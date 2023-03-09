Месси хочет остаться в «ПСЖ» и не рассматривает другие варианты (Сезар Луис Мерло)

настроен остаться в « ».

По данным журналиста Сезара Луиса Мерло, позиция форварда не изменилась, никаких других вариантов он сейчас не рассматривает.

При этом о продлении контракта стороны еще не договорились, им предстоят новые встречи, на которых они постараются согласовать детали соглашения.

В текущем сезоне Месси забил 13 голов за 21 матч в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог