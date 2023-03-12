Хави про дело о коррупции «Барсы»: «Лапорта говорит нам сохранять спокойствие. Реакция «Реала»? Это нас не дестабилизирует»
Хави рассказал об отношении игроков «Барсы» к делу о коррупции.
Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Президент [Лапорта] занимается этим вопросом, нам он говорит сохранять спокойствие. Мы не обсуждаем это в раздевалке, мы здесь для футбола и сосредоточены на игре с «Атлетиком».
Также тренер «блауграны» высказался о реакции «Реала» на ситуацию. «Мадрид» выразил обеспокоенность из-за дела и заявил об участии в судебном процессе.
«Я не могу влезть в шкуру соперника. Это не сможет нас дестабилизировать, в любом случае в класико это попытаются сделать Винисиус, Модрич и Куртуа. Мы сосредоточены на футболе.
Мы работаем так же, как и на прошлой неделе, и год назад. Ничего больше. О неспортивных вопросах мы не говорили», – сказал Хави.
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Все клубы уже давно сказали то же что и Реал, а хави все про Реал
Как бы шавки не скулили - это чисто ради давления на Барсу. Были бы явные моменты с коррупцией уже во время голосования за отделение от Испании когда клуб выступил в поддержку этого движения задавили бы. А так Тебас ручная гавкалка Чефферина и Инфантино пытается бороться с Суперлигой