Месси хочет остаться в «ПСЖ» и не рассматривает другие варианты (Сезар Луис Мерло)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Футбол

Лионель Месси настроен остаться в «Пари Сен-Жермен».

По данным журналиста Сезара Луиса Мерло, позиция форварда не изменилась, никаких других вариантов он сейчас не рассматривает.

При этом о продлении контракта стороны еще не договорились, им предстоят новые встречи, на которых они постараются согласовать детали соглашения.

В текущем сезоне Месси забил 13 голов за 21 матч в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог

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84 комментария

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big ael
Ответ Goofts
Он выйграл все на клубном уровне, 4 раза ЛЧ, многие выдающиеся Зубастик вообще не разу не бралм Чего от Месси ждут хейтеры, наверное Ещё его одну победу в Лч, иначе никак не объяснить Ему 35 и он может играть на топ уровне, да, даже 1/8 Лч это топ уровень, посмотрите где играет МЮ Барса и Арсенал... Я даже не могу объяснить дальнейшую мотивацию: деньги, любовь к футболу или ещё что Я был на прошлой неделе в Мюнхене в музее Баварии, и там футболки Баварцев, и ещё одна, 10ка Барселоны, как объяснили Они ее положили по просьбе Герда Мюллера, т.к Месси прислал не ему, когда побил его рекорд и забил 91гол за сезон
А в чем смысл играть в ПСЖ, грезящем о трофеях, если ты уже всем все доказал и выигрывать трофеи не обязан, ведь все выиграно, все всем доказано? Или выиграть ЛЧ с ПСЖ это не тот вызов ради которой все это затевалось (как минимум для шейхов)?
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КрутойЧувак
Ответ elkipalki
Пфф, хочет. Он обязан остаться после купленного ему шейхами ЧМ. Там давно все уговорено. Ещё ЗМ дадут. И это будет нехилая реклама ПСЖ.
Шейхи купили ему ЧМ? Серьёзно?
А зачем? Ведь их цель - оставить у себя пожизненно Мбаппе. Они должны были для Франции ЧМ покупать.
И если они купили ему ЧМ, почему судья поставил 2 пенальти в ворота Аргентины в финале?
Если шейхи купили Месси ЧМ, почему не смогли купить Катару хотя бы 1 победу?
Ну и последнее: если шейхи так легко купили Месси ЧМ, почему они за 10 лет не смогли купить ЛЧ для ПСЖ?
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Иван Петров
Лучший в мире, остальные долго до его рекордов
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КрутойЧувак
Ответ Роман
Никуда он не уйдёт. Потому что нигде он больше не нужен.
ахахаха))) Чё Бензема с Модричем, Кроосом и Куртуа никогда не уходят из кризисного Пидрида?
Потому что нигде больше не нужны.
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КрутойЧувак
Ответ Вася Васильков
Раньше чем Рональдом пошел на комфортные условия с арабскими деньгами в лиге одной команды
Месси в Европе, Пеналду пустыне.
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КрутойЧувак
Ответ Геннадий Тимченко
просто он хочет много бабла за своё присутствие в составе команды
лучше не позорился бы, такую чушь писать.
особенно с таким позорным ником.
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КрутойЧувак
Ответ Иван Лапин
потому что больше никому не нужен, среди топ клубов.
а зачем ему куда-то дёргаться? У него все отлично, не то что у тебя, ванёк.
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Арман Бижанов
Ну тогда сам виноват Месси. Будет каждый раз от Екипа получат 3 балла за игру
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КрутойЧувак
Ответ Black Phoenix
Это потому что кроме ПСЖ в Европе Месси никто так щедро сыпать деньжат не будет? Добро пожаловать в клуб Бэйла, Лео.
у Бэйла 7 ЗМ? Бэйл - дважды лучший игрок ЧМ? Хм... не слышал..
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КрутойЧувак
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Причем тут ЧМ?
Вообще непричем. Это же один из самых слабых турниров в футболе, наряду с Лигой 1.
Вот лига верблюдов это совсем другая тема!
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КрутойЧувак
Ответ ОттоДракула
Естественно не рассматривает. В Европе ему никто больше $ не даст.
Ты думаешь, ему за ипотеку нечем платить?)
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КрутойЧувак
Ответ Пенс
Так понятно. Эта присоска от таких денег не откажется. Набивай стату в гегемоне играя против Клермонов и Нантов и получай липовые цацки. Вин-вин ситуация.
От каких таких? Он получает 1/8 от зп мбоппэ, играя не хуже. Присоска это как раз мбоппэ с его шакалей семейкой. За 300+ лямов в год мбоппэ должен был в одиночку проходить Баварию.
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КрутойЧувак
