Бакаев о фоле на Тюкавине: «Судья разобрался, в таком матче подобные моменты не должны заканчиваться пенальти. Контакта особого не было, Клаудиньо показал, что его не трогал»
Зелимхан Бакаев рассказал, почему судья был прав, не назначив пенальти в ворота «Зенита».
В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти (5:4, 1:1 в основное время). На 63-й минуте матча нападающий «Динамо» Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк проконсультировался с ВАР, но решил не назначать пенальти.
«Разберемся завтра, что мы сделали не так. Никакого недонастроя не было точно – настрой у нас был боевой. На дерби двух столиц настраиваться не надо.
Чего не хватило «Зениту» для того, чтобы забить второй? Бывает такое в футболе. Нам нужно будет больше работать. Мы не забили и довели дело до серии пенальти. А там уже может пойти или не пойти. Это футбол.
Эпизод с Тюкавиным? Я считаю, что в таком матче подобные моменты не должны заканчиваться пенальти. Мяч далеко отскочил от Тюкавина, да и контакта особого там не было. Клаудиньо сразу же двумя руками показал, что его не трогал.
Может быть, какое-то небольшое касание там и было. Думаю, судья хорошо разобрался в данном эпизоде», – сказал полузащитник «Зенита».
Странное решение Кукуляка: не дал пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи
Семак о неназначенном пенальти на Тюкавине: «Судья определяет, был достаточный контакт или нет. У всех все по-разному»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Я так точно
Если только уходить в древнейшие времена Болгария-Россия
У Зенита в российской истории было хотя бы 5 непозорных лет до прихода газпрёма.
У клуба свиных проституток не было и года🤡🤡
Против Зенита так же смотрел ВАР и Карасёв,назначил пенальти ,но потом признали его нелегитимным,а судейство Вилкова в Грозном. но это же в пользу Зенита,а не против,надо всем свою желчь вылить.
Им там пилюли с критинизмом выдают на тренировках?) Сначала Чистяков, теперь этот 🤡🤡🤡
Бьют по ноге, пенальти же, верняк.
Ниче, ниче, есть ВАР у нас, ништяк.
Пенальти там, кричит во всю Чердак.
Идет просмотр , дело-то пустяк.
На точку ставь и сегодня ты смельчак.
Но все пошло совсем не так.
В вип-ложе погрозил ему один пиджак.
В итоги нет пенальти, цирк, аншлаг......