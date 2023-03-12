Месси может отказаться от идеи о переходе в «Ньюэллс Олд Бойз» из-за обстрела магазина, принадлежащего семье его жены
Лионель Месси может отказаться от возвращения в Аргентину.
Ранее нападающий неоднократно говорил о желании поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз» в будущем. В этом клубе он начинал карьеру. Однако после нападения на супермаркет, принадлежащий семье его жены, Месси может отказаться от этого намерения.
Как пишет The Athletic, возможное возвращение Месси в Росарио после событий прошлой недели выглядит все более отдаленным.
«Месси, мы ждем тебя. Мэр – наркоторговец, он тебе не поможет». В Росарио обстреляли супермаркет из сети, принадлежащей семье жены Лионеля
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