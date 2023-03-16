Евгений Ловчев: «Видна трясучка судей при решении не в пользу «Зенита». Боссы футбола и ключевые спонсоры из Питера. Надо быть сильным, чтобы пойти против этого»

считает, что судьи нервничают при решениях не в пользу «Зенита».

Матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России завершился победой «Динамо» в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти).

На 63-й минуте матча форвард бело-голубых Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ногам от Клаудиньо. Главный арбитр Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не стал назначать пенальти.

«По моменту, самому спорному, скажу так. На мой взгляд, это пенальти – Клаудиньо ударил по ноге Тюкавина.

Видна трясучка судей при решении момента в матче «Зенита» и не в пользу «Зенита». Не говорю, что «Зенит» тянут за уши, но каждый раз идет меньжовка в таких моментах.

Процентов 95 судей, когда идут смотреть момент на ВАР, понимают, что зовут не просто так – люди на ВАР посмотрели момент и увидели нарушение. А тут смотрит-смотрит, и не дает. С чем связано решение Кукуляка, почему так?

Ну у всех есть понимание момента. Руководители нашего футбола из Питера, ключевые спонсоры из Питера, матч тоже в Питере. Надо быть сильным человеком, чтобы в спорной ситуации пойти против таких факторов.

Сидишь и улыбаешься – точно так же, как улыбался тренер «Динамо» Йоканович. Мне кажется, надо просто спросить Кукуляка, что случилось – почему не пенальти? Вы не видели удара по ноге?» – написал бывший футболист «Спартака».

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