Евгений Ловчев: «Видна трясучка судей при решении не в пользу «Зенита». Боссы футбола и ключевые спонсоры из Питера. Надо быть сильным, чтобы пойти против этого»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Евгений Ловчев Евгений Кукуляк Футбол

Евгений Ловчев считает, что судьи нервничают при решениях не в пользу «Зенита».

Матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России завершился победой «Динамо» в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти).

На 63-й минуте матча форвард бело-голубых Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ногам от Клаудиньо. Главный арбитр Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не стал назначать пенальти.

«По моменту, самому спорному, скажу так. На мой взгляд, это пенальти – Клаудиньо ударил по ноге Тюкавина.

Видна трясучка судей при решении момента в матче «Зенита» и не в пользу «Зенита». Не говорю, что «Зенит» тянут за уши, но каждый раз идет меньжовка в таких моментах.

Процентов 95 судей, когда идут смотреть момент на ВАР, понимают, что зовут не просто так – люди на ВАР посмотрели момент и увидели нарушение. А тут смотрит-смотрит, и не дает. С чем связано решение Кукуляка, почему так?

Ну у всех есть понимание момента. Руководители нашего футбола из Питера, ключевые спонсоры из Питера, матч тоже в Питере. Надо быть сильным человеком, чтобы в спорной ситуации пойти против таких факторов.

Сидишь и улыбаешься – точно так же, как улыбался тренер «Динамо» Йоканович. Мне кажется, надо просто спросить Кукуляка, что случилось – почему не пенальти? Вы не видели удара по ноге?» – написал бывший футболист «Спартака».

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82 комментария

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Дмитрий9779
Ответ Дмитрий Соболев
только из санкт- Петербурга эти моменты в упор не видят
Т е нет примеров,так и скажи если мужчина, но ты будешь как девочка оправдывать свою чухню.
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Дмитрий9779
Ответ Виталик Украинский
Вор всегда кричит: "держите вора". Уже половина состава судейского корпуса понесла наказание различной степени за вопиющий результативные "ошибки" в пользу КБ клуба, но заремовские зомби упрямо твердят что это "убивают Спартак".
Позорище, чивоуштут.
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Andre Ja
Ответ Злодей Спб
"Акелла промахнулся" и шакалы сразу координированно напрыгнули со всех сторон на Зенит :) Про легов, про судей и про задолженности по трансферам. Целенаправленно создаётся инфополе негативное вокруг Зенита.
Чего там создавать? В такое время, когда все силы страны брошены на борьбу с внешним врагом, кормит десяток приживал, и неплохо кормит, с икоркой и маслом. Берите пример с Ростова! только свои и почти бесплатно.
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Виталик Украинский
Ответ Дмитрий Соболев
только из санкт- Петербурга эти моменты в упор не видят
"Это все и так знают"? (с).
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Дмитрий9779
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Да нет, тут думают , что люди смотрят и не видят как Зенит честно судят беспристрастные Вилковы и Кукуяны. Это все хейтеры московские
Почему не видят,да есть ошибки,но не больше чем в пользу других,но это москосми не будут разгонять Да взять последнее судейство Иванова или того же Мешкова,тоже смотрят ВАР,а решения в пользу КБ.ЖК Зобнина и Соболева вообще не считаются.
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Дмитрий Соболев
Ответ Дмитрий9779
Назови моменты когда Зениту помогали до вчерашнего матча,да и СКА тоже,это стадное "все школьники знают"
только из санкт- Петербурга эти моменты в упор не видят
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Виталик Украинский
Ответ Дмитрий9779
Быстро они забыли фортели Москалева и Иванова,который тоже смотрел борьбу Игнатова по монитору ВАР и даже их Хусаинов признал это ошибкой,но нет там все "честно и справедливо" А то как Карасёв смотрел ВАР в Грозном и поставил пенальти вообще замолчали. Минусуют правду,возразить то нечего нашим "честным и справедливым"
Вор всегда кричит: "держите вора". Уже половина состава судейского корпуса понесла наказание различной степени за вопиющий результативные "ошибки" в пользу КБ клуба, но заремовские зомби упрямо твердят что это "убивают Спартак".
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Почему,гос.комания годами спонсирует зенит,почему уже три бывших президента на посту РФС сменили друг друга,почему люди из власти учавствуют в делах зенита,почему на галазах у людей все спорные судейские решения в пользу зенита?У меня тоже так много почему... Про чай я вообщее ничего не понял.
А почему у тебя вопросы только к Зениту?ВТБ,ВЭБ,РЖД,это частники?ПАО Газпром почти на 50% не госкампания,так же и Лукойл не частный на 100%.
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Fomin525
Ответ Игорь Волков
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кроме Зенита вас больше ничего не беспокоит? на что еще жалуетесь? не стесняйтесь
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Дмитрий9779
Ответ CapSUArmy
Забавно, что весь зенит, во главе с Семаком, не увидели пенальти. Как говориться - хоть ссы в глаза... Как только люди дорываются до госкормушки - их совесть моментально куда-то испаряется...
Адепт Петтая и "по правилам это пенальти,но пенальти в этом матче не смотрелся" что-то про судейство ещё говорит.Лицемерие оно такое.
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Дмитрий9779
Ответ Виталик Украинский
Ну, это на генетическом уровне заложено в ментальности обитателей Нерезиновой: распилы, откаты, кумовство. Без этого - жизнь не удалась. Читая коменты этих бывших спартачей Ловчева, Кавазашвили - будь они на месте Дюкова, глава судейского комитета не просыхал бы у них на ковре.
Быстро они забыли фортели Москалева и Иванова,который тоже смотрел борьбу Игнатова по монитору ВАР и даже их Хусаинов признал это ошибкой,но нет там все "честно и справедливо"
А то как Карасёв смотрел ВАР в Грозном и поставил пенальти вообще замолчали.
Минусуют правду,возразить то нечего нашим "честным и справедливым"
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Виталик Украинский
Ну, это на генетическом уровне заложено в ментальности обитателей Нерезиновой: распилы, откаты, кумовство. Без этого - жизнь не удалась. Читая коменты этих бывших спартачей Ловчева, Кавазашвили - будь они на месте Дюкова, глава судейского комитета не просыхал бы у них на ковре.
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Алекс Ред
Ответ Геннадий Тимченко
руководство Газпрома разве равно Российской Федерации❓🤔
Руководство Газпрома считает, что да. Президент - их кент.
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
На сколкьо помню Вилкова все время ассоциировали именно с зенитом.
И когда он "помог"?Когда за удар Эменике по Губочану пенальти назначил?Или вот здесь?

