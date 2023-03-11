Хави: «Сложно быть как Фергюсон, но я надеюсь стать им для «Барселоны»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави считает Алекса Фергюсона примером для подражания.

«Сложно быть как Фергюсон, но я надеюсь стать им для «Барселоны». Я признателен президенту, он говорит мне, что доволен проделанной работой. Президент верит в нас, и мы благодарны ему. Я надеюсь, что он будет возглавлять клуб многие годы, а мы зависим от результатов.

О продлении контракта говорить не время, у меня по нему еще год», – заявил главный тренер «Барселоны».

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9 комментариев

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Budabuda
Ответ Итачи Учиха
Игра налаживается, но все же хотелось бы увидеть какой-то прогресс в еврокубках против команд, которые умеют интенсивно прессинговать. Матчи с Айнтрахтом, Интером, Баварией и МЮ были крайне неудачными, хотя уже в самом первом ТО под Хави начали делать крайне дорогие трансферы. В любом случае верим
Когда уйдёт Левандовски игра снова развалится. Сложно представить кого Барса сможет купить такого же уровня.
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grek087
САФ насколько я помню вообще никогда не хотел бы как кто-то.
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meredow06
Хави до Фергюсона ещё далеко,в плане тренерской карьеры.Барселоне удачи,им сейчас это не помешает,почти все клубы Ла лиги против них.
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therealgreenman
Как Фергюсон, мог быть только Фергюсон…
И другого такого не будет
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Cevin Cigan
Первый на лыжи встанет,если Барсу выпрут в сегунду!
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Andrei Stratu
Ответ dr. cage
Надеюсь Хави продолжит работать с Барсой, после вердикта прокурора.. И также надеюсь, что Хави будет символом новой честной Барселоны..
не прокурора а судьи
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dr. cage
Надеюсь Хави продолжит работать с Барсой, после вердикта прокурора..

И также надеюсь, что Хави будет символом новой честной Барселоны..
+4
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Итачи Учиха
Игра налаживается, но все же хотелось бы увидеть какой-то прогресс в еврокубках против команд, которые умеют интенсивно прессинговать. Матчи с Айнтрахтом, Интером, Баварией и МЮ были крайне неудачными, хотя уже в самом первом ТО под Хави начали делать крайне дорогие трансферы. В любом случае верим
+4
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DolJun
пусть чави работает до конца существования барсы) все три года, пока ее не расформируют за махинации и оплаты судей)
+6
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-1
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