Фердинанд о «Ливерпуле»: «Так кричать и праздновать, когда побеждаешь «МЮ», – это менталитет маленького клуба»

раскритиковал менталитет « ».

В 26-м туре «красные» разгромили «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0, а в следующем туре уступили «Борнмуту» – 0:1.

«Это менталитет маленького клуба. Это кричит о том, что это маленький клуб. Так кричать и праздновать, когда ты побеждаешь « ».

и Каррагер праздновали, они пытались настроить ребят [Роя Кина и Гари Невилла] против себя, а затем их команда сделала это [проиграла «Борнмуту»] в выходные. Им должно быть стыдно за себя», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте FIVE.

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