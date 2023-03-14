Фердинанд о «Ливерпуле»: «Так кричать и праздновать, когда побеждаешь «МЮ», – это менталитет маленького клуба»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Грэм Сунесс Футбол

Рио Фердинанд раскритиковал менталитет «Ливерпуля». 

В 26-м туре АПЛ «красные» разгромили «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0, а в следующем туре уступили «Борнмуту» – 0:1. 

«Это менталитет маленького клуба. Это кричит о том, что это маленький клуб. Так кричать и праздновать, когда ты побеждаешь «Ман Юнайтед».

Сунесс и Каррагер праздновали, они пытались настроить ребят [Роя Кина и Гари Невилла] против себя, а затем их команда сделала это [проиграла «Борнмуту»] в выходные. Им должно быть стыдно за себя», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте FIVE.

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27 комментариев

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Denis242424
Обидно ему просто за любимый МЮ. Вроде они немного голову приподняли в последнее время. А тут такой щелчок по носу получили. Ничего, время лечит. М.б. в 4 попадут. У соперников м.б. тоже неудачи и травмы. И вообще, несмотря на жалкую игру команды, их все равно любят, им сострадают. Какое-то неоправданное сочувствие, как к больному.
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Сади Самедов
в самом деле, ведь не каждый день маленький клуб 7 раз за 90 минут пускает по кругу великий мю
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Romanian_Daddy
Ответ DolJun
вспоминая как сестричка фердинанд праздновала рядовые победы в апл понимаешь что это менталитет среднего игрока. а уж дубль полутораметрового месси головой из-под этого середняка только подтверждает мои слова
Думаю тебя ещё можно спасти
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Born is the King
Ахахха) Старшая Фердинанд совсем поплыла
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Mr Azimof
Вот дуболом))) Сам признал что победа над МЮ не должно быть незаурядным событием, а вполне рядовым...
Походу, у Кличко появился соперник в Англии))
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Ответ Jaxongir Shodiev
Последние 10 лет Ливер так-то поуспешнее, чем самый великий клуб англии
У них примерно одинаково трофеев, у Ливерпуля больше трофеев международных. Долгое время манки могли стебать красных, дескать их трофеи уже паутиной покрылись, а тут ВНЕЗАПНО Ливерпуль снова выигрывает ЛЧ и АПЛ, в то время как у самих последняя АПЛ десять лет назад, последняя ЛЧ - 15, да ещё тебе исторический антирекорд устраивают, побомбишь тут
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Stewart Downing
в чём не прелесть громануть маню 7:0 а потом начать потешаться ?
доброе дело ведь. Только не говорите мне что бы не стали бы делать этого в обратном случае. Тут мало фанатов Ливерпуля, а вот маню много, и что бы тут творилось, трудно представить.
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fellx
Ответ АРТУР АЛИЕВ
а вот и долго скрываемая желчь полилась
Он ждал игры с Соутгемптоном(из дна АПЛ), ждал, что выиграют 4-0, сказал бы вот та игра была случайностью. Аннет) это закономерность, Реш потерял форму, Каз сам слился теперь придётся тренеру поработать а он слабенкий для топ клуба. Дальше будет только хуже
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Quintin07
а что игрокам Ливерпуля радоваться не надо было?
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Виталий Ан
Что со всеми случилось? В чем проблема с этими празднованиями? Забей и празднуй как хочешь. Главное не унижая соперников и фанатов. Бесят уже с этим. По очереди говорят одно и то же.
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Экспертное мнение
Так Ливерпуль не праздновал в прошлом сезоне после 4-0 5-0, в этот раз особый случай и проблемному Ливерпулю нужно было обрести уверенность, поэтому они не останавливались и забили бы еще 15 штук будь время. А в прошлом году они вату катали уже после 4-0 жалея МЮ словно аутсайдера из 9-го дивизиона.
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fellx
Ответ Jaxongir Shodiev
Последние 10 лет Ливер так-то поуспешнее, чем самый великий клуб англии
Ливерпуль успешнее Ливерпуля, получается?)
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Невский баклан
Либо просто принципиальный соперник
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red hikkikomori
позорник 🤦
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za_vsu_xypmy
праздновать победу в дерби (любое дерби) это абсолютно нормально, тем более разгром.
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Денис Давыдов
Ответ Пенс
В чём то он прав. Ливерпуль столько раз громил пригородный середняк за эти годы, что мог бы уже и привыкнуть.
Ну хотя да, 9 было в прошлом, в этом всего лишь 8, недожали(
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АРТУР АЛИЕВ
а вот и долго скрываемая желчь полилась
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Виталий Ан
Ответ DolJun
вспоминая как сестричка фердинанд праздновала рядовые победы в апл понимаешь что это менталитет среднего игрока. а уж дубль полутораметрового месси головой из-под этого середняка только подтверждает мои слова
Фердинанд средний игрок?). Если он говорит тупость это не значит, что былые заслуги можно перечеркнуть.
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Диер Ташкент
ну МЮ принципиальный и главный соперник ЛФК за первенство в Англии. Эмоции, радость игроков и болельщиков ЛФК от победы как бы понятны. Аналогично бывает и со стороны МЮ
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Armen Azaryan
Ответ DolJun
вспоминая как сестричка фердинанд праздновала рядовые победы в апл понимаешь что это менталитет среднего игрока. а уж дубль полутораметрового месси головой из-под этого середняка только подтверждает мои слова
То что Фердинанд чепуху несет в этом нет сомнений. Но то что ты называешь Фердинанд середняком, это из той де категории
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azikevich
он имеет в виду, что нет ничего такого в победе над МЮ. я лишь понял, что МЮ маленький клуб, и победа над ним - просто очередные 3 очка
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Денис Давыдов
Да как же пригорает то с 7-0, казалось проехали и забыли, но не, до сих пор ноят, сначала скопом празднуют победу борнмута как будто сами выиграли, отмазываются случайностью 7-0 ага случайность, потом еще и говорят что еще и должно быть стыдно) Если 7-0 над МЮ это не событие даже для Ливерпуля, тогда кто маленький клуб то?)
+7
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Пенс
В чём то он прав. Ливерпуль столько раз громил пригородный середняк за эти годы, что мог бы уже и привыкнуть.
+28
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Jaxongir Shodiev
Последние 10 лет Ливер так-то поуспешнее, чем самый великий клуб англии
+9
-2
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DolJun
вспоминая как сестричка фердинанд праздновала рядовые победы в апл понимаешь что это менталитет среднего игрока. а уж дубль полутораметрового месси головой из-под этого середняка только подтверждает мои слова
+40
-7
+33
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