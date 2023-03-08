Лапорта о новом контракте с Хави: «Рассматривали это. Он понимает ситуацию в «Барсе» и не просит чего-то сумасшедшего»

Президент «Барселоны» сказал, что вопрос продления контракта с уже рассматривался.

«Мы это уже рассматривали. У него есть свой стиль. Он понимает ситуацию, которая сложилась в клубе, и не просит чего-то сумасшедшего.

Я рассматривал возможность продления контракта», – сказал .

43-летний Хави стал главным тренером «Барселоны» в ноябре 2021 года. В качестве игрока он выступал за каталонский клуб с 1995 по 2015 год.

В текущем сезоне «Барса» занимает первую строчку в турнирной таблице , набрав 62 очка за 24 матча.