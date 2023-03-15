Чистяков о фоле на Тюкавине: «Судья же посмотрел повтор и не назначил пенальти. Нарушения не было, значит»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Дмитрий Чистяков видеоповторы Евгений Кукуляк Константин Тюкавин Футбол

Дмитрий Чистяков считает, что пенальти в ворота «Зенита» не был назначен справедливо.

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти (5:4, 1:1 в основное время). На 63-й минуте матча нападающий «Динамо» Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк проконсультировался с ВАР, но решил не назначать пенальти.

«Момент я видел. Там не было пенальти, потому что не была фола. Судья же посмотрел видеоповтор и не назначил 11-метровый удар. Значит, не было нарушения», – сказал защитник «Зенита».

Семак о неназначенном пенальти на Тюкавине: «Судья определяет, был достаточный контакт или нет. У всех все по-разному»

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65 комментариев

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Водяра
А вот и подрастающее поколение росыутболдебилов на смену Тарасовым и Кокориным.
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Антон Bratishchev
Ответ Aleksandr Goman
Хочется спросить у болельщиков Зенита. У вас прекрасный богатый клуб, у вас реально самый сильный и сыгранный состав в России. Выиграть у вас на длинной дистанции, все равно что победить в рукопашную человека с автоматом в руках. Вам действительно нравятся еще такие подачки? У вас нет в данный момент конкурентов в России, вы реально голову сильнее всех остальных, и вот еще это.
Ну не нравится, а что от этого изменится?
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Водяра
Ответ Carlitto
какой у этого парня IQ?
Такой же как и у черепахи.
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Parabellum33
Переживают, а то опять всех выгонять будут или на полиграф отправлять.
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Данко Лазович
Ответ ARIK2
Зенит жэ не должен проигрывать, поэтому все пенали, фолы там отменяются. Арбитры не дадут соврать))
быстро ты матч с Химки забыл)
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Михаил НН
Что вообще происходит? Вчера Баринов играл за Локо, не имея права, все нормально. Сегодня-две жёлтых Кузяеву, а он на поле. Так может, устроим Дикий Запад? Правило одно-правил нет? Наберём бойцов из ММА и вперёд? И нахрен там вообще на поле мяч нужен?
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Данко Лазович
Ответ Древний спартач
Согласен с Чистяковым . Надо было удалять Тюкавина и ставить пенальти в ворота Динамо .
И мясцо в пердив. Все верно)
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Иосиф Сталин
Чистяков о фоле на Тюкавине: «Судья же играл за Зенит и не назначил пенальти. Нарушения не было, значит»
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.ru
Ответ kazbek.sultanbek
Его тогда Медведев опять обвинит, что куплен
это называется... корпоративная этика
шаг в сторону и у руководителей возникнут сомнения... в лояльности и соответствии занимаемой должности
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arspurs9
Ответ Carlitto
какой у этого парня IQ?
Что то в районе его номера.
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deimon7.7
Ответ Homelender_666
Гениальная логика. Легко ему живётся
Чистяков приходит домой, а там жена с соседом сексом занимается.
-Люся, ну как же так? Как ты могла?
-Я не кончила, за измену не считается.
-Нарушения не было, значит.
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Михаил НН
Кстати, я тут не один заметил, что у Кузяева было 2 жёлтых карточки? И он продолжил играть. Может, у меня, конечно, лыжи не едут и по асфальту хожу. Но маразм ещё не посетил, вроде...
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kazbek.sultanbek
Ответ Вечно в бане
Ну что же за идиоты. Что Семак, что Чистяков. Ну ладно, когда спорные моменты, можно так съезжать с ответа, но тут-то пенальти был железный. Неужели сложно сказать хоть что-то вроде «Да, судья ошибся, пенальти был, и хорошо, хоть на результат не повлиял, а мы должны были побеждать и с учетом поставленного пенальти»? Но нет, «судья не увидел». Натуральный идиот.
Его тогда Медведев опять обвинит, что куплен
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.ru
Ответ baldik
Мяч далеко отскочил от Тюкавина, да и контакта особого там не было. Клаудиньо сразу же двумя руками показал, что его не трогал. Может быть, какое-то небольшое касание там и было. Думаю, судья хорошо разобрался в данном эпизоде», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Клаудиньо сразу же двумя руками показал, что его не трогал...
и при этом добавил... Мы, русские, своих не обманываем
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bedLaM
Вот они потом еще раз цать повторят что не было, и думают что из за этого его действительно не было.
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Lavochkin12
Ответ простокрокодил
Ты хотя бы погуглил, что такое премия Дарвина, и за что ее дают. Лишь бы написать...
а это просто товарищ Чистякова из клуба "А еще я в нее ем"
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Ямальский СБГ
На стадионе не было видно момента, но сразу смутило, что после такого долгого просмотра решение не назначить осталось в силе. В итоге опять скандалище. Если оказывается влияние на арбитра, то вопрос зачем?
Победить вопреки всему, в том числе здравому смыслу? Мне это не нужно, как и многим адекватным болельщикам. Даже не зная о о скандале с пенальти уходил со стадиона с чувством того, что не обидно вовсе, очень даже по делу, в конце Динамо просто вдавило Зенит в штрафную, могли и не дотянуть до серии пенальти.
В итоге проигрыш, а клуб снова вселенское зло.
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Михаил НН
Хотел бы спросить Чистякова. Он смотрел известный фильм "Серёжа"? Там есть известная всем фраза : - Дядя Петя, ты дурак?
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Ванзай
Ответ Carlitto
какой у этого парня IQ?
ну явно меньше вашего. как и доход.
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Злой Руся
Чем болен этот человек?
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трахтенберг месть коней
Готовый член ЭСК
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АГОШКИН Алексей
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Дугласа не было на поле на 95 минуте уже, но пенальти он был за такое надо зенит из кубка исключать, хотя подождите....
Самое интересное,что везде эта замена есть,а на сайте РФС и спортбокс нет.
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GLASGOW
РФС - это преступная бандитская организация под управлением Газпрома.
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\\\ VORON ///
Ответ Сергей Сурков
самое страшное что он реально думает так
Нет, они так не думают. Они просто лицемеры.
Я лично не понимаю, зачем так говорить. Откажись комментировать или скажи, что не видел момент детально... Зачем показывать себя таким лицемером???
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Древний спартач
Согласен с Чистяковым . Надо было удалять Тюкавина и ставить пенальти в ворота Динамо .
+14
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