Гранат о фоле на Тюкавине: «Минут 10 смотрели момент, потом арбитр пошел смотреть повтор, непонятно. В одном матче такой пенальти ставят, в другом – нет. Кажется, что судьи по разным протоколам работают»

считает, что в ворота «Зенита» нужно было назначить пенальти.

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти (5:4, 1:1 в основное время). На 63-й минуте матча Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не назначил пенальти.

– Справедливо, что «Динамо» прошло дальше в Кубке. Если на бумаге у «Зенита» было преимущество, сильнее состав, то это все осталось на бумаге. В игре оказалось, что играют две равные команды, но «Динамо» оказалось сильнее в серии пенальти.

– Момент с – это пенальти?

– На мой взгляд, да. Мне вообще непонятно, почему так долго и странно смотрят ВАР. Минут 10 смотрели момент, потом только главный арбитр пошел смотреть повтор. К тому же, в одном матче такой пенальти ставят, в другом – нет. Кажется, что судьи по разным протоколам работают.

– В прошлом году в финале в «Лужниках» Федор Смолов пообещал болельщикам, что «Динамо» выиграет . После победы над «Зенитом» вы в это верите?

– Надеюсь, футболисты «Динамо» смогут сдержать слово, – сказал экс-игрок «Динамо» и сборной России.

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