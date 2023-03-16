Евгений Ловчев: «Видна трясучка судей при решении не в пользу «Зенита». Боссы футбола и ключевые спонсоры из Питера. Надо быть сильным, чтобы пойти против этого»
Евгений Ловчев считает, что судьи нервничают при решениях не в пользу «Зенита».
Матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России завершился победой «Динамо» в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти).
На 63-й минуте матча форвард бело-голубых Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ногам от Клаудиньо. Главный арбитр Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не стал назначать пенальти.
«По моменту, самому спорному, скажу так. На мой взгляд, это пенальти – Клаудиньо ударил по ноге Тюкавина.
Видна трясучка судей при решении момента в матче «Зенита» и не в пользу «Зенита». Не говорю, что «Зенит» тянут за уши, но каждый раз идет меньжовка в таких моментах.
Процентов 95 судей, когда идут смотреть момент на ВАР, понимают, что зовут не просто так – люди на ВАР посмотрели момент и увидели нарушение. А тут смотрит-смотрит, и не дает. С чем связано решение Кукуляка, почему так?
Ну у всех есть понимание момента. Руководители нашего футбола из Питера, ключевые спонсоры из Питера, матч тоже в Питере. Надо быть сильным человеком, чтобы в спорной ситуации пойти против таких факторов.
Сидишь и улыбаешься – точно так же, как улыбался тренер «Динамо» Йоканович. Мне кажется, надо просто спросить Кукуляка, что случилось – почему не пенальти? Вы не видели удара по ноге?» – написал бывший футболист «Спартака».
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А то как Карасёв смотрел ВАР в Грозном и поставил пенальти вообще замолчали.
Минусуют правду,возразить то нечего нашим "честным и справедливым"
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https://m.sports.ru/tribuna/blogs/zenitfacts/2814564.html
Последний свой сезон от против Зенита допустил 5 ошибок в 5 матчах,это что ли помощь?
А выкинули его за помощь москоклубу(не Спартаку)
или это другое?
Это вам позор,что ращносите это,а про помощь вам все молчат,вот где позорище.
И потом,вчера почти все наши признали,что пенальти был,напомни когда ваши были честны?Вот это настоящий позор,вы даже умудрились борьбу Игнатова,который врал,что руками не трогал Тикнизяна оправдывали и что судейка не ходил смотреть ВАР?И по фиг,уже судит.Нет у вас чести и про честность и справедливость ты и тебе подобные никогда не слышали.
Как только люди дорываются до госкормушки - их совесть моментально куда-то испаряется...