Ответ Иван Иванов
Конечно Месси хочет остаться в ПСЖ. Ведь это идеальная команда для него сейчас: 1. Можно на расслабоне играть, тупо на чистых мячах, а 7 товарищей будут за тебя пахать, как псы с обвисшими языками. 2. Игры пешком хватит для Лиги 1, тем более когда в твоей команде самые сильные игроки во Франции. 3. Постоянное участие в Лиге Чемпионов, где в плей-офф по любому вылетят, потому что бермудский треугольник ПСЖ играет сугубо на чистых мячах. 4. И всё это за бешеные деньги, которые могут предложить только в Саудовской Аравии.
Что за дичь ты несешь? В саудовской аравии он получал бы за сезон 300+ лямов. В ПСЖ он получает меньше 40. СА для тех, кого выперли из Европы.
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Андрей Василенко
Только за это - берет ЗМ
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Goofts
Ответ Артём Горбенко
уверен, что никакой мечты догнать Рона по лч у него и близко не было) титулы со сборной - да а когда у тебя 4 лч, тебя вряд ли сильно парит, что у кого-то их 5
У кросса шесть, легенда
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elkipalki
Пфф, хочет. Он обязан остаться после купленного ему шейхами ЧМ. Там давно все уговорено. Ещё ЗМ дадут. И это будет нехилая реклама ПСЖ.
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Goofts
Ответ Пенс
Так понятно. Эта присоска от таких денег не откажется. Набивай стату в гегемоне играя против Клермонов и Нантов и получай липовые цацки. Вин-вин ситуация.
Играть в топ чемпионате и участвовать в Лч, даже 1/8, вспомните где Барса, Арсенал,МЮ, Юве
Почему бы не продолжить играть, и интерес, и конкуренция и контракт хороший
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Дмитрий Гончаров
Ответ Роман
Никуда он не уйдёт. Потому что нигде он больше не нужен.
Это же не про Роналду) Барса крайне заинтересована в его возвращении, как минимум)
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Роман
Никуда он не уйдёт. Потому что нигде он больше не нужен.
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Артём Горбенко
Ответ Vint-Z
А кому он нужен? Будет точно также, как и с Роналду- престарелая звезда, которая уже не тянет, но при этом требует огромную зарплату. Так Месси ещё и вечно какой-то особый "комфорт" нужен, за одни деньги ему сразу не особо играется. Так что пора забыть мечту догнать португальца по титулам ЛЧ и ехать доигрывать в теплое местечко, штаты- идеальный вариант.
уверен, что никакой мечты догнать Рона по лч у него и близко не было)
титулы со сборной - да
а когда у тебя 4 лч, тебя вряд ли сильно парит, что у кого-то их 5
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Goofts
Ответ Иван Иванов
Ок. Я вам отвечу. Просто знаете, если человек играет, то хочется, чтобы он играл на 100%, чтобы он выкладывался по полной. Так вот Месси не выкладывается на 100% вот уже 11 лет, начиная с 2012-го года. Он играет лишь на таланте, но он совершенно не бегает. В футболе нельзя полагаться лишь на своё превосходство в мастерстве, нельзя тупо стоять и ждать мяч. В футболе, даже если ты самый техничный футболист в мире, то нужно по любому хотя бы немножко двигаться. Так вот а Месси с 2012-го совершенно перестал двигаться. Победа в ЛЧ в 2015-м году - там очень большую роль сыграли Неймар и Суарес, так что это просто исключение.
Я видел как Месси не двигался против Гвардиола на ЧМ... Можешь ничего не писать
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Real_v_dushe
Ответ Madhamish
Экитику будет набрасывать. Как раз Месси не зависит от того, кто играет впереди. Это Мбаппе зависит от тех, кто ему на ход дает.
За 2 последних плова ЛЧ жадный арг забил целых 0 голов и даже с любимой точки не смог хоть 1 голом разжиться. Так что кто тут и от кого зависит, большой вопрос.
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Артём Горбенко
Ответ Иван Иванов
Конечно Месси хочет остаться в ПСЖ. Ведь это идеальная команда для него сейчас: 1. Можно на расслабоне играть, тупо на чистых мячах, а 7 товарищей будут за тебя пахать, как псы с обвисшими языками. 2. Игры пешком хватит для Лиги 1, тем более когда в твоей команде самые сильные игроки во Франции. 3. Постоянное участие в Лиге Чемпионов, где в плей-офф по любому вылетят, потому что бермудский треугольник ПСЖ играет сугубо на чистых мячах. 4. И всё это за бешеные деньги, которые могут предложить только в Саудовской Аравии.
не слушай ригоберку и прочих, ты абсолютно прав
у Месси на клубном уровне мотивация затерялась где-то при переезде из Барселоны (в целом, трудно его в этом обвинять)