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=b3f05524f0b79c76c0447650b5133baf_l-6951086-images-thumbs&n=33&w=1920&h=1080&q=60

https://m.sports.ru/tribuna/blogs/zenitfacts/2814564.html

Последний свой сезон от против Зенита допустил 5 ошибок в 5 матчах,это что ли помощь?

А выкинули его за помощь москоклубу(не Спартаку)
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Fomin525
Ответ Новый тренер ФК Спартак
да мне хватает того что я вижу когда смотрю игры и то как нелепо все пытаются выдать черное за белое
ну так ты меньше смотри телевизор.
или это другое?
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Fomin525
ну так скинуть тебе почитать или так дальше и будешь утверждать что Земля плоская?
да мне хватает того что я вижу когда смотрю игры и то как нелепо все пытаются выдать черное за белое
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Влад161
Ответ Лейтенант Гофмиллер
Ну для начала у Ростова - внезапно - есть Валера, главный тренер всея Руси.
И? Поставьте своего вегана, в чем проблема? Даже странно что не из Газпрома тренер, очень странно, по факту дед прав, везде ваши, чемпионат Газпрома.
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Дмитрий9779
Ответ Дмитрий Соболев
и ска в хоккее и зенит в футболе просто за уши тащят. любыми способами. бывает конечно и в сторону других ошибки,но тут не ошибки
Назови моменты когда Зениту помогали до вчерашнего матча,да и СКА тоже,это стадное "все школьники знают"
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ CapSUArmy
Забавно, что весь зенит, во главе с Семаком, не увидели пенальти. Как говориться - хоть ссы в глаза... Как только люди дорываются до госкормушки - их совесть моментально куда-то испаряется...
держат всех за дураков
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Дмитрий9779
Ответ Алексей Иванов
Позор вам. Нет чести признать весь беспредел ска и зенита
Напомни когда Зениту и СКА помогали(кроме вчерашнего)судьи последний раз?
Это вам позор,что ращносите это,а про помощь вам все молчат,вот где позорище.
И потом,вчера почти все наши признали,что пенальти был,напомни когда ваши были честны?Вот это настоящий позор,вы даже умудрились борьбу Игнатова,который врал,что руками не трогал Тикнизяна оправдывали и что судейка не ходил смотреть ВАР?И по фиг,уже судит.Нет у вас чести и про честность и справедливость ты и тебе подобные никогда не слышали.
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Fomin525
Ответ Новый тренер ФК Спартак
извините оказывается зенитушка жертва судейского произвола , а эти все накинулись на гегемона и флагмана рос. футбола которые типа есть а как бы и нет
ну так скинуть тебе почитать или так дальше и будешь утверждать что Земля плоская?
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Валерий Анташов
Судья смотрел, был удар или просто касание, а так же оценивал артистизм "пострадавшего" и как сказал Станиславский - "Не верю". Вон как корчился от боли и хватался за лицо Джикия - повтор и симуляцию все видели, но артистизм на высоте.
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Дмитрий Соболев
и ска в хоккее и зенит в футболе просто за уши тащят. любыми способами. бывает конечно и в сторону других ошибки,но тут не ошибки
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CapSUArmy
Забавно, что весь зенит, во главе с Семаком, не увидели пенальти. Как говориться - хоть ссы в глаза...
Как только люди дорываются до госкормушки - их совесть моментально куда-то испаряется...
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Fomin525
Комментарий удален модератором
извините оказывается зенитушка жертва судейского произвола , а эти все накинулись на гегемона и флагмана рос. футбола которые типа есть а как бы и нет
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