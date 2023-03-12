Хави про дело о коррупции «Барсы»: «Лапорта говорит нам сохранять спокойствие. Реакция «Реала»? Это нас не дестабилизирует»

Хави рассказал об отношении игроков «Барсы» к делу о коррупции.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов и по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Президент [ ] занимается этим вопросом, нам он говорит сохранять спокойствие. Мы не обсуждаем это в раздевалке, мы здесь для футбола и сосредоточены на игре с «Атлетиком».

Также тренер «блауграны» высказался о реакции «Реала» на ситуацию. «Мадрид» выразил обеспокоенность из-за дела и заявил об участии в судебном процессе.

«Я не могу влезть в шкуру соперника. Это не сможет нас дестабилизировать, в любом случае в класико это попытаются сделать Винисиус, Модрич и Куртуа. Мы сосредоточены на футболе.

Мы работаем так же, как и на прошлой неделе, и год назад. Ничего больше. О неспортивных вопросах мы не говорили», – сказал .

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