Чистяков о фоле на Тюкавине: «Судья же посмотрел повтор и не назначил пенальти. Нарушения не было, значит»

считает, что пенальти в ворота « » не был назначен справедливо.

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России « » обыграло «Зенит» в серии пенальти (5:4, 1:1 в основное время). На 63-й минуте матча нападающий «Динамо» упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк проконсультировался с ВАР, но решил не назначать пенальти.

«Момент я видел. Там не было пенальти, потому что не была фола. Судья же посмотрел видеоповтор и не назначил 11-метровый удар. Значит, не было нарушения», – сказал защитник «Зенита».

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