другой вопрос, почему вчера у всего ПСЖ (кроме, может быть Рамоса) мотивации и желания играть было не больше (поэтому не соглашусь только с "7 пахарями", потому что 7 там и близко нет)
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Goofts
Ответ Иван Иванов
Ок. Я вам отвечу. Просто знаете, если человек играет, то хочется, чтобы он играл на 100%, чтобы он выкладывался по полной. Так вот Месси не выкладывается на 100% вот уже 11 лет, начиная с 2012-го года. Он играет лишь на таланте, но он совершенно не бегает. В футболе нельзя полагаться лишь на своё превосходство в мастерстве, нельзя тупо стоять и ждать мяч. В футболе, даже если ты самый техничный футболист в мире, то нужно по любому хотя бы немножко двигаться. Так вот а Месси с 2012-го совершенно перестал двигаться. Победа в ЛЧ в 2015-м году - там очень большую роль сыграли Неймар и Суарес, так что это просто исключение.
Это твое желание - что бы он бегал и двигался постоянно, достичь вершины пьедестала можно за счёт умения и техники и понимания игры.
я тебе пример приведу, такие игроки и модрич и Пирло бегали ЕЩЕ Меньше, чем Месси сейчас, кто то от них что то требует?
и ещё Мбаппе (что поражает ещё больше) в этом сезоне меньше в км за проведенное время на поле, чем Месси, старичку 35, а Мбаппе в соку, но никто не предъявляет
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Madhamish
Ответ Иван Иванов
Кстати говоря, ведь Месси же ещё сейчас невероятно зависимый игрок. Он может выглядеть хорошо только в том случае,когда у него супербыстрый и высококлассный форвард впереди, а если его нет, то Месси становится абсолютно бесполезен, более того становится обузой. Если убрать Мбаппе из ПСЖ, то команда тупо ВСТАНЕТ и не будет вообще ничего. Они тупо превратятся в середняк. На данный момент Месси невероятно зависим от Мбаппе. Если у Месси не будет Мбаппе, то его акции на рынке просто РУХНУТ! И все его минусы начнут раздражать уже всех, он станет обузой для команды.
Экитику будет набрасывать. Как раз Месси не зависит от того, кто играет впереди. Это Мбаппе зависит от тех, кто ему на ход дает.
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