Зарема об игре «Зенит» – «Динамо»: «У судей кровь из глаз не течет после таких матчей?»
Зарема Салихова недовольна судейством матча «Зенит» – «Динамо».
На 63-й минуте матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России форвард «Динамо» Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не назначил пенальти.
«У судей кровь из глаз не течет после таких матчей?» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Но нет, безопаснее гавкать на Зенит)
В компенсированное время ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России арбитр Сергей Иванов назначил в ворота «Локомотива» два пенальти и велел перебить второй, который Квинси Промес реализовал. Ранее во втором тайме судья засчитал гол Романа Зобнина после борьбы Михаила Игнатова с Наиром Тикнизяном после повтора. Видеоассистентом арбитра игры был Василий Казарцев.
«Как мне судейство в матче с «Локомотивом»? Отлично. В российском футболе, оказывается, офигительно умеют судить», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Зато "Локомотив" они будут вспоминать ближайшие лет 5. То есть, до следующего решения в пользу "Спартака" в спорном эпизоде