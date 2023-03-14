Фердинанд о «Ливерпуле»: «Так кричать и праздновать, когда побеждаешь «МЮ», – это менталитет маленького клуба»
Рио Фердинанд раскритиковал менталитет «Ливерпуля».
В 26-м туре АПЛ «красные» разгромили «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0, а в следующем туре уступили «Борнмуту» – 0:1.
«Это менталитет маленького клуба. Это кричит о том, что это маленький клуб. Так кричать и праздновать, когда ты побеждаешь «Ман Юнайтед».
Сунесс и Каррагер праздновали, они пытались настроить ребят [Роя Кина и Гари Невилла] против себя, а затем их команда сделала это [проиграла «Борнмуту»] в выходные. Им должно быть стыдно за себя», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте FIVE.
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Походу, у Кличко появился соперник в Англии))
доброе дело ведь. Только не говорите мне что бы не стали бы делать этого в обратном случае. Тут мало фанатов Ливерпуля, а вот маню много, и что бы тут творилось, трудно представить.