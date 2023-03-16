Экс-арбитр Хусаинов: «Большинство судей имеют косяки, которые не объяснить ничем, кроме откровенной предвзятости. Нужен отбор по принципу «годен – не годен», а не «свой – чужой»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС судьи Сергей Хусаинов Евгений Кукуляк Футбол

Экс-арбитр Сергей Хусаинов заявил о предвзятом отношении судей Мир РПЛ к командам.

«Отстранение Кукуляка – внутреннее дело судейской ассоциации РФС. По мне, так там большинство судей имеют косяки, которые никак больше не объяснить, кроме как откровенной предвзятостью.

Как с этим бороться? Провести качественный отбор по принципу «годен – не годен», а не по принципу «свой – чужой». Вокруг много хороших и талантливых ребят, за которыми я наблюдал на региональных первенствах. Они не могут получить повышение.

Это еще идет со времен Советского Союза. У нас была система: чтобы получить всесоюзную категорию, нужно было набрать 30 баллов. Судил в Первой лиге – один балл, судил в Высшей лиге – три балла. Я набрал эти баллы, и меня все время спрашивали, когда стану всесоюзным. Я им отвечал: «Надо ждать». А меня немножко поправляли: отдельно пишется – «надо ж дать».

Увы, это передается из поколения в поколение. Не заинтересована вышестоящая организация нейтральностью и качеством судейства. Всегда будет на кого свалить», – сказал Хусаинов.

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10 комментариев

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Albert58
Сообщите Миллеру, что бы он перестал финансировать судейский корпус тогда всё наладится.
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nobrainnopain
Старая арбитр с пониженной социальной ответственностью учит молодых целомудрию☝️
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ТрактоПоктер
Хусаинов по себе судит, в чем собственно сам презнавался
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Ковид 07.10.52
Надо убирать систему, когда типы из одного города рулят по понятиям...
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AIBOLIT66
Судья должен быть сыт, пьян и нос в табаке, как у меня.
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avcgloronalduMU
смешно конечно, когда рыба с головы, газпромовские сидят на всех уровнях так что дюкову давно не отмыться
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Senchas
ого, давно слышно не было. рыбак рыбака, как говорится
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turra
"... вот я - всегда был годен!" - добавил легендарный судья.
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Спартак сила
Хусаинов сам то как судил?)))))
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Ебздрогыч
С таким предложением Зенит некому судить будет
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