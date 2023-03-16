Зарема об игре «Зенит» – «Динамо»: «У судей кровь из глаз не течет после таких матчей?»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва видеоповторы Клаудиньо Спорт-Экспресс Евгений Кукуляк Зарема Салихова Константин Тюкавин Футбол

Зарема Салихова недовольна судейством матча «Зенит» – «Динамо».

На 63-й минуте матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России форвард «Динамо» Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не назначил пенальти.

«У судей кровь из глаз не течет после таких матчей?» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи

«Анархия, хаос, предательство футбола». Зарема о судействе Кукуляка

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fatov65@mail.ru
Вчера произошло важное! Появилась у людей вера,что добро всё таки сильнее!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Сивков
простите, зарема это кто?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сереня Цветок
Ответ Spartakus1984
Если он переходит на оскорбления личностные то даже сложно предстваить сколько в нем гнили.Собственно какой клуб такие и болельщики(но не все).
да ну ладно тебе) я как и ты КБ и почти твой ровесник, но это же действительно смешная шутка юмора)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rarog
Божечки, как интересно наблюдать за массовой истериеой. У всех просто крышечки посрывало)
Напыщеные кудахтанья про всю страну, грозные призывы- вот бы эту энергию не на прожигание диванов
Но нет, безопаснее гавкать на Зенит)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Зачем она нападает на судей? Они же такие же как и она сама. Должна понимать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Оставлю это тут.

В компенсированное время ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России арбитр Сергей Иванов назначил в ворота «Локомотива» два пенальти и велел перебить второй, который Квинси Промес реализовал. Ранее во втором тайме судья засчитал гол Романа Зобнина после борьбы Михаила Игнатова с Наиром Тикнизяном после повтора. Видеоассистентом арбитра игры был Василий Казарцев.

«Как мне судейство в матче с «Локомотивом»? Отлично. В российском футболе, оказывается, офигительно умеют судить», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мяу
возможно вся кровь из глаз судей вытекла после кубковой игры Спартака с Локомотивом, но это другое, да
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Сивков
Ответ Торна
Лучше из глаз чем из ануса.( Мудрость от каманцева)
у заремы как раз оттудова и текёт
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Сереня Цветок
пропало молоко уахах)))) очень смешно завернул)
Если он переходит на оскорбления личностные то даже сложно предстваить сколько в нем гнили.Собственно какой клуб такие и болельщики(но не все).
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Baxxter
Даже Зарема не удержалась. Ну это теперь точно 100%-ное признание, что пенальти был )))
Что значит "Даже Зарема не удержалась"? А она когда-то удерживалась? Она первая всегда говорит. И по этой теме уже раза высказалась)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
После каждого матча РПЛ кровь из глаз и не только среди судей. После перерыва судейство отвратительное в каждом матче, как вчера пенальти не дали непонятно. Судейство в матчах Ростова тоже отдельный вид искусства
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LoLKeK4eburek
Главная фанатка "Зенита" не пропускает ни одного матча своего любимого клуба, даже если матч такой, что от него кровь из глаз течет. Похвальная преданность
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Животный страх был в глазах судьи при отмене этого пенальти. Похоже ему лицо Миллера на ВАРе показали...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Ответ SAF22
К сожалению, все говорят об этой игре, но проблема в том, что этот арбитр ошибается не в пользу Динамо уже не первую игру. Просто позор было не поставить пенальти против Комличенко или Захаряна в прошлых сезонах. Спасибо, что хотя бы сейчас освещение получила ситуация, но произвол в прошлых матчах должен был быть наказан и вчера должен был судить другой судья
Полностью согласен. Кукуляк уже давно судит предвзято ДИНАМО! Это уже не просто ошибки, это явная предвзятость.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Покерный Футбол
Ответ ARAMIS777
"Питерские адвокаты",настало ваше время.
А тут никакого адвокатства не нужно,Кукуляк просто испугался ставить пенальти Зениту на Газпром арене,хотя там пенальти очевиднейший. Такое характерно для многих лиг,где судьи порой просто боятся послематчевой критики от сильных лиги и предпочитают ошибиться в сторону сильного,это касается и Реала и Барсы и ПСЖ и МЮ времён САФа. К сожалению это данность.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Ковругин
Ответ Volgogradets
уж не Зареме вякать про судейство, с Локомотивом у неё не текла кровь кроме места для прокладок?
Забавная память у воробушков. Незасчитанные голы против "Урала" и "Факела", противоположные решения по пенальти за одно и то же (пенальти "Факела" и непенальти "Спартака" в Кубке с "Уралом") они избирательно не помнят.
Зато "Локомотив" они будут вспоминать ближайшие лет 5. То есть, до следующего решения в пользу "Спартака" в спорном эпизоде
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Ответ ARAMIS777
"Питерские адвокаты",настало ваше время.
да уж, они даже в этой ситуации оправдания найдут...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Они "кровавые слезы" вытирают пухлыми банкнотами! Конкретно в случае с Кукуляком, у него была целая коробка набитая баксами. Иначе бы он так предвзято не судил в пользу "зенита"!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хамыч
Под взглядом Миллера у них течёт что то другое ... в каждом матче почти в С-П с московскими командами скандал..."нет крови - нет пенальти" отлично запомнилось....
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сереня Цветок
Ответ Архитектор Мендисабаль
у заремы пропало молоко из-за постоянных тяжких дум о Зените. федунин отпрыск недокормленным растёт. А виноват Зенит.
пропало молоко уахах)))) очень смешно завернул)
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
У болельщиков, после таких матчей как Спартак - Локомотив
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Блин
закрыть вообще это позорище под названием рпл и зенит чемпион на все времена. отдайте им кубок, футболистов по домам распустите. давно понятно, что они играют сами для себя, чтобы им в карман бюджет пилили. уходите со стадионов, чтобы это шапито стало ещё более очевидным. одним оружие в руки, другим при пустых трибунах бабло в карманы как насыпали, так и продолжают это делать. позорище.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
evil
стыдно за наш зенит, простите нас, россияне
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сереня Цветок
Ответ Mohnatiy
Они вытирают глаза купюрами...
ахах) смак!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Архитектор Мендисабаль
у заремы пропало молоко из-за постоянных тяжких дум о Зените. федунин отпрыск недокормленным растёт. А виноват Зенит.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий