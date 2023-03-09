Месси хочет остаться в «ПСЖ» и не рассматривает другие варианты (Сезар Луис Мерло)
Лионель Месси настроен остаться в «Пари Сен-Жермен».
По данным журналиста Сезара Луиса Мерло, позиция форварда не изменилась, никаких других вариантов он сейчас не рассматривает.
При этом о продлении контракта стороны еще не договорились, им предстоят новые встречи, на которых они постараются согласовать детали соглашения.
В текущем сезоне Месси забил 13 голов за 21 матч в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог
А зачем? Ведь их цель - оставить у себя пожизненно Мбаппе. Они должны были для Франции ЧМ покупать.
И если они купили ему ЧМ, почему судья поставил 2 пенальти в ворота Аргентины в финале?
Если шейхи купили Месси ЧМ, почему не смогли купить Катару хотя бы 1 победу?
Ну и последнее: если шейхи так легко купили Месси ЧМ, почему они за 10 лет не смогли купить ЛЧ для ПСЖ?
Потому что нигде больше не нужны.
особенно с таким позорным ником.
Вот лига верблюдов это совсем другая тема!
Почему бы не продолжить играть, и интерес, и конкуренция и контракт хороший
титулы со сборной - да
а когда у тебя 4 лч, тебя вряд ли сильно парит, что у кого-то их 5
у Месси на клубном уровне мотивация затерялась где-то при переезде из Барселоны (в целом, трудно его в этом обвинять)
другой вопрос, почему вчера у всего ПСЖ (кроме, может быть Рамоса) мотивации и желания играть было не больше (поэтому не соглашусь только с "7 пахарями", потому что 7 там и близко нет)
я тебе пример приведу, такие игроки и модрич и Пирло бегали ЕЩЕ Меньше, чем Месси сейчас, кто то от них что то требует?
и ещё Мбаппе (что поражает ещё больше) в этом сезоне меньше в км за проведенное время на поле, чем Месси, старичку 35, а Мбаппе в соку, но никто не предъявляет