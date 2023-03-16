Гранат о фоле на Тюкавине: «Минут 10 смотрели момент, потом арбитр пошел смотреть повтор, непонятно. В одном матче такой пенальти ставят, в другом – нет. Кажется, что судьи по разным протоколам работают»

Теги Зенит Владимир Гранат премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва видеоповторы Клаудиньо Евгений Кукуляк Константин Тюкавин Футбол

Владимир Гранат считает, что в ворота «Зенита» нужно было назначить пенальти.

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти (5:4, 1:1 в основное время). На 63-й минуте матча Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не назначил пенальти.

– Справедливо, что «Динамо» прошло дальше в Кубке. Если на бумаге у «Зенита» было преимущество, сильнее состав, то это все осталось на бумаге. В игре оказалось, что играют две равные команды, но «Динамо» оказалось сильнее в серии пенальти.

– Момент с Тюкавиным – это пенальти?

– На мой взгляд, да. Мне вообще непонятно, почему так долго и странно смотрят ВАР. Минут 10 смотрели момент, потом только главный арбитр пошел смотреть повтор. К тому же, в одном матче такой пенальти ставят, в другом – нет. Кажется, что судьи по разным протоколам работают.

– В прошлом году в финале в «Лужниках» Федор Смолов пообещал болельщикам, что «Динамо» выиграет Кубок. После победы над «Зенитом» вы в это верите?

– Надеюсь, футболисты «Динамо» смогут сдержать слово, – сказал экс-игрок «Динамо» и сборной России.

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14 комментариев

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Sarumian
Судья ждал смс оповещения о переводе, чтобы принять справедливое решение.
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Михаил НН
Ответ 1OOOOOO
домино во дворах не трогайте, пожалуйста. не надо нам там Кукуляка
Ну, если его и туда не берут, то даже и не знаю... 🤔 Может, в синхронное плавание среди так называемых мужчин?
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1OOOOOO
Ответ Михаил НН
Не знаю, как дальше сложится. Но сегодня играли достойно. Второй тайм вообще наш. Ну, а Кукуляк... Нормальный человек такую фамилию носить не будет! Шучу, конечно. Но, если честно, не место ему в судьях. Пусть домино во дворах судит. А вывод: можем, если хотим! Антона - с почестями- на пенсию. Лещук, тоже, не панацея от бед, но, хотя бы, свежая кровь. За тройку ещё поборемся. Но летом обязательно нужны трансферы. В собственном соку вариться нам ещё очень рано!
домино во дворах не трогайте, пожалуйста. не надо нам там Кукуляка
+1
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Caniball
Ответ Данко Лазович
Динамо остается только поддержать! Кубок надо брать.
Вылетит в следующем этапе. Это же Динамо.
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-1
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Михаил НН
Не знаю, как дальше сложится. Но сегодня играли достойно. Второй тайм вообще наш. Ну, а Кукуляк... Нормальный человек такую фамилию носить не будет! Шучу, конечно. Но, если честно, не место ему в судьях. Пусть домино во дворах судит. А вывод: можем, если хотим! Антона - с почестями- на пенсию. Лещук, тоже, не панацея от бед, но, хотя бы, свежая кровь. За тройку ещё поборемся. Но летом обязательно нужны трансферы. В собственном соку вариться нам ещё очень рано!
+4
0
+4
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Spartakus1984
Каманцев скажет,что подготовят видео,где объяснят болельщикам,что они не правильно все поняли, нарушения не было,судья прав))!
+3
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Иван Новиков
Дед Глоров подозрительно молчит. Видимо, ждёт в какую сторону будет дуть ветер, чтобы повернуть свой флюгер.
+1
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6tspey7tb5
Кажется судьям по разному платят
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alexsem69
Как бы сказал М.Шолохов: Дорога-то у нас одна, да едут все по-разному...
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Данко Лазович
Ответ bodros
Ну не)))
да ладно. Дай им снять проклятие. Не мясу же побеждать.
0
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bodros
Ответ Данко Лазович
Динамо остается только поддержать! Кубок надо брать.
Ну не)))
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Старый Волк
Протокол один для всех, но для газовых газпод отдельный
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Данко Лазович
Динамо остается только поддержать! Кубок надо брать.
+3
-1
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Гамарджоба Генацвале
Протокол один, но его вертят как удобно.Забавляют меня эти все "недостаточные контакты" и прочее.
+1
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