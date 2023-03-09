Лапорта о трансферах: «Еще один форвард не помешал бы, но у «Барсы» нет неограниченных ресурсов, как у клубов-государств. Мы должны быть благоразумны»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что клубу нужен еще один нападающий.
«Мы превысили лимит зарплат, и это очень осложняет ситуацию, но когда я слышу, что мы не можем никого подписать... «Барса», безусловно, должна подписать крайнего и центрального защитников, если будет хорошая возможность.
Еще нападающий, да, но кто-то должен будет уйти. У нас хорошая полузащита и молодежная академия с игроками, которые попадут в первую команду. Хави также должен продвигать молодых игроков.
Еще один нападающий не помешал бы, но в финансовом плане у нас нет неограниченных ресурсов, как у клубов-государств. Мы должны быть благоразумны», – сказал Лапорта.
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