зидана..
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Кино Музыка
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Вот и братва подтянулась.
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Sergio19882007
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как будто Зидан на меньший срок и на зарплату по-меньше согласился бы)
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