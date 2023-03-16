Губерниев о фоле Клаудиньо на Тюкавине: «Даже тюменские ежи видели, что был пенальти. Кукуляку стоит проверить зрение, наверное»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Дмитрий Губерниев видеоповторы Клаудиньо Евгений Кукуляк Константин Тюкавин Футбол

Дмитрий Губерниев считает, что пенальти в ворота «Зенита» не был назначен ошибочно.

Матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России завершился победой «Динамо» в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти). На 63-й минуте матча форвард бело-голубых Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ногам от Клаудиньо. Главный арбитр Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не стал назначать пенальти.

«Как могут возникать такие проблемы, когда есть ВАР? Получается, смотришь книгу, видишь фигу. Не знаю, почему так происходит – может, магия «Зенита» так действует на судей. «Зенит» – хорошая команда, фаворит и флагман. Но сегодня они играли слабо. Тем не менее, здорово, что «Динамо» смогло пройти дальше, что есть какая-то интрига. Это справедливо.

Мне кажется, что ВАР придуман для того, чтобы его смотреть, причем внимательно. Может, Кукуляк невнимательно смотрел, увлекся чем-то другим. Если не видишь ничего, ну посмотри ты телик. Все видели, что там был пенальти – даже тюменские ежи. Наверное, Кукуляку все-таки стоит проверить зрение, если он смотрел и ничего не увидел. А может, он боится чего-то. У кого-то водобоязнь, кто-то боится насекомых, высоты. Может, у Кукуляка боязнь телевизора.

В любом случае, «Зенит» – сильнейший клуб, магия работает как ни крути. Но хорошо, что в итоге «Динамо» справедливо прошло в следующий этап», – сказал Губерниев.

Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи

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13 комментариев

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добрый грек
Вообще рэф себя спалил даже не столько тем что не увидел 500% пенальти после 43х повторов а тем, что, приняв решение что пенки не было не показал Тюкавину жк.
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В Питере Пять
Очень жаль, что ошибки в других матчах не обсасываются, как в матчах Зенита и Спартака. Глядишь, что-то бы и поменялось в судействе. А так, выглядит как борьба, кто кого обвинит в подкупе. На остальные клубы всем плевать.
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Геннадий
Кукуляку не зрение надо проверять , а совесть .
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Кузя Гитарист
Губерниев под дагов косит ежжи
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ers49@yandex.ru
Это магия чувака с лицом алкаша
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Юрий Кечко
Майонезу на матч тв надоело что ли ???
Ждём пояснения что его неправильно поняли
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Жаргал Шадапов
Ответ Kyancey
Главное, что Добро победило Зло! «Д» и «З» не случайно заглавными выделил )))
Z проиграло)
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Жаргал Шадапов
Губа хайпожор
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warer88
Магия работала у Шальке и Мадрида
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damondiamond
ну вот после матча дал бы интервью арбитр и объяснил бы свое решение, а так всем спортсом поливать будут заслуженно
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Spartakus1984
Да не не зрение ему нужно проверять,нужно,что бы его компетентные органы проверили.Держат людей за дураков
+4
-2
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Cruel Snake
Сколько Ку-ку ляку жить спокойно осталось :

— Ку!
+7
-1
+6
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Kyancey
Главное, что Добро победило Зло!
«Д» и «З» не случайно заглавными выделил )))
+8
-5
+3
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