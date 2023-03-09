Лапорта о трансферах: «Еще один форвард не помешал бы, но у «Барсы» нет неограниченных ресурсов, как у клубов-государств. Мы должны быть благоразумны»

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что клубу нужен еще один нападающий.

«Мы превысили лимит зарплат, и это очень осложняет ситуацию, но когда я слышу, что мы не можем никого подписать... «Барса», безусловно, должна подписать крайнего и центрального защитников, если будет хорошая возможность.

Еще нападающий, да, но кто-то должен будет уйти. У нас хорошая полузащита и молодежная академия с игроками, которые попадут в первую команду. Хави также должен продвигать молодых игроков.

Еще один нападающий не помешал бы, но в финансовом плане у нас нет неограниченных ресурсов, как у клубов-государств. Мы должны быть благоразумны», – сказал Лапорта.

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13 комментариев

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Budabuda
можно продать фати
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Дэннис Молинарев
Мимоходом по Зениту проехался
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МТБ
Ну, неограниченных ресурсов нет, но не клубы-государства виноваты в том, что барса годами набирала чёрт знает кого и раздувала им зарплаты, да и сейчас прикупила или не очень понятно кого и зачем или взяли неплохих, но старых игроков. Вот вам подфартило, вы взяли Обамеянга свободным, так на кой чёрт его надо было продавать и покупать Левандовски вдвое дороже? На кой чёрт надо было брать Рафинью, не имея проблем на позиции? Зачем было скидывать Депая?
Опять же, почему не осилили продать Нету, Пьянича, Пуча, Мингезу за деньги, почему Лангле, Умтити и Дест просто в арендах?
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Этот Райола хочет денег
"Мы должны быть благооазумны"- и тут он проснулся и запросил информацию об оставшихся активах Барсы...
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John Brown
хахахахаха а знаете почему нет??? потому что клоуны... просто можно вспомнить зарплату Месси в Барсе, да и других, потом можно вспомнить Дембеле, Гризман и Коут ... ресурсы есть вот мозгов нет. + сейчас это актуально деньги Негрейре)))
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ta-tosha
Ответ QWertY
Поэтому Барса покупала игроков как будто у нее неограниченные ресурсы? Именно Барса недавно купила у одного клуба-государства лавочника за 55 мультов))
с бонусами и доплатой за отсрочку платежей на год - 80М евро стоил зять Луиса Энрике :)
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last_guard
На судей деньги значит есть, а на нападающих нет. Хватит плакать Лапорта.
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SWAGG
рычаг опять ноет
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Carver
Барселоне нужен тренер, а не форвард.
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deadjoker
Но у нас есть еще рычаги
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Zidan GOAT
Меньше надо было Негрейре платить )
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QWertY
Поэтому Барса покупала игроков как будто у нее неограниченные ресурсы? Именно Барса недавно купила у одного клуба-государства лавочника за 55 мультов))
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аdidаs
😆😆😆
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