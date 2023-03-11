Хави: «Сложно быть как Фергюсон, но я надеюсь стать им для «Барселоны»
Хави считает Алекса Фергюсона примером для подражания.
«Сложно быть как Фергюсон, но я надеюсь стать им для «Барселоны». Я признателен президенту, он говорит мне, что доволен проделанной работой. Президент верит в нас, и мы благодарны ему. Я надеюсь, что он будет возглавлять клуб многие годы, а мы зависим от результатов.
О продлении контракта говорить не время, у меня по нему еще год», – заявил главный тренер «Барселоны».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
И другого такого не будет
И также надеюсь, что Хави будет символом новой честной Барселоны..