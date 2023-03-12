Месси может отказаться от идеи о переходе в «Ньюэллс Олд Бойз» из-за обстрела магазина, принадлежащего семье его жены

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Аргентина Ньюэллс Олд Бойз возможные трансферы происшествия Футбол

Лионель Месси может отказаться от возвращения в Аргентину.

Ранее нападающий неоднократно говорил о желании поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз» в будущем. В этом клубе он начинал карьеру. Однако после нападения на супермаркет, принадлежащий семье его жены, Месси может отказаться от этого намерения.

Как пишет The Athletic, возможное возвращение Месси в Росарио после событий прошлой недели выглядит все более отдаленным.

«Месси, мы ждем тебя. Мэр – наркоторговец, он тебе не поможет». В Росарио обстреляли супермаркет из сети, принадлежащей семье жены Лионеля

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39 комментариев

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slow focus
бгг, сам и заказал этот обстрел, чтобы не ехать в нищую аргентину за 2 песо играть. это еще тот жадный увалень, без золотых айфонов он жить уже не сможет
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mr kovalsky
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Там ещё гурудубиду и среднеазиатский авторитет Барсамания подключатся
А как же гиенпресинг рангника?
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ant97
Ответ Raybay
прощальный матч должен быть только один, придется выбирать нью олд бойз или барса, очевидный выбор - барса, переходить туда необязательно, матч будет товарищеский
Ньюэллс Олд Бойс против барсы - один тайм за одних, второй - за других.
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Пенс
(из-за денег)
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MarcoAsensio
Скорее поверю, что он в Зенит перейдет, чем вернётся в эту нищебродскую лигу, по-крайне мере пока есть возможность лутать кучу денег ходя пешком по полю
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МОНТЁР ТуПи
Ответ Raybay
прощальный матч должен быть только один, придется выбирать нью олд бойз или барса, очевидный выбор - барса, переходить туда необязательно, матч будет товарищеский
Барсу он и так обокрал! Там его не ждут! Альнаср или чё там, вот это тема!!!!! АльДрочер или АлльНасраль!
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МОНТЁР ТуПи
Ответ Честный контроль
Ближе к 50 годкам может и подъедет на Родину.Играющим тренером. Раньше нет смысла.
В конце сезона подъедет!!!!!!
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Ришад Хайруллин
Ответ Moscwow
Подождите-ка, Месси же только недавно стал официально главным пенальтистом мира, выиграв Чемпионат Катара!
ахах чекай статистику, кринж больше забил с пенки голов чем Месси
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AC_Milan_7
Ответ maxpant1996
А в африканском Париже разве безопаснее?
Там есть условия для проживания богатых людей, в Росарио такого точно нет)
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МОНТЁР ТуПи
Ответ AC_Milan_7
Да и так было понятно что, после Барселоны и Парижа, не Месси не его семья не смогут жить в Росарио
В России первый раз прочитал, думал Спартак усилится
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Роман
Так наведи там порядок. С твоим то влиянием. Нет, он будет как обычно в тихую действовать.
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maxpant1996
Ответ AC_Milan_7
Да и так было понятно что, после Барселоны и Парижа, не Месси не его семья не смогут жить в Росарио
А в африканском Париже разве безопаснее?
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МОНТЁР ТуПи
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Moscwow
Ответ Ришад Хайруллин
пеньки это к раналду везде он бьёт пенальти
Подождите-ка, Месси же только недавно стал официально главным пенальтистом мира, выиграв Чемпионат Катара!
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Честный контроль
Ближе к 50 годкам может и подъедет на Родину.Играющим тренером. Раньше нет смысла.
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Ришад Хайруллин
Ответ Moscwow
Страшно не это, а то, что там не будут платить 500 миллионов зп за пенки
пеньки это к раналду везде он бьёт пенальти
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Raybay
прощальный матч должен быть только один, придется выбирать нью олд бойз или барса, очевидный выбор - барса, переходить туда необязательно, матч будет товарищеский
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Самозанятый
Ответ Xm.md
То есть после свадьбы вместо одной новой семьи все равно остаются 2 разные? Теща не считается членом семьи мужа?
Раньше жена уходила в семью мужа, но оставалось две разных семьи. Сейчас скорее формируется новая семья. Понятно, что есть случаи, когда все объединяются в одну большую семью, но это все-таки заметно реже происходит.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Sevuska
С его личными телохранителями Климовым , Ригоберой и Олегом ничего не должно быть страшно 😎
Там ещё гурудубиду и среднеазиатский авторитет Барсамания подключатся
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SRvR
Ответ Xm.md
Напомни, сколько Гиггз забивал с левых пенок
Можешь поплакать
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Moscwow
Ответ Sevuska
С его личными телохранителями Климовым , Ригоберой и Олегом ничего не должно быть страшно 😎
Страшно не это, а то, что там не будут платить 500 миллионов зп за пенки
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Xm.md
Ответ SRvR
напомни сколько у Гиггза по системе г+п и сколько у Месси.
Напомни, сколько Гиггз забивал с левых пенок
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Xm.md
Ответ Самозанятый
А вы, видимо, женившись, отказались от родителей?)
То есть после свадьбы вместо одной новой семьи все равно остаются 2 разные?
Теща не считается членом семьи мужа?
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Xm.md
Ответ rej1sta
Родители, сестра…
Так это и его семья сейчас.
Если бы они развелись, тогда другой вопрос, что семья бывшей жены например.
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SRvR
Ответ AF007
Гиггз - 13 чемпионств в топ-5 лигах Месси - 11 чемпионств (через 3 месяца будет 12) Надо отбегать за ПСЖ еще минимум 2 сезона
напомни сколько у Гиггза по системе г+п и сколько у Месси.
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