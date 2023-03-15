Чистяков о фоле на Тюкавине: «Судья же посмотрел повтор и не назначил пенальти. Нарушения не было, значит»
Дмитрий Чистяков считает, что пенальти в ворота «Зенита» не был назначен справедливо.
В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти (5:4, 1:1 в основное время). На 63-й минуте матча нападающий «Динамо» Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк проконсультировался с ВАР, но решил не назначать пенальти.
«Момент я видел. Там не было пенальти, потому что не была фола. Судья же посмотрел видеоповтор и не назначил 11-метровый удар. Значит, не было нарушения», – сказал защитник «Зенита».
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Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
шаг в сторону и у руководителей возникнут сомнения... в лояльности и соответствии занимаемой должности
-Люся, ну как же так? Как ты могла?
-Я не кончила, за измену не считается.
-Нарушения не было, значит.
и при этом добавил... Мы, русские, своих не обманываем
Победить вопреки всему, в том числе здравому смыслу? Мне это не нужно, как и многим адекватным болельщикам. Даже не зная о о скандале с пенальти уходил со стадиона с чувством того, что не обидно вовсе, очень даже по делу, в конце Динамо просто вдавило Зенит в штрафную, могли и не дотянуть до серии пенальти.
В итоге проигрыш, а клуб снова вселенское зло.
Я лично не понимаю, зачем так говорить. Откажись комментировать или скажи, что не видел момент детально... Зачем показывать себя таким лицемером???