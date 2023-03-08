Лапорта о новом контракте с Хави: «Рассматривали это. Он понимает ситуацию в «Барсе» и не просит чего-то сумасшедшего»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Президент «Барселоны» сказал, что вопрос продления контракта с Хави уже рассматривался.

«Мы это уже рассматривали. У него есть свой стиль. Он понимает ситуацию, которая сложилась в клубе, и не просит чего-то сумасшедшего. 

Я рассматривал возможность продления контракта», – сказал Жоан Лапорта

43-летний Хави стал главным тренером «Барселоны» в ноябре 2021 года. В качестве игрока он выступал за каталонский клуб с 1995 по 2015 год.

В текущем сезоне «Барса» занимает первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 62 очка за 24 матча.

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3 комментария

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headmaster
Этим сезоном явно заслужил продолжать быть тренером Барсы. Очень уверено Барса идет в ЛаЛиге, Суперкубок взяли, так еще и Кубок зацепить могут
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Seyidov#
Он еще думает продлевать или нет?
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Yu123
глава судейства в приоритете
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