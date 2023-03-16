Губерниев о фоле Клаудиньо на Тюкавине: «Даже тюменские ежи видели, что был пенальти. Кукуляку стоит проверить зрение, наверное»

считает, что пенальти в ворота «Зенита» не был назначен ошибочно.

Матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России завершился победой «Динамо» в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти). На 63-й минуте матча форвард бело-голубых упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ногам от . Главный арбитр Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не стал назначать пенальти.

«Как могут возникать такие проблемы, когда есть ВАР? Получается, смотришь книгу, видишь фигу. Не знаю, почему так происходит – может, магия «Зенита» так действует на судей. «Зенит» – хорошая команда, фаворит и флагман. Но сегодня они играли слабо. Тем не менее, здорово, что «Динамо» смогло пройти дальше, что есть какая-то интрига. Это справедливо.

Мне кажется, что ВАР придуман для того, чтобы его смотреть, причем внимательно. Может, Кукуляк невнимательно смотрел, увлекся чем-то другим. Если не видишь ничего, ну посмотри ты телик. Все видели, что там был пенальти – даже тюменские ежи. Наверное, Кукуляку все-таки стоит проверить зрение, если он смотрел и ничего не увидел. А может, он боится чего-то. У кого-то водобоязнь, кто-то боится насекомых, высоты. Может, у Кукуляка боязнь телевизора.

В любом случае, «Зенит» – сильнейший клуб, магия работает как ни крути. Но хорошо, что в итоге «Динамо» справедливо прошло в следующий этап», – сказал Губерниев.

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