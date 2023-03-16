Зарема об игре «Зенит» – «Динамо»: «У судей кровь из глаз не течет после таких матчей?»

недовольна судейством матча «Зенит» – «Динамо».

На 63-й минуте матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России форвард «Динамо» упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от . Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не назначил пенальти.

«У судей кровь из глаз не течет после таких матчей?» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи

«Анархия, хаос, предательство футбола». Зарема о судействе Кукуляка

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас