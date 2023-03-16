Бакаев о фоле на Тюкавине: «Судья разобрался, в таком матче подобные моменты не должны заканчиваться пенальти. Контакта особого не было, Клаудиньо показал, что его не трогал»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва видеоповторы Зелимхан Бакаев Клаудиньо Чемпионат.com Евгений Кукуляк Константин Тюкавин Футбол

Зелимхан Бакаев рассказал, почему судья был прав, не назначив пенальти в ворота «Зенита».

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти (5:4, 1:1 в основное время). На 63-й минуте матча нападающий «Динамо» Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк проконсультировался с ВАР, но решил не назначать пенальти.

«Разберемся завтра, что мы сделали не так. Никакого недонастроя не было точно – настрой у нас был боевой. На дерби двух столиц настраиваться не надо.

Чего не хватило «Зениту» для того, чтобы забить второй? Бывает такое в футболе. Нам нужно будет больше работать. Мы не забили и довели дело до серии пенальти. А там уже может пойти или не пойти. Это футбол.

Эпизод с Тюкавиным? Я считаю, что в таком матче подобные моменты не должны заканчиваться пенальти. Мяч далеко отскочил от Тюкавина, да и контакта особого там не было. Клаудиньо сразу же двумя руками показал, что его не трогал.

Может быть, какое-то небольшое касание там и было. Думаю, судья хорошо разобрался в данном эпизоде», – сказал полузащитник «Зенита».

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41 комментарий

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Хамыч
Помним , помним : крови нет - нет пенальти )
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Михаил НН
Главное-двумя руками показать, что ничего не было! Блин, не знал, что это новое правило...
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Flashzzz
Ответ Тайосич
Не удивительно, что Бакаев ушёл из Спартака именно в Зенит. В Спартаке подлецы и негодяи и не задерживаются, а в Зените - дом их родной.
Вот уж дорвались поросята :) Антоша ваш точно самый пушистый
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Юрий Кечко
Ответ Дмитрий9779
Этот же Николаев оправдывал Чорлуку,который наступил Азмуну на голеностоп недостаточным контактом,как-то всех устроило "по правилам это пенальти,но пенальти в этом матче не смотрелся".А ведь судейство Фролова так не разгоняли СМИ,так же как и судейство Москалева,за которые его отстраняли от судейства в пользу Спартака. Против Зенита так же смотрел ВАР и Карасёв,назначил пенальти ,но потом признали его нелегитимным,а судейство Вилкова в Грозном. но это же в пользу Зенита,а не против,надо всем свою желчь вылить.
Настолько явно непоставленный пенальти потому что люди как бы не припомнят
Я так точно

Если только уходить в древнейшие времена Болгария-Россия
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Иван Овчинников
Ответ Тайосич
Не удивительно, что Бакаев ушёл из Спартака именно в Зенит. В Спартаке подлецы и негодяи и не задерживаются, а в Зените - дом их родной.
У вас капитан главный подлец и негодяй лиги, о чём ты? Да и в целом половина команды такая стала после прихода Тедеско.
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Stewart Downing
🤡🤡🤡🤡
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dmitryGoose
Ответ Тайосич
Не удивительно, что Бакаев ушёл из Спартака именно в Зенит. В Спартаке подлецы и негодяи и не задерживаются, а в Зените - дом их родной.
АХАХАХ
У Зенита в российской истории было хотя бы 5 непозорных лет до прихода газпрёма.
У клуба свиных проституток не было и года🤡🤡
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Дмитрий9779
Этот же Николаев оправдывал Чорлуку,который наступил Азмуну на голеностоп недостаточным контактом,как-то всех устроило "по правилам это пенальти,но пенальти в этом матче не смотрелся".А ведь судейство Фролова так не разгоняли СМИ,так же как и судейство Москалева,за которые его отстраняли от судейства в пользу Спартака.
Против Зенита так же смотрел ВАР и Карасёв,назначил пенальти ,но потом признали его нелегитимным,а судейство Вилкова в Грозном. но это же в пользу Зенита,а не против,надо всем свою желчь вылить.
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-3
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Parabellum33
Ну если Клаудиньо сказал, то точно нет! И в таких матчах не должны такие пенальти ставить - а в каких должны? Где Крылья или Спартак, или ещё кто из РПЛ?
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Алексей Ватолин
да там не клаудиньо показывал, а Газпромбанк, спонсор рфс
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Сергей Эйзенбраун
Ответ brig_Mercury
Кстати этому господину дали жёлтую за симуляцию. Это ж как надо было так картинно упасть...
Там чистый пенальти в критериях комментаторов. Контакт очевидный , фол. Вместо этого желтая… ну и кто после этого судья?
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Дым под водой
Ну если Клаудиньо показал тогда ладно 😂
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deimon7.7
Руками говорит показал🤣🤣🤣
Им там пилюли с критинизмом выдают на тренировках?) Сначала Чистяков, теперь этот 🤡🤡🤡
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Eugene88
А сам бакаев получил жк за симуляцию, когда пытался наныть вообще на ровном месте😂
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Иван Новиков
Секта всё разъяснила - в таком матче нельзя пенальти, потому что контакта особо не было, нарушавший показал, что не трогал, свисток посмотрел повтор и вообще у всех всё по-разному.
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Фут.Боль
Сегодня судит Кукуляк.
Бьют по ноге, пенальти же, верняк.
Ниче, ниче, есть ВАР у нас, ништяк.
Пенальти там, кричит во всю Чердак.
Идет просмотр , дело-то пустяк.
На точку ставь и сегодня ты смельчак.
Но все пошло совсем не так.
В вип-ложе погрозил ему один пиджак.
В итоги нет пенальти, цирк, аншлаг......
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Михаил Хромаков
ну раз Клаудиньо показал то действительно ничего не было, это же так работает... Бакаев еще в спартаковские времени глупыми интервью выделялся
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brig_Mercury
Ответ arspurs9
Что ж тогда сам Бакаев как истеричка орал и требовал пенальти за еще меньший контакт?
Кстати этому господину дали жёлтую за симуляцию. Это ж как надо было так картинно упасть...
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Sanan1908
А если наоборот было бы, так же говорил ? Или кричал бы это пенальти ))
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Ебздрогыч
Быстро на лавке газом надышался
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Ебздрогыч
Тут много хочется написать про этого персонажа, но быстро появится надпись "комментарий удален модератором"
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Мегамизантроп
клаудиньо как жена цезаря - вне подозрений.))) считаю, что во всех спорных ситуациях судьи должны ориентироваться на его мнение
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Данко Лазович
Ответ Spartak ist besser
Когда Бакаев ушёл из Спартака, многие говорили, что это потеря и Зиньковский слабая такая замена. Теперь чётко видно, что всё наоборот.
замена слабая и правда) но и потеря не потеря)
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Валерий Глубокий
Крови не было - значит все нормально ))) Мальчик мыслишь правильно , по газовски !
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Данко Лазович
Ответ Alex Chernov
Иуда 🙃
странно что у тебя все еще болит)
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