Хави про дело о коррупции «Барсы»: «Лапорта говорит нам сохранять спокойствие. Реакция «Реала»? Это нас не дестабилизирует»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хави рассказал об отношении игроков «Барсы» к делу о коррупции.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. 

«Президент [Лапорта] занимается этим вопросом, нам он говорит сохранять спокойствие. Мы не обсуждаем это в раздевалке, мы здесь для футбола и сосредоточены на игре с «Атлетиком».

Также тренер «блауграны» высказался о реакции «Реала» на ситуацию. «Мадрид» выразил обеспокоенность из-за дела и заявил об участии в судебном процессе.

«Я не могу влезть в шкуру соперника. Это не сможет нас дестабилизировать, в любом случае в класико это попытаются сделать Винисиус, Модрич и Куртуа. Мы сосредоточены на футболе.

Мы работаем так же, как и на прошлой неделе, и год назад. Ничего больше. О неспортивных вопросах мы не говорили», – сказал Хави.

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20 комментариев

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ДЖИН
Винисиус попытается выйти из кармана Араухо.
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Dag Dad
Ответ Adam Murdalov
какие доказательства нужны барсе если даже прокуратура не может найти доказательства подкупа судей 🤡
Не пали кантору. Пусть фаны реала ещё порадуется 😁
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Adam Murdalov
Ответ Panni
Какие ваши докозательства!?
какие доказательства нужны барсе если даже прокуратура не может найти доказательства подкупа судей 🤡
+1
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Panni
Ответ ljolik888
Давно всем ясно , что Барселона как была так и будет. Всё остальное пиар акция против них , причём без докозательств .
Какие ваши докозательства!?
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Parce
Ответ vaniaEee
Про Реал отдельно высказался, а про остальные клубы было? Все клубы уже давно сказали то же что и Реал, а хави все про Реал
Может потому что Реал ближайший преследователь в таблице?
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Sakhib Dagalaev
Ответ Максат Жумагулов
Ты был в раздевалке Реала🤣 я тебе завидую
Без смайлика никак?
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Подкат Мальдини
Хави брат нам тоже тут 23 года говорят сохраняйте спокойствие
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Kirill IA
Ответ as009595@icloud.com
Почему с Реалом таким образом не борются? Ведь Перес главный двигатель проекта суперлиги
и много сможет Перес если Барса и Ювентус отлетят или выйдут из Суперлиги?
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vottakoi!
Ответ as009595@icloud.com
Почему с Реалом таким образом не борются? Ведь Перес главный двигатель проекта суперлиги
Да возможно не добрались еще
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Bleck Ridermen
Ответ vaniaEee
Про Реал отдельно высказался, а про остальные клубы было? Все клубы уже давно сказали то же что и Реал, а хави все про Реал
Это комплексы !
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vaniaEee
Про Реал отдельно высказался, а про остальные клубы было?
Все клубы уже давно сказали то же что и Реал, а хави все про Реал
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as009595@icloud.com
Ответ Футбол_это_жизнь
Команда и тренер должны заниматься футболом. Правильная позиция Хави. Тем более дело разваливается даже до начала судебных процессов. Как бы шавки не скулили - это чисто ради давления на Барсу. Были бы явные моменты с коррупцией уже во время голосования за отделение от Испании когда клуб выступил в поддержку этого движения задавили бы. А так Тебас ручная гавкалка Чефферина и Инфантино пытается бороться с Суперлигой
Почему с Реалом таким образом не борются? Ведь Перес главный двигатель проекта суперлиги
+1
-4
-3
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ljolik888
Давно всем ясно , что Барселона как была так и будет. Всё остальное пиар акция против них , причём без докозательств .
+6
-3
+3
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SG EXCLUSIVE
Ответ Роман
Чави, скоро вскроются ваши легендарные камбеки против Челси и ПСЖ в ЛЧ.
а камбеки Реала в лч против Баварии и Юве?)
+8
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Спартак Уокер
Надеюсь все обойдётся
+2
-1
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Максат Жумагулов
Ответ przf2ckfqg
Зато Реал обсуждает это в раздевалке. Впрочем, только на это и способны они)
Ты был в раздевалке Реала🤣 я тебе завидую
+2
-6
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Футбол_это_жизнь
Команда и тренер должны заниматься футболом. Правильная позиция Хави. Тем более дело разваливается даже до начала судебных процессов.
Как бы шавки не скулили - это чисто ради давления на Барсу. Были бы явные моменты с коррупцией уже во время голосования за отделение от Испании когда клуб выступил в поддержку этого движения задавили бы. А так Тебас ручная гавкалка Чефферина и Инфантино пытается бороться с Суперлигой
+14
-4
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Тиджани Бабангида
Подход верный,но каждый игрок вряд-ли сможет полностью отрешиться от существующего вопроса
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przf2ckfqg
Зато Реал обсуждает это в раздевалке. Впрочем, только на это и способны они)
+9
-9
0
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Роман
Чави, скоро вскроются ваши легендарные камбеки против Челси и ПСЖ в ЛЧ.
+6
-10
-4
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