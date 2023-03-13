Директор «Барсы» о Хави: «Очень довольны его работой и лидерскими качествами. О контракте поговорим в конце сезона»
Директор «Барселоны» считает, что рано говорить о продлении контракта с Хави.
Действующее соглашение 43-летнего специалиста рассчитано до июня 2024 года.
«Мы очень довольны работой и лидерскими качествами Хави. Но сейчас неподходящий момент, поговорим об этом в конце сезона.
Сейчас время сосредоточиться на команде, поскольку мы вступаем в финальную часть сезона. Мы все должны быть сосредоточены на работе, которая нам предстоит», – сказал Матеу Алемани в интервью DAZN.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
11 комментариев