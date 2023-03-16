Экс-арбитр Хусаинов: «Большинство судей имеют косяки, которые не объяснить ничем, кроме откровенной предвзятости. Нужен отбор по принципу «годен – не годен», а не «свой – чужой»

Экс-арбитр Сергей Хусаинов заявил о предвзятом отношении судей Мир к командам.

«Отстранение Кукуляка – внутреннее дело судейской ассоциации . По мне, так там большинство судей имеют косяки, которые никак больше не объяснить, кроме как откровенной предвзятостью.

Как с этим бороться? Провести качественный отбор по принципу «годен – не годен», а не по принципу «свой – чужой». Вокруг много хороших и талантливых ребят, за которыми я наблюдал на региональных первенствах. Они не могут получить повышение.

Это еще идет со времен Советского Союза. У нас была система: чтобы получить всесоюзную категорию, нужно было набрать 30 баллов. Судил в Первой лиге – один балл, судил в Высшей лиге – три балла. Я набрал эти баллы, и меня все время спрашивали, когда стану всесоюзным. Я им отвечал: «Надо ждать». А меня немножко поправляли: отдельно пишется – «надо ж дать».

Увы, это передается из поколения в поколение. Не заинтересована вышестоящая организация нейтральностью и качеством судейства. Всегда будет на кого свалить», – сказал Хусаинов.

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