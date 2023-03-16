Бакаев о фоле на Тюкавине: «Судья разобрался, в таком матче подобные моменты не должны заканчиваться пенальти. Контакта особого не было, Клаудиньо показал, что его не трогал»

рассказал, почему судья был прав, не назначив пенальти в ворота «Зенита».

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти (5:4, 1:1 в основное время). На 63-й минуте матча нападающий «Динамо» упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк проконсультировался с ВАР, но решил не назначать пенальти.

«Разберемся завтра, что мы сделали не так. Никакого недонастроя не было точно – настрой у нас был боевой. На дерби двух столиц настраиваться не надо.

Чего не хватило «Зениту» для того, чтобы забить второй? Бывает такое в футболе. Нам нужно будет больше работать. Мы не забили и довели дело до серии пенальти. А там уже может пойти или не пойти. Это футбол.

Эпизод с Тюкавиным? Я считаю, что в таком матче подобные моменты не должны заканчиваться пенальти. Мяч далеко отскочил от Тюкавина, да и контакта особого там не было. сразу же двумя руками показал, что его не трогал.

Может быть, какое-то небольшое касание там и было. Думаю, судья хорошо разобрался в данном эпизоде», – сказал полузащитник «Зенита».

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