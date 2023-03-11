Хави: «Сложно быть как Фергюсон, но я надеюсь стать им для «Барселоны»

считает примером для подражания.

«Сложно быть как Фергюсон, но я надеюсь стать им для «Барселоны». Я признателен президенту, он говорит мне, что доволен проделанной работой. Президент верит в нас, и мы благодарны ему. Я надеюсь, что он будет возглавлять клуб многие годы, а мы зависим от результатов.

О продлении контракта говорить не время, у меня по нему еще год», – заявил главный тренер «Барселоны».

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