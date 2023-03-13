Директор «Барсы» о Хави: «Очень довольны его работой и лидерскими качествами. О контракте поговорим в конце сезона»

Директор «Барселоны» считает, что рано говорить о продлении контракта с .

Действующее соглашение 43-летнего специалиста рассчитано до июня 2024 года.

«Мы очень довольны работой и лидерскими качествами Хави. Но сейчас неподходящий момент, поговорим об этом в конце сезона.

Сейчас время сосредоточиться на команде, поскольку мы вступаем в финальную часть сезона. Мы все должны быть сосредоточены на работе, которая нам предстоит», – сказал в интервью DAZN.

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