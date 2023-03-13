Директор «Барсы» о Хави: «Очень довольны его работой и лидерскими качествами. О контракте поговорим в конце сезона»

Теги Барселона Хави Ла Лига Матеу Алемани Футбол

Директор «Барселоны» считает, что рано говорить о продлении контракта с Хави.

Действующее соглашение 43-летнего специалиста рассчитано до июня 2024 года.

«Мы очень довольны работой и лидерскими качествами Хави. Но сейчас неподходящий момент, поговорим об этом в конце сезона.

Сейчас время сосредоточиться на команде, поскольку мы вступаем в финальную часть сезона. Мы все должны быть сосредоточены на работе, которая нам предстоит», – сказал Матеу Алемани в интервью DAZN.

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11 комментариев

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DolJun
Ответ EminenceGrise
Ну так а чего ты хотел? Тебе здесь не рады!
где здесь?)
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ДЖИН
Хозяин Мадрида Хави пишет историю Барсы. 4-0 , 3-1, 1-0. - - 9 мороза
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Вася Столяр
Мы вам перезвоним))))
+2
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+2
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EminenceGrise
Ответ DolJun
сложно сказать, но вот не отклоняться в комментариях от темы, которую раскрывает новость, думаю можно считать успехом)
Ну так а чего ты хотел? Тебе здесь не рады!
0
-1
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DolJun
Ответ EminenceGrise
10-е место в АПЛ можно считать успехом?
сложно сказать, но вот не отклоняться в комментариях от темы, которую раскрывает новость, думаю можно считать успехом)
+1
-3
-2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ EminenceGrise
10-е место в АПЛ можно считать успехом?
Мудрик ассист отдал, задача на сезон выполнена🤗
+2
-2
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SpainFan
Ответ DolJun
понятно почему в конце сезона - ведь сейчас сложно сказать сможет ли барса рассчитаться по долгам за предыдущий)
Дело не в долгах, а зарплатном фонде. Бускетса хотят переподписать на меньший контракт, плюс Альба (либо уйдет, либо уменьшат зп)
+1
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+1
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EminenceGrise
Ответ DolJun
понятно почему в конце сезона - ведь сейчас сложно сказать сможет ли барса рассчитаться по долгам за предыдущий)
10-е место в АПЛ можно считать успехом?
+3
-6
-3
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kPaCaV4IK
Конечно банально, но Хави отлично справляется с работой. То что он творит с проблемной командой.... выглядит сильно
+11
-1
+10
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DolJun
понятно почему в конце сезона - ведь сейчас сложно сказать сможет ли барса рассчитаться по долгам за предыдущий)
+3
-5
-2
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Burel
не успел прийти в авгиевы конюшни, уже +9 везёт проекту им. франко, попутно деклассировав трижды за год
+7
-2
+5
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