Лапорта о трансферах: «Еще один форвард не помешал бы, но у «Барсы» нет неограниченных ресурсов, как у клубов-государств. Мы должны быть благоразумны»

Президент «Барселоны» считает, что клубу нужен еще один нападающий.

«Мы превысили лимит зарплат, и это очень осложняет ситуацию, но когда я слышу, что мы не можем никого подписать... «Барса», безусловно, должна подписать крайнего и центрального защитников, если будет хорошая возможность.

Еще нападающий, да, но кто-то должен будет уйти. У нас хорошая полузащита и молодежная академия с игроками, которые попадут в первую команду. Хави также должен продвигать молодых игроков.

Еще один нападающий не помешал бы, но в финансовом плане у нас нет неограниченных ресурсов, как у клубов-государств. Мы должны быть благоразумны», – сказал Лапорта.

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